La abstención de PSOE, Cs y Villero permite a Kichi aprobar su segundo presupuesto en cinco años

El alcalde de la ciudad, José María González Santos 'Kichi' , y su equipo han conseguido sacar adelante los presupuestos municipales de este año 2020, cifrados en unos 165 millones de euros , gracias a la abstención de los grupos PSOE, Ciudadanos y del concejal no adscrito Domingo Villero. El PP ha votado en contra de la propuesta.

PSOE, CS y Villero han argumentado en sus intervenciones que se abstienen, permitiendo así la aprobación de las cuentas del Ayuntamiento de Cádiz, por «responsabilidad y lealtad» no al equipo de Gobierno, sino a la ciudad, que en una crisis como la que está viviendo a raíz de la Covid-19 «no puede permitirse continuar por más tiempo con unos presupuestos prorrogados (los de 2018 que fueron acordados con los socialistas)».

No obstante, tanto las portavoces de PSOE, Mara Rodríguez , como la de Ciudadanos, Lucrecia Valverde , además del concejal no adscrito, han instado al alcalde a que se ponga a trabajar de manera inmediata en la preparación de los presupuestos del próximo año 2021 ya que estos presupuestos cuentan con una vigencia de poco más de cinco meses .

Se trata del segundo presupuesto de Kichi en cinco años que lleva como alcalde en el Consistorio gaditano ya que los que aprobó en 2016 fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Según estimó el tribunal, había un claro desequilibrio entre los ingresos y los gastos motivado por la inclusión de la venta del módulo hotelero situado en la Tribuna del Estadio Carranza por valor de 9,8 millones de euros.

En esta ocasión, se ha vuelto a incluir en el presupuesto aunque como ingreso «condicionado» , por lo que las inversiones que se han vinculado al mismo no se llevarán a cabo en la ciudad en el caso de que no se produzca la enajenación del hotel del Estadio antes de que acabe este año.

Estas inversiones, por valor de cerca de 10 millones de euros estaban desglosdas en 3,5 millones de euros en materia deportiva, 2 millones para vivienda, 500.000 para cultura, 1,5 para patrimonio y 2,3 millones para uso general .

Se da la circunstancia de que el plazo de presentación de ofertas para la compra del módulo hotelero, venció el pasado 1 de julio , tal y como denunció el PSOE días atrás. Así, será necesario el inicio de un nuevo procedimiento para poder venderlo en los próximos seis meses.

El concejal de Hacienda, José Ramón Paéz , ha defendido la propuesta de presupuestos argumentando que «son los mejores para conquistar el futuro de Cádiz» resaltando que ha habido una modificación en el borrador de hace tres meses por la que se ha incluido una partida de más de 2 millones de euros para paliar los efectos de la crisis económica y social provocada por el coronavirus.

Villero: «Mi único interés es Cádiz»

Domingo Villero, único concejal junto con los cinco del PSOE que conocía el borrador, ha sido el primero en intervenir asegurando que ha votado « con responsabilidad y sin el condicionante de ningunas siglas políticas » y que ha tenido la oportunidad de aportar en estos presupuestos en los que el equipo de Gobierno le incluyó en la negociación.

En este sentido, Villero se ha referido a los 90.000 euros de la asignación de los grupos que se destinarán a las asociaciones que trabajan para las personas más vulnerables de la ciudad, a que se recupere dinero para la ciudad del pago a asesores contratados en plena pandemia o al destino de una partida de 200.000 euros para la reactivación económica , para programas formativos en nuevas tecnologías y «para tratar de que nuestro talento se quede en Cádiz en estos momentos tan complicados».

En su valoración del pleno, el edil no adscrito asegura que ahora «queda la responsabilidad de que se ejecuten estas partidas por el interés único de Cádiz».

Cs: «Los presupuestos son un fiasco»

La portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde , ha argumentado su abstención para «no bloquear más la ciudad». No obstante, ha calificado los presupuestos como un fiasco para una ciudad como Cádiz, que no se merece que le tomen el pelo»

Ha lamentado que se siga echando la culpa a la herencia recibida por el anterior equipo de Gobierno del PP después de que han pasado más de cinco años.

Valverde ha insistido en que «a pesar de ser una de las banderas del alcalde y su equipo, ha desaparecido la idea de la participación ciudadana y han ninguneado a determinados grupos de la oposición. Y todo por el sectarismo del alcalde, que no quiere negociar, ni hablar, ni consensuar con todos los grupos de la oposición, solo con algunos de ellos».

La portavoz de la formación naranja ha señalado que «no nos podíamos oponer porque es lo único que hay frente a unos presupuestos prorrogados».

