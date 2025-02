La guerra de Ucrania se analiza en la Universidad de Cádiz

El Área de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz y el Centro de Excelencia Jean Monet, dirigido por el profesor Alejandro del Valle y que forma parte de las actividades científicas y de divulgación que realiza este Centro financiado por la Unión Europea, llevó a cabo este viernes una mesa redonda sobre la guerra contra Ucrania.

En el acto, que tuvo lugar en el campus de Jerez y se pudo seguir vía 'streaming' , participaron cinco expertos y durante la misma se analizó la invasión rusa de Ucrania desde diversos puntos de vista: geopolítica, derechos humanos, inteligencia, relaciones internacionales, migraciones y fronteras, y seguridad y defensa.

Coordinado por el profesor Alejandro del Valle , tuvo 110 asistentes de forma presencial y otros tantos online, y participaron el catedrático Luis Pérez-Prat, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y los profesores Antonio Díaz, Miguel Acosta, Jesús Verdú y Beatriz Cózar, de la Universidad de Cádiz.

Los ponentes identificaron las fallas en el sistema de seguridad colectiva que había impedido evitar que un país invada a otro, volviendo a una forma de resolución de controversias que pensábamos habíamos dejado atrás. Al respecto, el profesor del Valle indicó que eso llevaba necesariamente a repensar el sistema de seguridad colectiva y la defensa europea.

Asimismo, los expertos señalaron como un elemento muy relevante que Alemania , tras décadas de muy tímida política militar e intervención exterior debido a su reciente historia, haya anunciado un muy sustancial incremento en su presupuesto de defensa .

Por su parte, el profesor Luis Pérez-Prat de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla aseguró que la agresión de Rusia no era justificable, si bien Europa había fallado, tras la caída del muro de Berlín, en integrarla dentro de un sistema europeo de seguridad y defensa y haberle hecho partícipe y antagonista. «Hemos pasado de ese escenario a estar analizando si se está produciendo, en términos de Derecho Internacional, un genocido por la actuación de Rusia en Ucrania», afirmó.

El profesor Antonio Díaz centro su intervención en intentar comprender «ampliando el 'zoom', dónde nos encontramos». Para él, este sería un hito dentro de la estrategia de China comenzada hace más de tres décadas de expandirse. «En estos años ha ido comprando deuda pública de todos los Estados y haciéndose con fuentes de energía y materias primas en África y Latinoamérica, lo que le da una importante ventaja estratégica que va a comenzar a poner en marcha. Rusia sería una avanzadilla de China, ya que Rusia no puede permitirse financiar esta guerra ni la posguerra», explicó.

Seguidamente, el profesor Acosta puso el acento en que no está fallando el Derecho Internacional como herramienta sino la propia voluntad política de los Estados en cómo dirimir sus controversias. Por otro lado, el profesor Jesús Verdú indicó sin ambages que esta guerra no deja otra opción que repensar los sistemas de gobernanza global , no solo de defensa, sino de cooperación. En este punto estuvo de acuerdo con el profesor Acosta y Del Valle en la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas , nacido en un mundo que ya no existe y que muestra cómo, por ejemplo, el derecho de veto impide una gobernanza democrática basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Por último, la profesora Beatriz Cózar señaló cómo cambios en la política energética podrán hacer a Europa menos dependiente de ciertos tipos de Estados; un pacto verde no será solo ecológico, sino de seguridad. «Pero mientras esto llega, es importante el crear un fondo de 'Ayuda a la Paz' y actualizar la política de visados y de acogida de estos refugiados de guerra».