La ONCE reparte dos millones de euros entre 55 vecinos del centro de Conil

La vendedora de la ONCE que ha vuelto a repartir la suerte.

El sorteo de la ONCE de ayer lunes ha volcado toda fortuna en la localidad gaditana de Conil , donde Lourdes Horrillo vendió los 55 cupones que integran la serie completa premiados con 335.000 euros cada uno repartiendo así un total de 1.925.000 euros entre 55 vecinos del centro de Conil.

Horrillo tiene su punto de venta ubicado en la calle Antonio Ligero, a las puertas de un supermercado, en pleno centro de Conil. Este es el tercer gran premio que da a sus vecinos ya que el 24 de junio de 2016 repartió más de 12 millones de euros con el Cuponazo de la ONCE, en aquella ocasión en la rotonda del Punto (un vecino ganó entonces nueve millones de euros y otros 125 recibieron 25.000 euros repartiendo así 12.150.000 euros en el municipio). Y hace dos años vendió otros cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Lourdes, que es vendedora de la ONCE desde 1988, una persona sorda, se declaraba anoche “muy contenta” por la fortuna dada por tercera vez. “Todo el mundo en el pueblo decía que iba a dar tres premios, y en cuatro años he dado tres”, decía orgullosa.

« Esto espanta al virus –añade entre risas-, es mucha ilusión la que siento justo ahora que hemos salido del confinamiento, porque la gente ha empezado a trabajar sí, pero hay mucha necesidad. Por eso estoy tan contenta de repartir tanta felicidad y tanto dinero a tanta gente», afirma. Horrillo reconoce que los meses de parón en la actividad comercial han resultado duros «por la incertidumbre de lo que podía pasar por el miedo al virus», pero la vuelta a la nueva normalidad ha despejado sus dudas, reconoce.

El sorteo de la ONCE de este lunes estaba dedicado a las fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa (Alicante), declaradas de interés turístico internacional.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.