«Ruiz Boix es un gracioso sin gracia que no sabe hacerle frente al PP cuando lo deja en paños menores»

Antonio Saldaña se tomó muy en serio su candidatura a la Alcaldía de Jerez por el Partido Popular y decidió revolucionar el panorama político con una campaña muy atrevida pero que hizo que los populares obtuvieran un buen respaldo político. A partir de ahí no ha dejado de trabajar con una oposición constructiva que aporta ideas al que está gobernando y controlando muy de cerca la gestión de Mamen Sánchez y su equipo (PSOE), a la que no deja ni a sol ni sombra. Su episodio de tráfico cuando dio positivo en la tasa de alcoholemia fue “un error”del que ha sabido sacar aprendizaje.

Noticias relacionadas El alcalde de San Roque se mofa del positivo en alcohol de Saldaña en el directo del pleno de Diputación

¿Que balance hace de estos dos años?

Pues el resumen es trabajo , trabajo y trabajo. Quizá no es habitual que justo el día después de que no alcanzar un gobierno un partido y un equipo se pongan a trabajar como si estuvieran en campaña, pero sí que es cierto que a pesar de unas circunstancias difíciles, tuvimos unos buenos resultados. Jerez se quedó un poquito por detrás de Algeciras y El Puerto, a punto de poder gobernar. Además también obtuvieron muy buenos resultados en Vejer, Vanesa en Prado del Rey o José Carlos en Algar, y en Paterna, donde José Andrés Clavijo es ahora primer teniente de alcalde. Desde el primer día hemos estado trabajando para el proyecto de 2023 y estamos en todos sitios. No hay nadie en Jerez que quiera hablar con el PP o con Antonio Saldaña y no tenga una respuesta, una visita o alguien que le escuche.

Y por parte del equipo de Gobierno y de Mamen Sánchez, ¿cuál es su valoración?

Se percibe que se le está acabando el crédito que tenía con el Gobierno anterior del PP. Nosotros hicimos muchas actuaciones importantes para enderezar la situación y Mamen Sánchez tuvo la suerte de que una ola nacional favorable al PSOE la pusiera en la Alcaldía, que está muy por encima de sus posibilidades. Como política está muy por debajo de Jerez, que está en 33.500 desempleados ahora mismo, y aunque es una situación generalizada, Jerez se comporta peor que localidades colindantes. Ha devuelto 11 millones de euros de los planes de empleo , ha perdido inversiones como Willis en el aeropuerto, ha hecho que ni siquiera hayamos estado en el mapa con Amazon, ha aumentado la deuda en 32 millones de euros, hay más deuda que cuando ella entró . El pago a proveedores es de un año, se ha vuelto a los impagos y retrasos por parte del Ayuntamiento y ahora mismo es el tercer ayuntamiento más moroso de España y el personal municipal está atemorizado.

¿Cuáles son los tres problemas principales de Jerez?

El empleo, la vivienda y ahora mismo la preocupación sanitaria. En materia de empleo, ha pasado de ser uno de los polos de desarrollo económico más importante de España con la industria vitivinícola a convertirse en una ciudad-estado con una gran administración financiada por deuda y un modelo de crecimiento urbanístico descabellado . Eso ha servido hasta que ha faltado la financiación. Ahora mismo Jerez está en un continuo proceso degenerativo. Jerez no va a volver a ser lo que era si no hacemos una acción disruptiva: enfocar el empleo en la a groindustria y los productos biológicos (PTA), la logística y el transporte , cada vez un mayor incremento del comercio internacional con servicio de paqueterías, y las nuevas tecnologías , ser una capital como lo es Málaga, Granada o Lisboa, que la gente se va allí a vivir y a teletrabajar.

Y a partir de ahí... Cuando la gente tiene trabajo y salud, la gente es feliz.

Vecinos y colectivos reclaman la rehabilitación del centro histórico, ¿qué opina el PP?

Para empezar nosotros tenemos que cuidar el centro de Jerez por interés de la ciudad, no solo por el de la gente que vive en el centro. Es una seña de identidad. Estamos en contra de que quiten los adoquines, en contra de que haya viviendas deshabitadas y que no haya vida y comercio en el centro . Y para que esté bien, lo primero que hace falta es cariño y tenerle cariño al centro. Eso se materializa con la presencia de gente y gente que viva y tiene que haber negocio y eso hay una herramienta que es el PGOU que permite flexibilizar las condiciones urbanísticas para facilitar las construcciones de vivienda, la rehabilitación y la instalación de negocios y las inversiones europeas para poder realizar acciones de movilidad y accesibilidad en el centro.

¿Con qué identifica los episodios vividos la última semana en San Juan de Dios y el Chicle?

