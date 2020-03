Crisis del Coronavirus El asociacionismo de Cádiz se vuelca con los más desfavorecidos Vecinos y asociaciones de mujeres reparten alimentos y productos de primera necesidad a las familias gaditanas con menos recursos durante la crisis sanitaria

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 23/03/2020 13:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La desesperación ha llegado a muchas familias gaditanas que no cuentan con ningún tipo de ingreso en estos días de confinamiento como consecuencia del estado de alerta por la crisis sanitaria del coronavirus.

Asociaciones de vecinos y asociaciones de mujeres de la ciudad se están volcando en estos días para que ninguna familia se quede sin comer y cuente con los recursos necesarios para poder subsistir durante la cuarentena.

Aunque desde las entidades vecinales se ayuda durante todo el año a las personas más necesitadas de distintos barrios de la ciudad, en estos días la demanda ha aumentado como consecuencia del «parón» laboral por el estado de alerta.

Destacar que hay muchas familias gaditanas que cuentan con ingresos gracias a trabajos esporádicos o puntuales pero carecen de contrato, es decir, que no tienen una nómina fija al mes, por lo que el dinero no está entrando en sus casas durante estos días. Es una situación similar a la de muchos autónomos y trabajadores que se han visto afectados por el cierre de sus negocios y que en estos momentos viven con la incertidumbre de cuando podrán volver a la normalidad.

Desde las asociaciones de vecinos de La Viña, El Balón, Santa María, Puntales, Loreto, Cerro del Moro, Cortadura o Astilleros, entre otras, se está realizando este reparto en los propios locales de las entidades, guardando las medidas de seguridad recomendadas.

Estos alimentos, según explica el portavoz de la Vecinos Cádiz, Federación de vecinos 5 de abril, Francisco Gómez, son suministrados por Cruz Roja o por el Banco de alimentos, entre otros.

El representante vecinal manifiesta que «tuvimos un problema al principio porque no había camiones para la descarga aunque acudimos al Ayuntamiento y nos lo solucionó de inmediato poniendo a nuestra disposición medios del parque móvil y la ayuda de Protección Civil, Policía Local y voluntarios».

En estos momentos, asegura Francisco Gómez, los propios miembros de las asociaciones de vecinos son los que se están encargando de hacer el reparto de la comida a los vecinos de sus respectivos barrios. No obstante, hace un llamamiento ya que «se están primando los alimentos al material de limpieza y es muy importante que sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias en lo que respecta a la higiene, por lo que quizás sea necesario contar con más productos en este sentido».

Para el reparto de estos alimentos, las asociaciones cuentan con un protocolo establecido es decir, se tiene en cuenta la situación económica y familiar de cada caso porque «durante el año también se hacen aportaciones para poder ayudar a estas familias a pagar recibos de luz o de agua».

El dirigente vecinal insiste en que «llevamos tan solo una semana y quizás, al prolongarse el estado de alarma otros quince días, tengamos más peticiones de familias que no tengan ingresos para poder hacer frente a una compra. Ya iremos viendo en los próximos días».

Gómez asegura que la situación general es la miedo, inquietud e incertidumbre acerca de lo que va a durar el confinamiento en las casas.

Donaciones para ayudar a las familias

Por su parte, las asociaciones de mujeres también están llevando a cabo una ejemplar labor para ayudar a las familias de la ciudad que están más necesitadas en estos días.

La presidenta de la asociación Las Desamparadas, Rosa Núñez, confirma que están haciendo un llamamiento en redes sociales para que todo el que pueda aportar o hacer alguna donación para ayudar a estas familias, se pongan en contacto con ellas.

Núñez asegura que «a día de hoy ya hemos ayudado con compras de alimentos a más de 20 familias de la capital, a las que entregamos alimentos que nos han ido donando porque lo están pasando realmente mal para poder salir adelante estos días».

Insiste que en la última semana ha habido numerosas donaciones anónimas, de comercios de alimentación (como fruterías o carnicerías de la ciudad), empresas y de otras asociaciones de la capital como Agamama, Mujeres Gades, Mujeres Oblatas, asociación Al Sur del Sur o Santo Tomás.

La presidenta de la entidad señala que muchas mujeres «se ganaban algún dinero limpiando o cuidando a mayores o a niños, algo que ya no pueden hacer porque no pueden salir de sus casas. Incluso a una de ellas la han multado. Así que no nos queda otro remedio que pedir colaboración para poder seguir ayudando a estas familias a pasar este trance».