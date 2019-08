NOSINMÚSICA Alén Ayerdi: «El concierto va a ser histórico» Marea actúa por primera vez, este jueves 15 de agosto, en NoSinMúsica y lo hacen con su nuevo disco, 'El Azogue'

Marea encienden la mecha del rock este jueves, 15 de agosto, en el NoSinMúsica, donde ofrecerán un concierto único en Cádiz. El grupo navarro es incombustible y así lo han demostrado durante todos estos años. Ahora han vuelto a la carga con su último trabajo, 'El azogue', un disco que presentarán en Cádiz y con el que siguen en el Top Ten de las listas de ventas. Kutxi Romero, Kolibrí Díaz, César Ramallo, Eduardo Beaumont "Piñas" y Alén Ayerdi serán los encargados de hacer vibrar el Muelle Ciudad de Cádiz en una noche inolvidable.

Llegan a NoSinMúsica este jueves, 15 de agosto, ¿qué podemos esperar de Marea?

Me hace mucha ilusión. Yo ya estuve con Robe Iniesta y fue genial. Me gustó muchísimo el festival y la producción. También el promotor, Omar, creo que organiza las cosas muy bien porque es un entusiasta de la música y porque se le ve más fan que otra cosa. Ya quisieran muchos promotores hacer la producción que hace Omar. Él siempre me llamaba para hacer Marea y yo le decía que nuestros tiempos eran los que eran. Aún así, cuando estuve en el NoSinMúsica con Robe, flipé y para mí era un sueño volver con Marea. ¡Parece que se va a conseguir!

Primera vez en el festival con Marea y estrenando disco...

Es brutal. Ayer me llamaron y me dijeron que llevábamos ya 6.000 entradas. ¡Va a ser histórico! No creo que haya muchos grupos que al llegar por primera vez a una ciudad hayan vendido 6.000 entradas. Muy contentos, la verdad.

Tras 7 años, vuelve Marea al ring para seguir dando guerra, ¿qué les hizo volver a los escenarios?

Principalmente porque cada uno de nosotros estamos bien en nuestra vida personal, así que hemos podido sacar el nuevo disco y la gira. La otra razón es que hay canciones nuevas, teníamos un proyecto de disco que nos ha entusiasmado y hemos decidido mostrárselo a todo el mundo de nuevo.

¿Qué evolución han notado en la música desde que empezaron hasta la actualidad?

En el rock poca, la verdad. No hay más que ver que los nombres que siguen en alza. Nosotros somos los más jóvenes ¡y tenemos 45 años ya! Se está hablando de La Polla Records, que son todos entre 50 y 60 años, así que en lo nuestro hay poca evolución. Más bien lo llamo modas. Desde que estamos en la música hemos visto de todo. Ha habido dos etapas del indie, una en los 90's que la borró Extremoduro y otra más fuerte ahora; pero son modas que van y vienen, no son discos y canciones que vengan para quedarse toda la vida. En ese sentido el rock es más involucionista. Puedes hacer una carrera dilatada en el tiempo y que dejes huella. Si hemos vuelto después de siete años y la gente nos ha esperado es que nadie se ha olvidado, no hemos sido una moda.

¿Cuál es el ingrediente secreto de Marea?

Tenemos nuestro estilo, sonamos a Marea. Eso siempre es reconocible y da mucho. Supongo que tendremos canciones buenas, o al menos, que conectan con muchas personas. En ese sentido somos afortunados porque nuestras canciones les gusta a mucha gente y nos ha permitido llevar 22 años comiendo de esto.

Después de mucho tiempo de espera, nos presenta su último trabajo, 'El Azogue', ¿cómo está recibiendo el gran público este nuevo álbum?

Estamos muy contentos y entusiasmados por cómo nos ha quedado el disco; hay mucha gente que piensa lo mismo. Seguimos en el Top 10 de ventas desde abril. Incluso fuimos número 1 pero seguimos con todos los lanzamientos que ha habido y con el verano. Estamos muy felices porque continuamos entre los 10 primeros de las listas de ventas.

Además es el primer álbum que han producido ustedes mismos, ¿cómo han vivido esa experiencia?

Ha sido todo un proceso. Poco a poco hemos ido intentando hacer todo entre nosotros y nos ha gustado. Somos un equipo en ese sentido. Kolibrí llevaba mucho tiempo trabajando en el sonido de Marea. Además trabajábamos individualmente como músicos y también como banda, y por otro lado, en el estudio. Entonces ha habido una confluencia de situaciones que nos han llevado a vernos capacitados para hacer todo el trabajo.

¿Cree que es su trabajo más completo?

Creo que es la versión mejorada de Marea. El disco tiene más colores y hemos conseguido sacar lo mejor de cada uno a nivel individual, de banda y de sonido. Hemos conseguido cosas y mejorando en todos los aspectos que ha hecho que digamos «joder, esto es lo que queríamos». Hay quien dice que te tiras toda la vida tocando la misma canción y que la vas mejorando con el tiempo. Esperamos que sea cierto y que sigamos con la misma actitud de mejora.

¿Creen que en la música actual a veces es más importante el continente (videoclips, promoción, redes sociales…) que el contenido (acordes, letras significativas…)?

Hay muchas teorías sobre eso. Sea el estilo que sea, lo primero que te atrapa es una buena melodía y se quedará siempre contigo si hay un buen contenido. Ese continente se va a quedar contigo cuando hay un contenido bueno. Cuando metes algo que te ha llamado la atención o que te eriza la piel, descubres que la letra es increíble y hay un contenido, entonces se te queda para toda la vida. Por eso son importantes las letras. Cuando te pones a profundizar y escuchas o lees los textos en soledad se te queda para siempre. De hecho, en Marea es el mayor aspecto diferencial respecto a otros grupos, la calidad de nuestro cantante y letrista.