PESCA Llega a Barbate la primera 'levantá' de atún rojo La almadraba de Conil es la primera en realizar capturas en esta temporada junto a Barbate y suman unos 140 ejemplares

Carlos Cherbuy Cádiz Actualizado: 26/04/2019 16:59h

Ya han llegado las primeras piezas de atún rojo salvaje de almadraba al puerto de Barbate. La almadraba de Conil ha sido la primera en realizar una 'levantá', que es como se denomina el proceso de captura de uno de los productos más cotizados en esta fecha.

Ha realizado un total de 90 capturas, iniciando así la temporada y como es tradición entregando el primer ejemplar, el más grande cogido con más de 450 kilos, a la hermandad del Virgen del Carmen de Conil, para su subasta en la lonja.

La gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP), Marta Crespo, que aglutina a las almadrabas de Conil, Zahara y Tarifa, expone que será una «buena temporada» a pesar de que las cuotas siguen sin ajustarse a las peticiones del sector. «Es un arte milenario cuya sostenibilidad está más que demostrada y que tiene un gran impacto económico en la zona. La especie se ha recuperado pero aún así sumamos años de restricciones».

Este año la cuota se eleva un 13%, lo que de nuevo se sitúa por debajo de las posibilidades de un arte que hace décadas contaba con unas 40 almadrabas y ahora solo tiene cuatro, ya que a las anteriores hay que incluir la almadraba de Barbate, a la espera de que se le dé también reparto a la de Sancti Petri en Chiclana, que se sumaría a las anteriores.

La cuota que permite Europa a España para esta campaña asciende a 5.532 toneladas de las que 1.340 toneladas serán para las almadrabas gaditanas (Barbate, Conil, Zahara y Tarifa). Barbate es la que tiene mayor cuota designada con 370 toneladas, después va Zahara con 348, seguida de Conil con 337 y Tarifa con 284. Barbate ha sido la otra almadraba que ha realizado capturas con unas 40 piezas, por lo que si se suman a las de Conil se han capturado en la primera jornada de la temporada unos 130 atunes.

Repercusión en la zona

Afuera del puerto de Barbate se preparan las carpas para la feria del atún, un producto que tiene incidencia en gran parte de la janda con rutas en Conil o Zahara. Al contrario de lo que se pueda pensar gran parte de lo capturado se queda aquí en la zona o a nivel nacional. Algo más del 60%, mientras que el resto se reparte al mercado internacional.

El mito de la exportación lo rompe el gerente de Gadira, Andrés Jordán, asegurando que no solo estas primeras capturas, «sino que las de los próximos días, si el tiempo lo permite», también se las quedará esta empresa en su totalidad para comercializarlo en el mercado nacional, principalmente para la zona.

«El referente es el Campero de aquí de Barbate, pero el producto se ha generalizado y cada vez crece más la demanda del atún. Sobre todo por su proceso que garantiza que sus propiedades se conserven desde la captura».

Pero, por qué es tan solicitado el atún rojo de almadraba, pues lo explica Pablo Crespo otros de los responsables de OPP «Ahora es cuando el atún tiene más grasa, la que ha acumulado para realizar la migración y lo que los caracteriza es que ya no comen más dura te su recorrido, por lo que no se pueden capturar con otros artes que no sea el de la almadraba».

Es decir, que la mejor época del atún es ahora y que ahora los que garantizan su captura son las almadrabas. Un arte milenario y que fue el primero en alertar de los problemas en la especie.

«Nosotros somos los primeros en querer conservar la especie, se alertó y ahora están recuperados eso no solo lo decimos nosotros, sino que hay informes que lo testifican incluso estimaciones de que en las almadrabas solo se queda menos del 1% del atún que realiza la migración».

Los que se capturan suelen haber realizado el desove durante varios años e incluso se les conocen como los 'abuelos'. En cuanto llegan a puerto son rápidamente despiezados por una cuadrilla que saca las diferentes partes del atún.

«Nuestro mercado es principalmente nacional y mucho se queda aquí. Las tiendas de la zona van a realizar horario especial porque se forman colas a la espera de este producto» expone Andrés que explica que este año Gadira espera incrementar su mercado y de hecho si el año pasado comercializaron unos 400 kilos, este año esperan llegar a los 500.

Este mes se presenta intenso para las almadrabas que durante mayo y dependiendo del tiempo irán a capturar atunes de la manera tradicional hasta agotar la cuota que suele ser a principios de junio.

Más intensa se presenta para Barbate que este año ha comprado la cuota de atún cántabra y vasca para llegar a las 900 toneladas. La almadraba de esta localidad también ha realizado su primera levantá con unas 40 capturas en la primera jornada.

El resto de almadrabas gaditanas, es decir la de Zahara y la de Tarifa, ya esperan también para poder realizar su primera levantá aunque todo depende del tiempo para que se puedan llevar a cabo.