MEDIO AMBIENTE «En Nimauto, los híbridos son nuestra seña de identidad»

Si está pensando en cambiar de vehículo y le preocupa el respeto por el medio ambiente, le conviene leer esta entrevista. José Luis Nimo, gerente de Nimauto, explica la ventajas de los vehículos híbridos, una de las señas de identidad del concesionario de Toyota en Jerez y con cuyos modelos llevan trabajando desde finales de los años 90.

–¿Qué ventajas para el cliente supone adquirir un coche híbrido?

–Pues supone tener una tecnología de primer nivel y de vanguardia en la que llevamos trabajando ya desde el año 1997; es simple, está más que probada, con unos índices de fiabilidad que son los mejores del mercado. Con la ventaja de que son baratos de mantener, puesto que la parte eléctrica no tiene mantenimiento alguno y su mecánica es respetuosa con el medio ambiente. Además de esto, el conductor de un híbrido se ve recompensado por un confort de marcha superior a cualquier vehículo de su precio, siendo muy silencioso y no teniendo que tener ninguna preparación previa para conducirlos.

José Luis Nimo.

–Aún hay consumidores que creen que las prestaciones de los híbridos no son competitivas, ¿qué se les puede decir?

–Las prestaciones de nuestros coches híbridos son perfectamente comparables a las de cualquier modelo diésel de la competencia, lo que ocurre es que, debido a la diferente disposición mecánica, la potencia la dan de manera también diferente. Ocurre lo mismo cuando comparamos los mismos modelos en diésel o en gasolina, pueden tener la misma potencia pero el diésel da la sensación de tener más caballos porque da la potencia antes que los gasolina, que consiguen los CV a base de revoluciones de motor. Nuestros híbridos están diseñados para funcionar de la manera más eficiente posible y, aunque eso no está reñido con unas altas prestaciones, su máxima es la de hacer el mayor número de kilómetros con las menores emisiones nocivas posibles a la atmósfera.

–¿Llega a amortizarse el precio de más que se paga por el híbrido?

–Bueno, es que, en realidad, no son más caros que modelos equivalentes de la competencia; es decir, nuestros híbridos son siempre coches que hay que compararlos con los mismos equipamientos o similares características mecánicas. Por ejemplo, el cambio automático, los sistemas de seguridad que siempre son de serie y no opcionales o que no dependen del nivel de equipamiento del modelo, los mantenimientos son los más baratos del mercado, etc. Además disponemos de un sistema de compra que permite al cliente decidir en unos años si quedarse con el coche o cambiarlo por uno nuevo, teniendo en cuenta que, cada generación de híbridos, es netamente mejor que la anterior y pudiendo adaptar el coche a sus necesidades en vez de hacerlo al revés. Nuestros sistemas híbridos, además, disponen de cinco años de garantía que, en el caso de las baterías híbridas, se pueden ampliar hasta 10 por el simple hecho de hacer las revisiones en nuestros talleres.

–¿Cómo se ha adaptado Toyota en general, y Nimauto en particular, a las nuevas necesidades de la sociedad de vehículos más sostenible?

–Toyota ha sido el único fabricante capaz de creer en una tecnología diferente para fabricar coches eficientes desde el año 1997. Desde entonces hasta aquí, hemos seguido evolucionando y popularizando este sistema en el que creemos firmemente como medida inmediata para disminuir las emisiones a la atmósfera…y, desde Nimauto, y desde la llegada a España de aquel primer Prius, hemos ofrecido siempre a nuestros clientes la posibilidad de probar nuestros híbridos, al principio fue laborioso por el desconocimiento del gran público de esta tecnología, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha convertido en nuestra seña de identidad, acumulando actualmente entre un 60% y un 70% de nuestras ventas mensuales.

–¿A partir de cuántos años un coche empieza a ser demasiado contaminante y habría que cambiarlo?

–Bueno, en este apartado habría que diferenciar las mecánicas; es decir, los motores gasolina y diésel no emiten los mismos contaminantes. Los gasolina emiten CO2 y los diésel son más contaminantes a nivel de partículas, que es lo que, en realidad, se intenta evitar con las medidas que están tomando la práctica totalidad de gobiernos de la Comunidad Económica Europea, entonces, es normal que cada mecánica tenga, por decirlo de alguna manera, «fecha de caducidad». A lo largo de los años se han ido tomando medidas para favorecer la limpieza ambiental, caso por ejemplo de la no homologación de las mecánicas de dos tiempos, la sustitución de los sistemas de carburación por sistemas de inyección cada vez más exactos y sofisticados, etc. Pero en general, deberían ser los gobiernos los que, a través de sistemas de ayuda a la compra, pueden cambiar el panorama para ir renovando nuestro parque automovilístico e ir desplazándolo hacia mecánicas o sistemas más respetuosos con el medio ambiente.

–¿Cómo se cuida desde las instalaciones de Nimauto en Jerez el medio ambiente?

–Nimauto siempre ha estado comprometido con el medio ambiente, por estar en paralelo con la marca y por la creencia de que, debemos ser lo más respetuosos que podamos con el entorno que nos rodea. Estamos dentro de la Normativa ISO 14001 desde el año 2009, esta es una normativa muy exigente en cuanto al tratamiento y reciclado de residuos.