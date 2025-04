El Ayuntamiento abre expediente sancionador a la empresa que vende las entradas para la programación de teatros

La concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, ha informado de que abrirá expediente sancionador a la empresa encargada de vender las entradas por internet para la programación de Teatros Cádiz (Gran Teatro Falla, Sala Central Lechera y Teatro del Títere).

A través de un comunicado, Cazalilla ha explicado que, según se recoge en el pliego, la empresa debía haber comenzado la venta por internet el 26 de diciembre y «aprovechar, así, la campaña de navidad para promocionar la compra de las entradas, pero no fue así». En este sentido, la concejala ha apuntado que «se le dio de plazo hasta el día 2 de enero, día en el que tampoco han cumplido» .

Esto ha provocado que los usuarios no puedan adquirir las entradas en las mismas taquillas «ya que, según el pliego, tanto la venta on line como la off line se debe hacer de forma simultánea y no se va a incumplir el contrato ».

Es por esto que la concejala ha advertido a la empresa adjudicataria del servicio que «se le abrirá un expediente sancionador por incumplimiento de contrato» a la par que se está buscando ya una alternativa para «solucionar este problema y evitar que afecte a la ciudadanía».

Más temas:

cultura

Teatro

Cádiz