No obstante, ha calificado el debate como «indecente» , donde -a su juicio- «se le ha dado un protagonismo excesivo a quien no tiene programa (en relación a Villero) y no se justifica la negativa a aceptar la mano tendida que hemos tenido siempre desde Ciudadanos».

Valverde ha lanzado un órdago al delegado de Hacienda para que «haga la tarea y empiece a elaborar los presupuestos de 2021 cuanto antes. Bajo esa condición y con esa confianza en que tendremos a final de año unas nuevas cuentas hemos decidido no obstaculizar la aprobación de los presupuestos de este año».

PSOE: «Somos leales con Cádiz, no con el alcalde»

Mara Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, con su abstención y la de sus compañeros, ha permitido que salieran adelante las nuevas cuentas argumentando la situación «excepcional» que vive la ciudad y la necesidad de que salgan adelante determinados poryectos.

La edil del PSOE ha intervenido en parecidos términos que la líder de Ciudadanos, asegurando que el alcalde « ha perdido la credibilidad pactando con lo peor de la política, con un tránsfuga desaprovechando la oportunidad de haber hecho un pacto de izquierdas, por lo que le insto a que se ponga a trabajar en los presupuestos del próximo año».

Ha insistido en que «frente a la confrontación, nosotros le pediremos ciudad y frente a los intereses políticos y protagonismos le pediremos también ciudad».

Mara Rodríguez ha señalado que «una vez más nos hemos encontrado en este pleno con mentiras porque este proyecto llega con retraso, seis meses más tarde de lo previsto por la L ey y estábamos con unos presupuestos prorrogados de 2018, en el que los socialistas tuvimos mucho que ver porque hicimos muchas aportaciones».

Ha añadido que « estamos hartos de las excusas del alcalde y ni la herencia de otros partidos ni la falta de ayuda de otras admininistraciones puede ser una excusa».

En opinión de Mara Rodríguez, «el alcalde ha demostrado una absoluta incapacidad incluyendo la venta del hotel del Estadio ya que condiciona unos ingresos». Además, «dejó de ser posible el 1 de julio y esa venta se traduce en ingresos y gastos que son necesarios para la ciudad, por lo que insistimos en que el alcalde tiene «una falta de capacidad de gestión y no está a la altura».

Ha insistido en que los socialistas «somos leales, no con el alcalde sino con la ciudad de Cádiz y tenemos la capacidad de anteponer cualquier circunstancia porque lo importante es Cádiz».

PP: «El alcalde no tiene ni proyecto ni ganas»

Los cinco concejales del Grupo Municipal Popular han votado en contra de este proyecto de presupuestos al considerar que se trata de «una farsa» ya que, según palabras del propio líder del PP, « Kichi vuelve a dejar tiradas a las familias sin recursos, a los que buscan una vivienda accesible y a los pequeños empresarios que no tendrán una sola ayuda ».

La primera intervención ha sido del concejal José Manuel Cossi, que ha señalado que «venimos a debatir un presupuesto que nace muerto, que es un engaño a todos los gaditanos , que es una farsa y que no tiene ninguna credibilidad. Un prespuesto de cartón piedra, que imagino que el señor Páez habrá ido haciendo el corta y pega, en sus frecuentes paseos por la autopista».

En el análisis realizado por los populares aseguran que «se ha visto como el concejal de Hacienda no solo no ha tenido en cuenta una posible disminución de ingresos por la paralización económica del COVID durante más de tres meses, sino que ha aumentado en torno al 20 por ciento esos ingresos, sabiendo perfectamente que no es real».

Por su parte, el presidente del Grupo Municipal Popular, Juancho Ortiz, ha asegurado al término del pleno que «se ha aprobado un documento que no se sostiene por ningún sitio y que, entre otras perlas, considera que van a recaudar 1,5 millones de euros más en tasas de obras, de mesas de terrazas o aperturas con la que está cayendo en cierres de comercios y en paralización económica».

Juancho Ortiz ha señalado también que «es un acto de irresponsabilidad por parte de Podemos y el alcalde , pero sobre todo por aquellos que con su abstención han permitido que se apruebe un documento que está basado en mentiras».

En opinión del líder de los populares « son colaboradores necesarios y por tanto responsables de la deriva de la ciudad . Cuando hagan balance del año esos tres grupos de la oposición, que no son realmente oposición, volverán a lamentarse de la falta de inversión, de la ausencia de proyectos o la carencia de ayudas a familias y pequeños empresarios, pero todo eso es mentira. No les duele. A la vista está con lo que han hecho hoy».

