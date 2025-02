Amenazas, gritos y mamparas destrozadas en la sede municipal de Asuntos Sociales

La Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada denuncia que la falta de servicios de trabajadores de estas empresas hacia el Ayuntamiento de Cádiz (que comenzó el pasado 1 de junio) ha provocado ya diversos incidentes en dependencias municipales . Entre las distintas incidencias registradas en estos 15 días sin el apoyo de miembros de empresas de seguridad a los trabajadores y recintos municipales, destacan las «ocurridas en Asuntos Sociales» donde afirman que se han producido «amenazas a funcionarios« y con escenas de ciudadanos quejosos que acabaron en »gritos, insultos y actos de violencia«. Destaca como el más grave el destrozo de »mamparas« que pusieron en peligro tanto a los funcionarios como a otros usuarios.

Los edificios municipales que cumplen medio mes sin servicios de seguridad privada son Gran Teatro Falla, Castillo San Sebastián, depósito de vehículos, castillo de Santa Catalina, Asuntos Sociales, Baluarte de la Candelaria, antiguo Rectorado en calle Ancha, ECCO, Tabacalera, Reina Sofía, Cárcel Vieja y Plaza de Abastos, entre otros.

«Los 43 trabajadores, padres y madres de familia que venían desempeñando esas funciones se han quedado sin trabajo, sin sueldo y sin la posibilidad de cobrar el paro, no hay empresa que se quiera hacer cargo de las dependencias municipales, ya que la empresa que entre se tiene que hacer cargo de la deuda de la anterior (sueldos y pagos a Seguridad Social y Hacienda)«, recuerda Marea Negra.

«Desde esta asociación estamos convencidos de que la intención no es otra que la de dejar un año en blanco los servicios y así la nueva adjudicataria de los mismos no tendrá que hacerse cargo ni de la deuda y ni de sus trabajadores, pudiendo poner así al frente de dichos servicios a su propio personal, ya que superando el año no está obligada a subrogar al personal anterior, dejando así a todos estos compañeros en la calle definitivamente«.