TÍO PEPE FESTIVAL 'Alan Parsons Live Project' clausura el Tío Pepe Festival La banda británica ofrece su único concierto en España en el cierre del ciclo gastronómico y musical de Jerez

La banda británica 'Alan Parsons Live Project' cierra este sábado la VII edición del Tío Pepe Festival que se celebra en las Bodegas González Byass de Jerez de la Frontera, con su único concierto en España. En una nota de la organización, se afirma que el inglés Alan Parsons se reconoce a sí mismo como productor, ingeniero de sonido, cantante, teclista y guitarrista.

Parsons nació en una familia llena de artistas, ya que es nieto del actor Sir Herbert Beerbohm Tree, hijo de una actriz, cantante de folk profesional y arpista, y su padre Denys Parsons es pianista y flautista consumado, además de escritor. Asimismo, Parsons era familiar de los actores cineastas Oliver Reed y David Tree.

Durante su carrera ha cosechado un total de 14 nominaciones a los Grammy Awards, el último en el pasado 2018 por 'Eye In The Sky - 35th Anniversary Edition', y ha vendido más de 50 millones de discos a lo largo de estos años, siendo especialmente reconocido de forma mundial por su trabajo como ingeniero de sonido en el álbum 'Abbey Road' de The Beatles y en 'Dark Side Of The Moon' (El lado oscuro de la luna) de Pink Floyd, dos de los «álbumes icónicos» de todos los tiempos.

Además, ha sido un exitoso productor para numerosos artistas como Paul McCartney, Al Stewart, The Hollies, Ambrosia, John Miles y otros muchos a quienes ha conseguido «encumbrar en las listas de éxitos de medio mundo».

Su primer álbum, 'Tales of Mystery and Imagination' se lanzó en el año 1976 basado en las historias de Edgar Allan Poe. El proyecto se estableció con la intención de hacer solo álbumes en estudio y usar un elenco giratorio de vocalistas y músicos invitados, donde todo estaba ideado, compuesto y producido por Parsons/Woolfson.

De esta forma, alcanzó su punto culminante con 'Eye in The Sky' en 1982, cuyo single del mismo nombre se convirtió en el mayor éxito en ventas de Parsons. En 1987, inspirado en la vida y obra de Antonio Gaudí, editó 'Gaudí' y, tres años más tarde, 'Freudiana' basado en Sigmund Freud, último álbum con Eric Woolfson.

La discografía de Alan Parson se completa con numerosos álbumes como 'Try Anything Once' (1993), 'The Time Machine' (1999), 'A Valid Path' de 2004 con David Gilmour de Pink Floyd a la guitarra y su último álbum, que ha visto la luz el pasado mes de abril de 2019, titulado 'The Secret'.

Para el broche de oro al festival, como en las anteriores ocasiones, se incluye 'Las cenas del Festival' en los espectaculares espacios de la bodega, en patios o jardines entre parras y botas centenarias, pudiendo elegir entre cenar a la carta o los menús degustación maridados con los mejores vinos que González Byass posee en las diferentes denominaciones de origen.

Se podrá completar esta velada con los conciertos que ofrece el espacio TPF Club en 'The Village' a cargo de nuevos talentos de la música, tomar una copa en los corners del Village o saciar el apetito en el Tapas Bar La Tonelería.