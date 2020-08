ENTREVISTA «Soy Miguel Castrillón, positivo en Covid-19»

Miguel Castrillón es surfista profesional y ha competido en diferentes campeonatos. El año pasado quedó en séptimo lugar en la categoría Open en el Campeonato de España de Surf. También estuvo en equipos en el pasado Mundial de Surf. Ahora, el deportista nos cuenta su experiencia con el coronavirus tras haberlo hecho público su caso positivo en redes sociales como forma de «concienciar a la gente del problema tan grave que hay».

¿Cómo se encuentra ahora?

Pues por suerte hoy ha sido el primer día que he dormido bien, sin ningún tipo de molestia ni dolor desde que empecé a tener los síntomas. Ahora mismo me encuentro casi al 100%. Claro que no me puedo confiar porque lo he pasado muy mal.Pero lo único que me molesta un poco es la garganta que me pica, pero por lo demás está todo correcto.