Juanito Makandé, El Canijo de Jerez y Narco, entre otros, estarán presentes en Cabo de Plata La tercera edición del festival gaditano se celebrará en Barbate los próximos 5, 6 y 7 de julio

Música rock, mestizaje, reggae, hip hop, flamenco fusión ... todo tipo de músicas se podrán disfrutar en este tercer aniversario del festival Cabo de Plata que tendrá lugar en Barbate los próximos 5,6 y 7 de julio. Cuatro días de acampada y tres días de concierto en un entorno privilegiado.

Esta mañana se ha dado a conocer por parte de la organización la distribución de artistas por día. La primera jornada estará encabezada por La Raíz, Miguel Campello, Rulo y la Contrabanda, Iseo & Dodosound y Natos y Waor. El viernes día 6 la fiesta vendrá de la mano de Steve Aoki, SFDK, Trashtucada, Tomasito, Tote King, Dellafuente y Shotta. El fin de fiesta será por todo lo alto con Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Narco, C. Tangana, No me pises que llevo chanclas y Les Castizos, entre otros.

Serán cuatro jornadas de acampada a orillas del Atlántico y 3 días de conciertos en un entorno único

El cartel de esta edición está compuesto por más de 40 grupos que estarán distribuidos en tres escenarios: Desperados, Negrita e Idealista. Junto a la distribución de artistas por día se suman la confirmaciones de Assekes, Frida y The Vibrowaves. Como en la anterior edición, el ganador del II Concurso Provincial de Cabo de Plata pisará las tablas en este 2018.

También, flamenco fusionado con funky, lo mejor de la escena dub y reggae en español, trap, hip hop, power rock, electrónica de vanguardia, fenómenos a los platos para esta nueva edición que se celebrará en la localidad gaditana de Barbate del 5 al 7 de julio. Cabo de Plata sigue creciendo edición tras edición y este año se espera superar la afluencia de una segunda edición que a su vez mejoró los datos de la primera (record de público en un evento de estas características en su estreno). Más de 30.000 asistentes disfrutaron de la primera y segunda edición causando un gran impacto económico en la zona valorado en más de 10 millones de euros. El público que acude desde todos los puntos de la geografía española volverá a disfrutar de jornadas de playas paradisiacas, exquisita gastronomía, actividades culturales paralelas y, por supuesto, una programación musical de primer nivel.

