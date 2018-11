Sanidad El área de Maxilofacial y Cirugía Plástica del Puerta del Mar acumula cinco meses de cierre La zona está ocupada por la Unidad de Oncología, cuya planta está cerrada por obras desde antes del verano

N. AGRAFOJO

Cádiz Actualizado: 19/11/2018 15:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El SAS alarga el plan de verano en el Puerta del Mar con camas cerradas y obras sin terminar

Los pacientes y los profesionales del área de hospitalización de Cirujía Maxilofacial y Cirujía Plástica del Puerta del Mar siguen distribuidos entre diferentes plantas del centro sanitario desde que la dirección del hospital acordase desde antes del verano ubicar en su control de la cuarta planta, la Unidad de Oncología y Patología Mamaria.

De este modo, el Servicio Andaluz de Salud quería dar solución y agrupar a los pacientes oncológicos mientras se llevaban a cabo las obras de acondicionamiento y mejora de la quinta planta, donde se ubica esta Unidad de Oncología. Sin embargo, esas obras, previstas para antes del verano, no se han llevado a cabo hasta este momento, a pesar de que el cambio de servicios se produjo de manera inmediata, afectando directamente al funcionamiento del área de Maxilofacial.

Además, el retraso de las obras se ha prolongado hasta el día de hoy, ya que los trabajos en la quinta planta a cargo de una empresa externa no comenzaron hasta el pasado viernes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y medio, estamos hablando de que esta importante especialidad no podrá contar con su espacio habitual hasta el próximo año 2019, acumulando hasta seis meses de cierre.

Esta situación ha sido denunciada por los sindicatos CGT y Autonomía Obrera, que han puesto de relieve los efectos que este cierre está ocasionando a pacientes y profesionales. En primer lugar, desde los sindicatos resaltaron la inseguridad que sufren los enfermos, ya que los especiales cuidados posquirúrgicos que requieren ya no son prestados por la enfermería propia de la unidad, sino por otros profesionales con experiencia en otras especialidades, como Cirugía o Cirugía Torácica, donde están siendo ubicados la mayoría de los pacientes derivados de Maxilofacial y Plástica.

Las fuerzas sindicales también han destacado el deterioro de la gestión de camas y de los ingresos, al tener que depender de la existencia o de camas en otras unidades. También denuncian la suspensión de intervenciones programadas, «ya que, incluso en aquellos casos en que se ha logrado ingresar al paciente en alguna cama de otro servicio, se ha dado el caso de que la intervención prevista ha tenido que suspenderse por no contar la unidad de ingreso con la información necesaria sobre el preoperatorio concreto que precisa el paciente», apuntaron los representantes sindicales.

Las obras en la Unidad de Oncología, en la quinta planta del hospital Puerta del Mar - LA VOZ

Críticas de los sindicatos

«La aberrante decisión de dejar a ambas especialidades sin su unidad de ingreso se enmarcó dentro del que, todos los años, la gerencia de nuestro centro denomina eufemísticamente Plan de Obras de Verano y que no es otra cosa, en el fondo, que una descarada estrategia para cerrar camas y ahorrar contrataciones; en este caso concreto se justificó el destierro de los pacientes de cirugía maxilofacial y plástica por la necesidad de ubicar en su unidad de hospitalización de la 4ª planta a los pacientes de Oncología en cuya unidad de origen (ubicada en la quinta planta) se iban a realizar una serie de obras. Pero lo cierto es que el control de Oncología ha estado cerrado todo el verano y en él no se ha movido un ladrillo, ni se ha realizado la menor reparación; de hecho, no ha sido hasta el mes de octubre cuando una empresa privada externa no ha comenzado a realizar en Oncología de la quinta planta las obras para modificar los cuartos de baño de toda la unidad, y que previsiblemente se prolongarán hasta finales de año», destacaron desde CGT y Autonomía Obrera.

Por su parte, desde la sección sindical de Comisiones Obreras en el hospital Puerta del Mar, también se han querido sumar a las críticas por el cierre durante más de cinco meses de estas dos importantes especialidades como son Maxilofacial y Plástica. En este sentido, han puesto de relieve que a día de hoy ni siquiera hay fecha de reapertura del control.

Hay que recordar que la unidad de hospitalización de Cirugía Maxilofacial y Plástica tiene asignadas en el Puerta del Mar un total de 20 camas, que se ubican en el extremo este de la 4ª planta, donde son ingresados aquellos pacientes a los que el equipo médico de ambas especialidades (compuesto por un total de 15 personas) les ha practicado, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas por patología oncológica orocérvicofacial, lesiones traumatológicas faciales, tumores cutáneos, cirugía reconstructiva en el cáncer de mama, o injertos de piel, entre otras patologías. Asimismo, la gran especificidad y complejidad de los cuidados posquirúrgicos de estos pacientes requiere que la enfermería de ambas unidades (constituida por un total de 16 profesionales) disponga de unos elevados niveles de experiencia práctica y formación.