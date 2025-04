Los avisos de desahucios vuelven a planear sobre varias familias gaditanas

Dos familias gaditanas han recibido órdenes de desahucio por parte del juzgado para que abandonen las viviendas en las que residen en la capital por el impago de los alquileres o porque los propietarios han decidido extinguir el contrato, sin que desde la delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ni desde la empresa municipal de la vivienda (Procasa) se ofrezca una solución.

La primera de ellas se trata de Dunia, una usuaria que vive de alquiler junto con su hijo en una vivienda situada en la calle Hermanos Ortiz Echagüe , en el barrio de Loreto desde hace más de cuatro años.

Es desempleada y tanto ella como su hijo cuentan con problemas de salud, llegando incluso un tribunal médico a reconocer la discapacidad mental del niño , circunstancia que ha sido puesta en conocimiento de la trabajadora social de Procasa.

Dunia asegura estar desesperada porque, aunque la propietaria aceptó la prórroga de seis meses que se le concedió a esta inquilina como consecuencia de la Covid-19, el próximo 1 de marzo tendrá que abandonar la vivienda y no caben más ampliaciones en el contrato.

Meses atrás, la propiedad le comunicó que rescindiría este contrato ante los continuos retrasos que se producen en los pagos de las mensualidades por parte del Ayuntamiento . Aunque asegura que ahora no se están dando estas demoras, «ya no existe posibilidad de más prórrogas», lamenta esta usuaria.

Afirma que « en Procasa me dicen que no me preocupe, que me quede en la vivienda pero, una vez que no exista contrato a partir del próximo mes de marzo, perderé la ayuda de Asuntos Sociales y ni mi hijo ni yo tenemos donde acudir ni nos dan una solución al respecto».

Dunia se encuentra en el número 97 de la lista del Registro de Demandantes de Empleo de Procasa con un total de 15 puntos. Señala que «ahora me dicen que van a renovar las listas y que con el tema de la discapacidad de mi hijo puede que adelante puestos, ya que tendré más puntos, pero me queda mes y medio para abandonar la vivienda y me encuentro en una situación de desamparo absoluto».

Añade que «no sé cuando van a salir esas nuevas listas ni si me va a corresponder una vivienda social, por lo que tengo ataques de ansiedad y de pánico a diario por esta situación».

Afirma que en Procasa le ofrecen como solución que se busque una vivienda por su cuenta y que desde este organismo se le pagará el mes de fianza y el mes corriente pero «no tengo avalista, ni nómina y ninguna inmobiliaria me quiere alquilar una casa. ¿Qué puedo hacer entonces?».

Viviendo entre goteras y humedades

Por otro lado, Nazaret vive con su marido y sus dos hijos en una vivienda situada en la calle Cobos entre goteras y humedades y con una escalera para acceder a la misma «que está podrida y a punto de venirse abajo».

Reconoce estar muy nerviosa por la situación ya que ha recibido una notificación del juzgado en la que se le informa que el próximo 1 de febrero está citada para un juicio y que tiene hasta el día 25 de ese mismo mes para abandonar la vivienda , fecha en la que se ha señalado el lanzamiento de la misma tras ser denunciada por la propiedad por impago.

Nazaret manifiesta que la propiedad no le ha aceptado la prórroga de seis meses de la Covid que le corresponde por Ley, que le hubiera mantenido en esta vivienda hasta el mes de marzo.

Lamenta que desde el Ayuntamiento le paguen «tarde y mal» ya que en los últimos días le han abonado los meses de julio y agosto del año pasado, motivo por el que le han denunciado y por el que tendrá que abandonar la vivienda sin contar con una solución alternativa por parte del Consistorio.

No tiene avalista, ni empleo y las ayudas ya se le han agotado, «por lo que no me puedo buscar una vivienda porque no me la alquilan». Asegura que, a raíz de la pandemia, su marido también se quedó en paro y que « el poco dinero que consigue buscándose la vida es para darle de comer a los niños ».

Insiste en que no cuenta con la atención del Ayuntamiento y que «ni me cogen el teléfono en Asuntos Sociales».

Desde la asociación Las Desamparadas , que atiende a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de exclusión social, aseguran que volverán a a las protestas ante el Ayuntamiento, delegación de Asuntos Sociales y Procasa cuando se acerque la fecha de ambos lanzamientos, para reclamar soluciones de manos del equipo de Gobierno a la situación de desesperación que viven estas familias.

El Ayuntamiento de Cádiz reacciona tarde al problema La empresa municipal de Promoción y Gestión de Viviendas, Procasa, ha puesto a disposición de la ciudadanía un servicio de consulta telefónica o cita previa al que dirigirse para recibir asesoramiento sobre las nuevas medidas del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, adoptadas por el Gobierno Central para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda. La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha explicado «que existen novedades y medidas en este nuevo decreto que debe conocer bien la ciudadanía para saber cómo acogerse a ellas, sobre todo cuando se han visto tan perjudicadas por la pandemia». Este decreto por una parte amplía la prórroga en la suspensión de los juicios de desahucio hasta mayo de 2021, de la que podrán beneficiarse aquellos arrendatarios que acrediten su situación de vulnerabilidad económica por encontrarse en una de estas dos situaciones: Que pase a estar en situación de desempleo, ERTE, o haya reducido su jornada por motivo de cuidados (en caso de ser empresario), u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, cumpliendo unos límites de ingresos el mes anterior; y/o que la renta del alquiler más los gastos y suministros básicos sean superiores al 35% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar. Tubío ha señalado que «se entenderá por gastos y suministros básicos el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario». Por otra parte, el decreto introduce un nuevo artículo que impone otra suspensión, por igual plazo y cumpliendo determinadas circunstancias, a otro tipo de procedimientos como son los juicios de precario, los de tutela sumaria de la posesión, y para los que tienen por objeto la protección de los derechos reales inscritos. En estos casos el propietario debe ser una persona física o jurídica titular de más de diez viviendas y, por otra parte, los ocupantes de tales viviendas, deben ser personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o tener a su cargo conviviendo en la misma vivienda alguna persona dependiente o menor de edad, y hallarse en situación de vulnerabilidad económica. Aquellas personas que estén interesadas en recibir asesoramiento pueden solicitarlo en el teléfono 956808040 o 956292352.