A mi no me gustaría identificarlo con una normalidad. Jerez es una ciudad segura . Qué ocurre, que evidentemente cuando la gente no tiene trabajo, cuando no hay alternativa de vida, y se da una situación complicada como esta pandemia, es el caldo de cultivo para que ocurran esta serie de cosas. Nos tenemos que preocupar en invertir en educación, formación y que la gente se pueda ganar la vida para evitar que ocurran este tipo de cosas, que además son en barrios donde hay muchos problemas sociales. Si esto no se controla puede ir a peor porque no es normal las actuaciones que se han producido, pero también están diciendo los sindicatos de policía que está aumentando la criminalidad en Jerez. No creo que sea preocupante pero si no se controla la ocupación ilegal de vivienda, si no somos rigurosos a a hora de establecer las normas de convivencia en la ciudad, si no hay alternativas de educación y formación a los barrios más deprimidos, ni opciones de empleo...

¿Vendrá el presidente de la Junta a hablar con la alcaldesa?

Para que Juanma Moreno venga a Jerez lo primero que tiene que hacer la alcaldesa es tranquilizarse, que se relaje un poquito con la Junta y reconozca lo que está haciendo, aunque ya ha venido y además antes que Pedro Sánchez . El presidente ya ha estado en Jerez en los asuntos importantes. El problema es que la alcaldesa está continuamente buscando confrontación con Juanma Moreno. Todo para ella es un problema de la Junta. Si trae dinero, no es suficiente, si hace algo, se mete en competencias municipales, si no consigue los terrenos de ADIF es que la Junta no quiere hacer el proyecto. Ella que tiene tan buena amistad con Pedro Sánchez, que es quien tiene las competencias de la pandemia y dicta las directrices, que venga y diga qué va a hacer en Jerez.

Tras pasar varios meses, ¿qué puede decir Antonio Saldaña de su episodio de tráfico en el que dio positivo en la tasa de alcoholemia que casi le cuesta el puesto?

En este tema he aprendido que las dificultades dominadas son oportunidades ganadas. Hemos sido capaces de gestionar una situación muy complicada y creo que con todo el equipo ha salido de una manera favorable.

En cuanto a lo personal, es un error evidentemente del que no estoy orgulloso , pero sí es cierto que me ha permitido varias cosas, aprender del error, reconocerlo y pedir disculpas públicamente, que eso no es habitual en los políticos. Y me ha permitido centrarme en Jerez como consecuencia de esa actuación y saber quiénes eran las personas de verdad, que apoyan la justicia y las causas justas, o quiénes son personas -dentro o fuera de la organización- que son oportunistas e intentan buscar la ventaja en la debilidad del adversario . Ha permitido que la gente pueda ver a un Antonio Saldaña mucho más cercano, que comete errores, como todo el mundo, tiene la valentía de reconocerlo, pedir perdón y mostrarse como una persona normal.

En la calle hay gente que me ha dicho que me he pasado pidiendo perdón, he notado, con los ataques tan duros sensibilización de la gente. Es un error, pero no como para ponerse en la horca.

Entrando en cuestiones más provinciales, ¿qué le pareció la mofa del alcalde socialista Ruiz Boix en el Pleno de la Diputación?

Lo que ha demostrado es muy poca altura y capacidad política . Su problema es que está acostumbrado al ordeno y mando en el Ayuntamiento de San Roque y al llegar al Pleno de Diputación hay un humilde diputado del PP que lo deja en paños menore s y le descubre su debilidad política. Ante eso, no tiene otra fórmula que hacer una gracieta, aunque se lo he dicho que no hay nada peor que un gracioso sin gracia. En ningún momento, jamás he hecho referencia a ningún otro caso similar, es un situación de la que uno no puede estar orgulloso. Es un error, pero antes de hacer gracia debería mirar para sus filas y sus compañeros y avergonzarse por sentencias de los ERES, Bahía Competitiva y desfalcos gordos .

En estos momentos, ¿cuál es su relación con el partido?

Muy buena. De hecho después de todo lo que pasó el partido decidió que Antonio Saldaña siguiera al frente de Jerez y por tanto es un símbolo de respaldo importante.

Ana Mestre ha anunciado su intención de volver a presentarse al cargo de presidenta del Partido Popular de Cádiz, ¿qué opina como secretario provincial que fue?

He sido ocho años secretario del partido y conozco bien la provincia porque me la he pateado de arriba a abajo. A nivel orgánico, mi objetivo ahora mismo es Jerez, devolverle la ilusión a Jerez y ser alcalde porque eso va a contribuir a la fortaleza del partido a nivel provincial. Aparte de eso yo estoy a disposición de todos mis compañeros de partido en la provincia para en lo que ellos consideren que pueda ayudarles, hacerlo. Mi predisposición en ayudar está ahí. Y decirle que dentro de esa premisa, siempre voy a defender al PP, voy a defender el mérito y la capacidad y que nosotros tenemos que ser representantes de los ciudadanos y es importante que las personas que estén al frente del PP sean personas con mucha vocación política y que seamos capaces de demostrar formación y profesión porque es algo que piden los ciudadanos.

Y la actual dirección, ¿cumple con esa fórmula?

El partido siempre va a elegir a los mejores y cualquier persona, si el partido ha decidido que esté, es porque el partido ha entendido que son los mejores. En lo que a mi respecta siempre voy a defender el mérito, la capacidad, la vocación, la formación y la profesión.