Mapa y plano de la Feria de Jerez 2019: Las casetas, una a una
Mapa con la ubicación exacta de las casetas, servicios y atracciones del recinto donde se celebra la Feria de JerezCádizActualizado:
Consulta el plano de la Feria de Jerez 2019. Aquí podrás encontrar todas y cada una de las casetas que se ubican en el Real jerezano.
1 PEÑA EL KIOSCO
2 LA VENTANA
3 TIO JOSE DE PAULA
4 LOS CABALES
5 LA CRUJIA
6 AMIGOS DEL PATIO
7 LA CATORCE
8 NAZARENOS
9 AMIGOS EN JEREZ
10 EL DISCO ROJO
11 GONZÁLEZ BYASS
12 AMIGOS DEL CANASTA
13 PEÑA AMIGOS DEL CAÑIZO
14 PEÑA LOS 20
15 LA BORRIQUITA
16 LAS DUELAS
17 LA TÉRNICA
18 SANDEMAN
19 DIARIO DE JEREZ
20 LAS ANGUSTIAS
21 EL SEIS DOBLE
22 LA NUESTRA
23 EL TRASIEGO
24 VARA Y PULGAR
25 LA GAÑANÍA
26 DEL AMOR
27 BORBOREO
28 ENTRE OLIVOS
29 EL CARRIL
30 JUDIOS SAN MATEOS
31 PEÑA LOS 100
32 CANAL SUR - LA MODERNA
33 LOS CAIRELES
34 LA SOLEDAD
35 CAMINO DEL ROCIO
36 GECI-GRUPO EMPRESAS EL CORTE INGLES
37 RADIO JEREZ-UNA
38 GABORAL
39 EL FAROL
40 AL RELENTE
41 LA CANDELARIA
42 LA YEDRA
43 HDAD. DEL TRANSPORTE
44 CRISTO DE LA EXPIRACION
45 LA REUNIÓN
46 CÍRCULO DE LABRADORES
47 JABUGO
48 CRISTO DE LA VIGA
49 LA MONTERÍA
50 AFANAS
51 PEÑA CASI TREINTA
52 CASINO NACIONAL
53 EL ENGANCHE
54 CASCABELES
55 PEÑA ROCIERA LOS ROMERITOS
56 PEÑA LA BULERIA
57 REAL CIRCULO LEBRERO
58 VINOLENTO
59 LA CANTARERA
60 EL PELLIZCO
61 ALBOROTO
62 BODEGAS FUNDADOR
63 CASINO JEREZANO
64 ASOCIACION SAGRADA FAMILIA
65 HERMANDAD DEL ROCIO
66 LOS POLLITOS
67 BUENA GENTE
68 EL COLEGIO
69 ENDESA
70 JEREZ LONDRES
71 LA PENÚLTIMA
72 MEDIO TAPON
73 LA VERACRUZ
74 LA PAQUERA
75 CASA DE EXTREMADURA
76 LOS LIGONES
77 BONDAD Y MISERICORDIA
78 LOS CERNÍCALOS
79 EL ALMACENITO DE LA BOTA DE ROBLE
80 C.C.O.O.
81 LA AMARGURA
82 LOS GALLOS
83 MAKANDE
84 PEÑA EL QUEMA
85 AMIGOS DEL QUINTO
86 LA MANUELA
87 DESARROLLO Y SOLIDARIDAD
88 LOS ANDALUCES
89 AMIGOS DEL CABALLO
90 HERMANDAD DE PASION
91 GLORIA BENDITA
92 DORADO FLAMENCO
93 JEREZANISIMO
94 AMIGOS DE LA MORA
95 BIDAFARMA
96 COAG CADIZ
97 RINCÓN CHEROKEE
98 TENDIDO DOS
99 CACHE
100 PARTIDO POPULAR
101 P.S.O.E
102 PRIMAVERA TROMPETERA
103 CLUB NAZARET
104 LA DE EN MEDIO
105 IKEA
106 A.D.C. PISCINAS EL ALMENDRAL
107 7 DIAS EN LA GLORIA
108 REDENCION SALESIANA
109 LA CASAPUERTA
110 ASOLEO
111 PUEBLO SAHARAUI
112 PICHACO
113 BOMBEROS (LA CALENTITA)
114 LA CLEMENCIA
115 AMIGOS DE LA YEGUADA
116 EL ALJIBE
117 CON ENCANTO
118 TREINTA Y TANTOS
119 USTED PERDONE
120 EL CAMPERO - ASAJA CADIZ
121 CARREFOUR
122 C.G.T
123 LA LANZADA
124 AMIGOS DEL JUDO
125 EL CUADRO
126 QUE PODERIO
127 AZABACHE
128 CASA SHEMA
129 EL VIEJO SIMPECADO
130 LOS PEÑA
131 XEREZ DEPORTIVO FUTBOL CLUB
132 Y 133 EL ABREVADERO
134 PEÑA CARNAVALESCA
135 JERELESGAY
136 ASOC. DEP. POLICIA LOCAL -
SHERRY POL
137 HERMANDAD NUESTRO PADRE
JESUS DE LA SALUD
138 JOSEFRANS
139 HERMANDAD DE LA MISION
140 LA FLAMENQUERIA
141 CONSUELO DEL PELIRON
142 HERMANDAD DE LA ENTREGA
143 LOS DE SIEMPRE
144 SOCIEDAD JEREZANA DEL VINO
145 LA TERTULIA
146 PEÑA TAURINA J.J. PADILLA
147 HOSPITAL Y RESIDENCIA SAN JUAN
GRANDE
148 TEMPLETE MUNICIPAL
149 U.G.T. (CASA DEL PUEBLO)
150 VILOITA Y GUILLEN
151 LA ALBARIZUELA
152 LA FARÁNDULA
153 FREEDOM
154 LOS MAYORES
155 UPACESUR
156 MOZAMBIQUE POR BULERIAS
157 LA GOZADERA
158 AZUCAR Y LIMON
159 SIETE DEL SIETE
160 EL SURTIDOR
161 RINCON NARANJO
162 MESON EL CARTUJANO
165 Y 166 AMIGOS DE BRASIL
167 Y 168 MAMAJUANA
169 RUMASA
170 CASA JUAN CARLOS
171 ENJALMA LA PAPA ALIÑA
172 PAPANATA
173 PEÑA LOS 13
174 POZO DE LA VÍBORA
175 GEMELAS AL JEREZ
176 CASTILLA LEÓN
177 EL ANTICUARIO
178 LAS VIÑAS
179 PRENDIMIENTO
180 HERMANDAD LA PAZ DE FATIMA
181 ENTRE AMIGOS
182 HDAD. LA SALVACION
183 FRONTERA RADIO
184 AGDEM
185 HERMANDAD CRISTO DE LA SED
186 PRODUCCIONES DEL MOTOR
187 LA TUYA
188 SOBERANO PODER
CASETAS DE SERVICIOS
189 POLICIA LOCAL- POLICIA NACIONAL
190-192 SERVICIOS SANITARIOS
OFICINA DE TURISMO
WC