Mapa detallado de la Feria de Jerez 2019
Mapa detallado de la Feria de Jerez 2019 - LA VOZ
FERIA DEL CABALLO 2019

Mapa y plano de la Feria de Jerez 2019: Las casetas, una a una

Mapa con la ubicación exacta de las casetas, servicios y atracciones del recinto donde se celebra la Feria de Jerez

CádizActualizado:

Consulta el plano de la Feria de Jerez 2019. Aquí podrás encontrar todas y cada una de las casetas que se ubican en el Real jerezano.

1 PEÑA EL KIOSCO

2 LA VENTANA

3 TIO JOSE DE PAULA

4 LOS CABALES

5 LA CRUJIA

6 AMIGOS DEL PATIO

7 LA CATORCE

8 NAZARENOS

9 AMIGOS EN JEREZ

10 EL DISCO ROJO

11 GONZÁLEZ BYASS

12 AMIGOS DEL CANASTA

13 PEÑA AMIGOS DEL CAÑIZO

14 PEÑA LOS 20

15 LA BORRIQUITA

16 LAS DUELAS

17 LA TÉRNICA

18 SANDEMAN

19 DIARIO DE JEREZ

20 LAS ANGUSTIAS

21 EL SEIS DOBLE

22 LA NUESTRA

23 EL TRASIEGO

24 VARA Y PULGAR

25 LA GAÑANÍA

26 DEL AMOR

27 BORBOREO

28 ENTRE OLIVOS

29 EL CARRIL

30 JUDIOS SAN MATEOS

31 PEÑA LOS 100

32 CANAL SUR - LA MODERNA

33 LOS CAIRELES

34 LA SOLEDAD

35 CAMINO DEL ROCIO

36 GECI-GRUPO EMPRESAS EL CORTE INGLES

37 RADIO JEREZ-UNA

38 GABORAL

39 EL FAROL

40 AL RELENTE

41 LA CANDELARIA

42 LA YEDRA

43 HDAD. DEL TRANSPORTE

44 CRISTO DE LA EXPIRACION

45 LA REUNIÓN

46 CÍRCULO DE LABRADORES

47 JABUGO

48 CRISTO DE LA VIGA

49 LA MONTERÍA

50 AFANAS

51 PEÑA CASI TREINTA

52 CASINO NACIONAL

53 EL ENGANCHE

54 CASCABELES

55 PEÑA ROCIERA LOS ROMERITOS

56 PEÑA LA BULERIA

57 REAL CIRCULO LEBRERO

58 VINOLENTO

59 LA CANTARERA

60 EL PELLIZCO

61 ALBOROTO

62 BODEGAS FUNDADOR

63 CASINO JEREZANO

64 ASOCIACION SAGRADA FAMILIA

65 HERMANDAD DEL ROCIO

66 LOS POLLITOS

67 BUENA GENTE

68 EL COLEGIO

69 ENDESA

70 JEREZ LONDRES

71 LA PENÚLTIMA

72 MEDIO TAPON

73 LA VERACRUZ

74 LA PAQUERA

75 CASA DE EXTREMADURA

76 LOS LIGONES

77 BONDAD Y MISERICORDIA

78 LOS CERNÍCALOS

79 EL ALMACENITO DE LA BOTA DE ROBLE

80 C.C.O.O.

81 LA AMARGURA

82 LOS GALLOS

83 MAKANDE

84 PEÑA EL QUEMA

85 AMIGOS DEL QUINTO

86 LA MANUELA

87 DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

88 LOS ANDALUCES

89 AMIGOS DEL CABALLO

90 HERMANDAD DE PASION

91 GLORIA BENDITA

92 DORADO FLAMENCO

93 JEREZANISIMO

94 AMIGOS DE LA MORA

95 BIDAFARMA

96 COAG CADIZ

97 RINCÓN CHEROKEE

98 TENDIDO DOS

99 CACHE

100 PARTIDO POPULAR

101 P.S.O.E

102 PRIMAVERA TROMPETERA

103 CLUB NAZARET

104 LA DE EN MEDIO

105 IKEA

106 A.D.C. PISCINAS EL ALMENDRAL

107 7 DIAS EN LA GLORIA

108 REDENCION SALESIANA

109 LA CASAPUERTA

110 ASOLEO

111 PUEBLO SAHARAUI

112 PICHACO

113 BOMBEROS (LA CALENTITA)

114 LA CLEMENCIA

115 AMIGOS DE LA YEGUADA

116 EL ALJIBE

117 CON ENCANTO

118 TREINTA Y TANTOS

119 USTED PERDONE

120 EL CAMPERO - ASAJA CADIZ

121 CARREFOUR

122 C.G.T

123 LA LANZADA

124 AMIGOS DEL JUDO

125 EL CUADRO

126 QUE PODERIO

127 AZABACHE

128 CASA SHEMA

129 EL VIEJO SIMPECADO

130 LOS PEÑA

131 XEREZ DEPORTIVO FUTBOL CLUB

132 Y 133 EL ABREVADERO

134 PEÑA CARNAVALESCA

135 JERELESGAY

136 ASOC. DEP. POLICIA LOCAL -

SHERRY POL

137 HERMANDAD NUESTRO PADRE

JESUS DE LA SALUD

138 JOSEFRANS

139 HERMANDAD DE LA MISION

140 LA FLAMENQUERIA

141 CONSUELO DEL PELIRON

142 HERMANDAD DE LA ENTREGA

143 LOS DE SIEMPRE

144 SOCIEDAD JEREZANA DEL VINO

145 LA TERTULIA

146 PEÑA TAURINA J.J. PADILLA

147 HOSPITAL Y RESIDENCIA SAN JUAN

GRANDE

148 TEMPLETE MUNICIPAL

149 U.G.T. (CASA DEL PUEBLO)

150 VILOITA Y GUILLEN

151 LA ALBARIZUELA

152 LA FARÁNDULA

153 FREEDOM

154 LOS MAYORES

155 UPACESUR

156 MOZAMBIQUE POR BULERIAS

157 LA GOZADERA

158 AZUCAR Y LIMON

159 SIETE DEL SIETE

160 EL SURTIDOR

161 RINCON NARANJO

162 MESON EL CARTUJANO

165 Y 166 AMIGOS DE BRASIL

167 Y 168 MAMAJUANA

169 RUMASA

170 CASA JUAN CARLOS

171 ENJALMA LA PAPA ALIÑA

172 PAPANATA

173 PEÑA LOS 13

174 POZO DE LA VÍBORA

175 GEMELAS AL JEREZ

176 CASTILLA LEÓN

177 EL ANTICUARIO

178 LAS VIÑAS

179 PRENDIMIENTO

180 HERMANDAD LA PAZ DE FATIMA

181 ENTRE AMIGOS

182 HDAD. LA SALVACION

183 FRONTERA RADIO

184 AGDEM

185 HERMANDAD CRISTO DE LA SED

186 PRODUCCIONES DEL MOTOR

187 LA TUYA

188 SOBERANO PODER

CASETAS DE SERVICIOS

189 POLICIA LOCAL- POLICIA NACIONAL

190-192 SERVICIOS SANITARIOS

OFICINA DE TURISMO

WC