Casetas, alumbrado y atracciones alternativas para celebrar la Feria del Caballo 2020

Ni el coronavirus puede con las ganas de feria en Jerez . Desde el pasado sábado son numerosos los domicilios que se han montado su alumbrado alternativo , han puesto sevillanas , han bailado, bebido y comido, e incluso ha habido negocios que en el pack para celebrarlo incluían una bolsita con albero para llenarse de polvo los zapatos.

Imaginación al poder. Quedada general para hacer videoconferencias desde las nueve de la noche (hora oficial del alumbrado del recinto ferial en el González Hontoria ) que se postergaban hasta bien entrada en la madrugada; coincidencia de varias de ellas, como si se tratara de las propias casetas, que impedían quedar bien con todos los amigos y conocidos. Se sacaban las flores, los mantoncillos , los trajes de chaqueta y se ambientaban los salones y las terrazas con farolillos de Romate, Fino Quinta, Tío Pepe... Todo para conseguir un ambiente lo más parecido posible a la añorada feria.

Con el mejor sentido del humor y con la creatividad en sus máximos exponentes son muchos los balcones, terrazas y salones que circulaban por las redes sociales durante estos primeros días de feria.

« La mejor feria del mundo » decían algunos en sus redes sociales tras subir esos momentazos en los que saboreaban tortilla, queso, aceitunas, patatas, jamón e incluso algunos, más osados, montaban la barbacoa y plantaban unos pinchitos morunos. Todo por brindar con una copa de fino o de manzanilla , dependiendo de los gustos.

Niños y mayores disfrutan de una semana que, si no se hubiera decretado el Estado de Alarma, podría haber quedado deslucida por la lluvia y el fresco, tal y como vaticinan las predicciones meteorológicas.

La intención municipal fue aplazarla al mes de octubre , siguiendo a la de Sevilla que, en un primer momento se trasladaba a septiembre. La capital hispalense ya ha rechazado esa idea y Jerez, por el momento no ha vuelto a mover ficha , aunque hay mentideros donde se descarta también ese futuro aplazamiento. Por eso, mientras hay o no hay feria, los jerezanos han decidido montarse la fiesta por su cuenta y convocar nuevas celebraciones en los míticos días de la semana de feria: el miércoles y el jueves. Además, los niños no tendrán colegio el viernes , igual que ha ocurrido con este lunes de feria.

