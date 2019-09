E. C.

JEREZ 'Greenteam Jerez': juventud, ganas y redes para cuidar del medio ambiente Ana y Julia crean este singular equipo que en una semana ha conseguido un millar de seguidores en instagram; el reto, la limpieza de uno de los parques más emblemáticos de la ciudad

Ana Fink y Julia Molina son dos adolescentes de Jerez que en estos días han puesto en valor el dicho popular de que quien quiere, puede. «Nos ha cogido por sorpresa la respuesta de la gente. No pensábamos que pudiéramos llamar con nuestra convocatoria a tantas personas dispuestas a ayudar y a cuidar de su entorno».

Estas dos jóvenes de 16 años decidieron crear hace dos años '@greenteamjerez', un grupo de voluntariado que está interesado en la conservación del entorno y en el medio ambiente. El espaldarazo lo han dado estas últimas semanas cuando decidieron, por su cuenta y riesgo, convocar a través de las redes sociales a todo aquel que quisiera ayudar a limpiar la zona del botellódromo de Jerez.

¿Cuándo surgió ese interés por el medio ambiente?

Desde que era muy pequeña siempre me interesó mucho todo lo relacionado con el medio ambiente. He leído y seguido muchas cuentas en redes sociales relacionadas con la conservación. A partir de ahí y tras varios intentos por formar parte de algún voluntariado relacionado con el sector y no encontrar nada decidimos crear ‘Greenteamjerez’. Además, al ser menores de edad tampoco nos dejaban participar como voluntarias en aquellos colectivos que trabajaban por el medio ambiente.

Y, ¿cómo empezó a funcionar ‘Greenteamjerez’?

Pues empezamos a trabajar desde nuestras redes sociales personales, a través de Instagram y Facebook, cuando decidimos empezar a realizar una lucha activa donde queríamos implicar a todos nuestros amigos y conocidos. Convocamos una recogida de basura por Instagram en la zona del Botellódromo a la que acudieron más que nada amigos nuestros. Nos pidieron por redes que avisáramos de las próximas convocatorias de recogida de basura, nos empezaron a seguir muchas personas, medios de comunicación. A los días convocamos una nueva actividad. Esta vez era en el parque González Hontoria (el parque donde se ubica la Feria del Caballo) Recogimos muchísima basura, colillas, enseres, escaleras, material de construcción, e incluso sillas y un televisor. De repente vimos a muchísima gente que acudía. Nos cogió por sorpresa. No esperábamos esa respuesta.

¿Cuáles son los próximos planes de ‘Greenteamjerez’?

Pues ya estamos planteando realizar nuevas convocatorias y actividades. Hace poco más de una semana que pusimos en marcha la cuenta ‘greenteamjerez’ en Instagram y Facebook y ya tenemos más de mil seguidores. La gente ha reaccionado genial y ya no están pidiendo nuevas acciones para cuidar del medio ambiente en nuestra ciudad. Nos dicen que están superorgullosos de nosotros. La respuesta de la gente ha sido magnífica, inesperada. Avisaremos de cualquier acción a través de las redes sociales. Por ejemplo, este jueves 12 habrá una sentada en la Plaza del Arenal a las 19 horas.

¿Habéis recibido la llamada de alguna institución u organismo para echaros un cable o para felicitaros?

Por el momento, se ha puesto en contacto con nosotros un profesor del CEIP La Marquesa que quiere que vayamos a darles una charla a los niños del colegio para explicarles nuestra iniciativa. Además del trabajo activo que hagamos en la calle, la concienciación de los más pequeños es fundamental a la hora de que respetemos nuestro entorno.

¿Qué es lo que falla en esta sociedad, Ana?

El mayor problema que existe son las grandes empresas que tienen tanto poder y que por sacar mayor rentabilidad de sus negocios no ayudan al medio ambiente. Y en segundo lugar está la sociedad. Si no compráramos productos, si no consumiéramos plástico, tendríamos una mayor concienciación.