El asombroso caso de la promesa de la política provincial que dimite para dedicarse a su profesión

Irene García ha despedido durante la mañana del lunes a una de las promesas de la política provincial. Lo ha hecho recitando a Frank Sinatra, a su canción y su epitafio: «Lo mejor está por venir» le ha dicho al que se va. La frase, lema vital facilón y bienintencionado, ha sido epílogo y deseo tras la confirmación de una dimisión esperada y anunciada.

Mario Fernández, delfín de Juan Franco (La Línea 100x100) y vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz deja todos sus cargos , municipales y en la Corporación provincial. Se aparta de todos los cargos públicos que ocupa que iniciara su carrera institucional en 2015. Sale por su propio pie de la política para emprender un nuevo reto profesional.

Dice que el único motivo es irse a la vida profesional, a la vida privada: «No es fácil irse cuando uno está bien. Si fuera por alguna circunstancia desagradable, una crisis, una imputación, resultaría más fácil de entender pero es un paso atrás por motivos profesionales puros y duros». Asegura que se va a ejercer la arquitectura, «a trabajar de lo mío», en Madrid .

En su despedida, a las 10 de la mañana de este lunes de los enamorados, avisaba que la ruptura del romance con la política estaba advertida: «Ya lo anuncié en el mandato anterior, cuando además tuve algún problema de salud. No quiero convertirme en lo que siempre he criticado, en un animal político. A la política no se viene a lucrarse, es una etapa que tiene que tener un principio y un fin. El mío ha llegado hoy . Doy un paso atrás».

A pesar de abandonar la actividad pública, colectiva, institucional, anima a otros jóvenes a que la desarrollen: «Sobre todo en estos tiempos difíciles en los que la falta de educación y de valores laminan las instituciones» . Mario Fernández deja así la Vicepresidencia Segunda de Diputación (área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano) así como las concejalías de Promoción Sociocultural, Juventud, Deportes, Comunicación y Transparencia en el Ayuntamiento de La Línea.

De la «terapia» a la «vocación»

Fernández indicaba unas horas antes de comparecer en el patio central de la Diputación, en una carta dirigida a los medios, que tomar esta decisión «no ha sido nada fácil. Lo más cómodo (o al menos lo habitual) habría sido finalizar el mandato, intentar revalidar el cargo tras las próximas elecciones municipales o incluso buscar oportunidades para hacer carrera política. Y es que reconozco que lo que comenzó como una terapia para mantener la cabeza ocupada para afrontar el duelo tras la pérdida de mi madre me ha llevado a descubrir que siento verdadera vocación de servicio público, hecho que me hace disfrutar del desarrollo de propuestas que sirven para mejorar la vida de los demás, especialmente, aquellas relacionadas con el patrimonio histórico, el urbanismo sostenible o incluso la comunicación política e institucional». Este tono personal, de confesión, lo mantuvo ante el micrófono hasta el punto de tener que hacer alguna pausa por la emoción. «Estoy nervioso pero no he querido traer nada escrito», se disculpó.

«Entiendo os resulte extraño que abandone el barco ahora que los grandes proyectos empiezan a fructificar; cuando no existen fisuras en el Gobierno de coalición de la Diputación ni pugnas de poder con mis compañeros de partido; sin estar en cuestión mi honorabilidad. Pero creo que ahora, con 36 años, estoy a tiempo de tomar una decisión de tal calado y retomar mi carrera profesional en el sector privado pudiendo aportar el bagaje de estos casi siete años en lo público», destaca Mario Fernández.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, quiso acompañar, como la presidenta Irene García, a Mario Fernández en su despedida pública. Ambos alabaron el trabajo el compromiso ciudadano del dimisionario, su lealtad y su calidad humana. El regidor linense, incluso, admitió que siempre le había considerado su sucesor como aspirante a la Alcaldía de la ciudad campogibraltareña. Ya no será. Hay cosas peores. «Lo mejor está por venir».

