ELECCIONES ANDALUCÍA Adelante Andalucía pide el voto para que «la derecha no gobierne» Ha pedido el fin del «susanismo» y reprocha al PSOE que «haya metido en la campaña a la extrema derecha»

La cabeza de lista de Adelante Andalucía al Parlamento andaluz por Cádiz, Ángela Aguilera, ha señalado que la coalición de izquierdas es «la única garantía de que la derecha no gobierne en la Junta».

Aguilera ha indicado que «es hora de devolver las instituciones al pueblo andaluz, de parar y ser contención a la derecha que viene a llevarse nuestros derechos sociales, queremos ser muro de contención de esa derecha pero también queremos blindar los derechos sociales de educación, sanidad, servicios públicos, empleo».

«No podemos dejar pasar una opción de derecha en Andalucía porque está más racista, más extremista y más machista que nunca, sonroja a cualquier persona escuchar los discursos xenófobos de Pablo Casado o de Juan Marín, no vamos a dar un solo paso atrás frente a esa derecha que sin tapujos criminaliza a la inmigración, criminaliza al feminismo y a todas las personas que defendemos una sociedad más igualitaria y mejor».

Aguilera, y el también candidato por Cádiz, Santiago Gutiérrez, han realizado este jueves en la capital gaditana balance de una campaña de la que se han mostrado «muy satisfechos porque ha ido a más» ya que han pasado de un inicio de campaña en el que había «mucha ilusión» que se ha convertido en «esperanza, ya que al pasar los días, Adelante Andalucía se ha convertido en una verdadera alternativa de gobierno».

La cabeza de lista al Parlamento ha insistido en que Adelante Andalucía es «la única garantía de que la derecha no gobierne en Andalucía, somos la única fuerza política en este momento capaz de contener a la derecha en el gobierno de Andalucía» y ha recordado que «Susana Díaz no responde a la pregunta que le hemos hecho en reiteradas ocasiones, si va a pactar con la derecha como ha hecho durante tres años y medio, pero nos da la callada por respuesta».

Aguilera ha hablado de una campaña de la que «se ha puesto encima de la mesa un proyecto político para Cádiz, para Andalucía, un modelo alternativo productivo que rescate a nuestra provincia de las colas del desempleo y del único sino de ser camarero».

Asimismo, la candidata ha censurado que «ha sido una vergüenza que durante la campaña sólo nos han vendido humo, cuando no a través del Consejo de Gobierno, medidas que llegan tarde, cuando no, carga de trabajo que llega tarde».

Por el contrario, ha asegurado que desde Adelante Andalucía, «se ha planteado una propuesta política seria, con financiación suficiente diciendo de dónde se va a sacar hasta el último céntimo y dónde se va a poner hasta el último céntimo, un modelo productivo alternativo para la Cádiz de la riqueza, del empleo, de la inteligencia colectiva, de la diversificación industrial, de la moratoria sólo para la zona de combustibles fósiles y no para la Bahía de Cádiz, diversificación, más industria sostenible y sobre todo, un modelo que sea compatible con dejarle a nuestros hijos un medio ambiente en condiciones, sostenible».

Aguilera ha incidido en el «cansancio» que vive la sociedad gaditana y ha apuntado que el programa de gobierno de la coalición ha puesto encima de la mesa «un modelo alternativo para los astilleros, en la construcción civil, en la construcción de cruceros que se están haciendo en el norte de Europa, y en el norte de España», con el objetivo de «diversificar los astilleros y dar oportunidad de renovación de plantillas».

Además, ha aludido a las propuestas de refuerzo de la sanidad pública, habilitando para ello «un siete por ciento del PIB», y la defensa de la educación, dedicándole «el cinco por ciento del PIB» y «un sistema de protección que dignifique a nuestros ancianos y a las mujeres que no han cobrado durante su vida laboral, con pensiones no contributivas, que reivindique el feminismo».

Como contraposición a la campaña «limpia» de Adelante Andalucía, Aguilera ha recriminado que «el Partido Socialista vuelve a recurrir a la campaña del miedo y es una vergüenza», en alusión al «bloqueo» de las instituciones planteado por los socialistas. «Nosotros, al único bloqueo que tememos es a la desesperanza por el desempleo en nuestra provincia, al bloqueo de la ley de bioclimatización, al bloqueo de las expectativas de la educación pública, al bloqueo de los derechos sociales, que tanto hemos peleado los gaditanos», ha abundado.

Asimismo, ha criticado que el PSOE haya «metido de una manera vergonzante en la campaña a la extrema derecha, una extrema derecha que para nosotros es sencillamente una anécdota dentro de una campaña, nos parece una irresponsabilidad».

Respecto a Ciudadanos, la candidata ha señalado que «tampoco le tembló el pulso al decir que está dispuesto a recepcionar los votos de la extrema derecha de VOX, lo que nos parece una vergüenza, pues no es de recibo que Juan Marín esté dispuesto a recibir los votos de los directamente herederos y responsables de tanto dolor y sufrimiento en Andalucía».

La cabeza de lista ha apuntado que «ha habido dos temas que se han intentado solapar en la campaña, como han sido la corrupción, de la que no han querido hablar ni PSOE ni PP, y de memoria democrática». «Pero nosotros sí queremos hablar de corrupción, porque hemos estado durante tres años y medio intentando poner propuestas políticas que sistemáticamente nos han echado para atrás PSOE, PP y Cs», ha puntualizado.

Por último, Aguilera ha agradecido el trabajo de la militancia de las cuatro organizaciones y se ha mostrado satisfecha con «una campaña limpia» con la que han llevado «hasta el último rincón» las propuestas de la coalición. «Durante estas dos semanas, no hemos escuchado propuestas, hemos escuchado mucha demagogia, hemos escuchado hablar de empleo pero no de empleo de calidad, de inversiones pero no que redunden en la calidad de vida de los ciudadanos», ha censurado.

«Por todo ello, apelamos a todos los gaditanos para decirle que el 2 de diciembre reflexionen ese voto, que podemos vencer al socialismo de 37 años que ha condenado a Cádiz a seguir en la cola del desempleo», ha indicado la candidata que ha concluido reseñando que «esta es una oportunidad de reivindicar el 4 de diciembre para la prosperidad de Cádiz y Andalucía».