Juancho Ortiz ha manifestado que «si pones en un presupuesto que vas a invertir 2 millones de euros en vivienda, si vendes un hotel que no has vendido en cinco años y en un momento en el que estás diciéndole a todo el sector turístico que va a regularlo porque hay saturación, es que estás engañando a todos los gaditanos».

El edil popular ha reiterado que este documento es «un verdadero canto a la incompetencia y la ficción. Con esto que hacen hoy Kichi vuelve a dejar tiradas a las familias sin recursos , a los que buscan una vivienda accesible y a los pequeños empresarios que no tendrán una sola ayuda con estas cuentas».

El presidente popular ha reiterado que «el alcalde debería ser honesto, reconocer que no tiene ni proyecto ni ganas y echarse a un lado, dejar que alguien de su grupo que al menos parezca que tiene más ganas que él tome el mando e intente rehacer el presupuesto con unas cuentas que no estén infladas y que den un mínimo de garantía de supervivencia a una ciudad que lleva ya muchos años sufriendo esta incompetencia, esta falta de ideas».

Ha añadido que «si no lo hace, seguiremos sin un solo proyecto para la ciudad, con las playas sin policías, sin ayudas reales a la familia o el empleo, sin mantenimiento en el patrimonio, sin activación cultural, turística o comercial , y mientras tanto distrayéndonos con sus ocurrencias en las redes. Un desastre”.

El cansino discurso del alcalde sobre la deuda heredada y los 'mamotretos' El seguimiento del pleno extraordinario de presupuestos que se ha celebrado este viernes de manera telemática ha sido muy difícil teniendo en cuenta la cantidad de veces que la secretaria accidental del Ayuntamiento de Cádiz ha tenido que suspender la sesión por problemas técnicos y de conexión . En plena intervención de la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde , la emisión se ha tenido que interrumpir durante unos minutos, siendo muy criticado por parte de los grupos de la oposición el «empeño» del alcalde de la ciudad de seguir celebrando los plenos de manera telemática en lugar de presencial a pesar de que existen otras dependencias municipales con el suficiente espacio para garantizar las medidas de seguridad que impone la crisis sanitaria del coronavirus. El propio José María González, que ha cerrado la intervención de su grupo en turno de portavoces y por lo tanto ha clausurado el pleno en el que ha conseguido aprobar los presupuestos, ha justificado esta medida por «salud», «por la salud de todos ustedes y por la de los trabajadores de esta casa, ya que todos están bajo mi responsabilidad ». Kichi ha argumentado que «es una acción transitoria y no hay otra opcion mejor». Además, « se garantiza el debate, la democracia y la expresión de todas y todos ». En su opinión, «estos pequeños percances técnicos son subsanables». Aunque ha afirmado que se desconoce hasta cuando se alargará esta situación, «y que cambiar de ubicación conllevaría a más gastos ». El alcalde así, ha empleado gran parte de su intervención en justificar los plenos telemáticos frente a las críticas de la oposición. El resto de sus palabras han ido dirigidas al portavoz del PP, Juancho Ortiz, que en varias ocasiones ha interrumpido al regidor gaditano obligando a Kichi a decirle: «Mutéese señor Ortiz» , para que silenciara su micrófono y le dejara continuar con su discurso de defensa de los presupuestos. Kichi ha vuelto a defender, como ya lo hizo en el anterior pleno, que nunca pactará con el PP haciendo alusión por enésima vez a la deuda heredada de 275 millones de euros, a los mamotretos y a la obra de la pérgola de Santa Bárbara . Kichi acusa al PSOE de haber faltado a la palabra Ha dedicado también unas palabras al PSOE asegurando que han «faltado al palabra» y «a la izquierda» refiriéndose a las declaraciones de la portavoz socialista, Mara Rodríguez, cuando desveló a la prensa que se habían iniciado las conversaciones con el equipo de Gobierno sobre los presupuestos y que el alcalde había «mentido». A este respecto, Kichi ha apuntado que el PSOE «ha virado a la derecha» y que si se iba a abstener «nos lo podía haber dicho hace tres meses, antes de la pandemia» (aunque las conversaciones entre ambos grupos comenzaron en mayo, mucho después de que llegara el coronavirus). Tras decir que los presupuestos tienen tres pilares: los asuntos sociales, el empleo y la vivienda, además de los efectos post Covid-19, el alcalde ha manifestado que «desde el equipo de Gobierno seguiremos luchando frente a todos los monstruos con las políticas », después de leer una de sus habituales citas. En este caso de Albert Camus.

