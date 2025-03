«El año 2020 ha sido un año perdido para Cádiz, y ya van cinco». Con estas palabras resumía el concejal del PP Juan José Ortiz la gestión realizada este año por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. El edil puso de relieve la preocupación que existe en el grupo municipal popular ante lo que consideran una «ausencia» continuada del actual alcalde, José María González 'Kichi'.

Ortiz ha asegurado que «en 2020 hemos visto a un alcalde escondido y ausente, para el que Cádiz es su plan B», en referencia a las disputas internas que han surgido entre los anticapitalistas, a los que representa González, y el grupo Podemos e IU. «Cádiz ha dejado de ser una prioridad para el alcalde, como demuestra el haber desaparecido durante meses y haber reaparecido cuando echaron al grupo de anticapitalistas de Adelante Andalucía», ha indicado el edil, que ha expresado su malestar por esta situación. «Cádiz se ha convertido en un juguete en manos de Kichi para sus disputas internas con Adelante. Quiero salvarse él y su entorno más cercano y Cádiz necesita a gente que ponga su trabajo y esfuerzo al servicio de esta ciudad», ha argumentado.

Asimismo, ha alertado de la falta de actuaciones desarrolladas desde la Alcaldía en una situación de crisis extrema a consecuencia de la pandemia del coronavirus. «A mitad de marzo llegó una pandemia y Kichi se encerraba en la cocina de su casa , y sólo ha salido para cogerse una baja de cuatro meses en el peor momento de la ciudad. Cuando la economía iba a la deriva, Kichi se quitó de en medio», criticaba el edil, rodeado de los concejales populares.

En este sentido, ha hecho hincapié en las dificultades que están atravesando sectores como la hostelería o el comercio, donde los cierres se suceden un día tras otro. «Hemos asistido en 2020 a una oleada de cierres sin que el alcalde se haya inmutado. Casi nueve meses después del inicio de la pandemia, desde el Ayuntamiento de Cádiz no se ha liberado ni un solo euro en ayudas para estos sectores», ha recordado

Asimismo, ha subrayado la ineficacia de un Gobierno local, «que no ha materializado ni un solo proyecto en este 2020, y lo que es peor, que no se vislumbra nada en el horizonte. No se ha entregado ni una sola vivienda pública, no se ha aplicado ningún plan municipal de empleo y las familias desfavorecidas no han mejorado su situación», ha explicado el responsable popular, a la vez que ha destacado el poco consenso que ha conseguido el equipo de Gobierno para llevar a cabo otras medidas.

Sin perspectivas en 2021

«Lo más destacable en este 2020 es que se han pintado de colores los aparcamientos , ya que el proyecto de la Plaza de Sevilla se encuentra paralizado, al igual que la venta del hotel de Estadio, de los proyectos del plan Edusi sólo se ha ejecutado el carril bici, tampoco se ha desarrollado el convenio con la Universidad de Cádiz para poner en valor el cinturón universitario, las obras del Pemán siguen sin empezar, el Campo de las Balas aún no se ha cedido a la universidad y el laboratorio del Ceimar en el Castillo se cae a pedazos», explicaba Ortiz, que además recordaba la dimisión del concejal David Navarro, «por lo que el equipo de Gobierno va a dimisión por año», ha apostillado.

También ha realizado un balance negativo de la gestión en servicios públicos en lo que se refiera a instalaciones deportivas, servicios sociales, el uso de las playas, la limpieza, los transportes públicos o el papel de la Policía. «La Policía Local ha sido ninguneada, teniendo que afrontar en soliario esta pandemia y siendo expulsada de las playas, que por primera vez no han contado con vigilancia policial», lamentaba el concejal popular.

No obstante, desde el PP han expresado su intención de seguir reivindicando aspectos cruciales para la ciudad en cada pleno. En este sentido, las propuestas se centrarán en tres pilares básicos, como son la vivienda, el empleo y los servicios públicos.