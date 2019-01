TALLER DE EMPLEO Alumnos de Cádiz llevan fregona y lejía de casa por un aula que lleva cinco meses sin limpiarse Los 25 integrantes del taller de empleo Torre de la Luz denuncian «insalubridad» y lamentan que ni Junta ni Ayuntamiento les dé respuesta

Sara Cantos

@SaraCantosGarci Cádiz Actualizado: 23/01/2019 14:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los veinticinco alumnos del taller de empleo Torre de la Luz han tenido que dejar aparcado un rato las clases para ponerse a limpiar el aula. Esto sucedió el pasado viernes tras cinco meses recibiendo formación en unas instalaciones que no se han limpiado ni un día desde el pasado 23 de agosto, cuando comenzó el curso, tal y como han denunciado este miércoles los alumnos.

Para quitar el polvo y la suciedad acumulados «de meses» en el suelo, el mobiliario y los ordenadores cambiaron los cuadernos y la pizarra por la fregona, la escoba y la bayeta. Esta queja no es nueva, en varias ocasiones en estos cinco meses la han trasladado al personal del taller de empleo y al director del proyecto como persona de enlace con las administraciones que lo pusieron en marcha en la planta baja del edificio Ma'Arifa: la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF). «Esta problemática lo compartimos a diario con todos», argumentan los alumnos.

Hasta ahora ninguna administración les ha hecho caso ante una situación que describen como «insostenible» por la falta de «condiciones higiénicas que está afectando a la salud» de algunos alumnos. «Se pasan la pelota de uno a otro y no hay consenso en quién tiene que hacerlo». Por este motivo, este miércoles van a formalizar la queja de manera oficial a través de un escrito dirigido al IFEF en el que detallan todas las deficiencias.

Desde que entramos en agosto vimos que el aula no estaba limpia. Con el paso del tiempo y la inacción por respuesta, algunos alumnos incluso tienen en aula toallitas jabonosas para limpiar el polvo. «Le hemos expuesto muchas veces verbalmente al director del taller de empleo -del que no tenemos ninguna queja- nuestras reclamaciones y él lo ha remitido al superior que haya correspondido pero la respuesta siempre ha sido que se va a hacer, que se está tramitando pero en cinco meses no ha venido nadie a limpiar y aquí nos quedan aún otros siete meses de clase», exponen los alumnos. «Imagínate, estamos aquí de lunes a viernes 25 alumnos más el formador, de 8 a 15 horas, no hay ventanas al exterior ni limpieza y hay alumnos con alergias, tosiendo y estornudando todo el rato, y los virus circulando».

Insalubridad

Hoy el aula luce limpia pero, aseguran, que cuando se pusieron a limpiarla con la fregona, la lejía y otros productos traídos de casa, «salían hasta bichos de debajo de los ordenadores», una tarea que «no nos corresponde hacer», lamentan.

Para nosotros esto es insalubre, no es lógico que esté pasando y es complicado sobre todo para las personas con enfermedades respiratorias, como es el caso de varios alumnos. Los alumnos alertan de que la situación se puede agravar durante el invierno «porque se resfría uno y día siguiente otro y así y nos vamos contagiando unos a otros».

Se supone que la clase está homologada por la Junta de Andalucía para acoger el taller de empleo, aunque los alumnos no están de acuerdo señalando, además de la «inexistente» limpieza, la escasa ventilación del aula y la ergonomía, «con sillas fijas que no son las más indicadas para estar siete horas sentados todos los días durante un año como si esto fuera una sala de espera». Esta queja también la trasmitieron pero ha surtido efecto porque han ido cambiando por otras a los alumnos que así lo solicitaron.

Este taller de empleo, de los primeros que se ponen en marcha en Cádiz después de «mucho tiempo paralizados por los ERE's» fue inaugurado el pasado 23 de agosto por el alcalde, José María González; la concejala de Fomento, Laura Jiménez y la entonces delegada territorial de Empleo de la Junta en Cádiz, Gema Pérez.

«Ellos nos transmitieron ese día que teníamos mucha suerte de estar aquí». Sin embargo, cinco meses después algunos lanzan una duda: «no creo que el despacho de Kichi esté sin limpiar» y piden «que se haga caso a nuestras exigencias, porque es una necesidad de habitabilidad, no pedimos que esto esté como los chorros del oro».

Junta y Ayuntamiento

El taller de empleo Torre de la Luz Se es un programa mixto de formación y empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía en el que están participando 25 personas desempleadas, todas ellas mayores de 25 años. A él han tenido acceso preferente, por una parte, las personas más jóvenes dentro del criterio establecido -mayores de 25 años- y, por otra, los mayores de 45 años que sean personas paradas de larga duración.

Estos alumnos-trabajadores perciben por su participación en este programa un salario, cuya cuantía es la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI, puesto que los participantes adquieren la formación profesional y la práctica laboral necesaria a través de un contrato, realizando obras y servicios de utilidad pública o interés social. Este taller de Cádiz capital conduce a un certificado de profesionalidad en Creación y Gestión de Microempresas.