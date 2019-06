Conil Juan Bermúdez: «Buscamos que el turista conviva con la ciudadanía» El alcalde de Conil plantea la necesidad de buscar un sustituto para liderar el proyecto de Izquierda Unida en las próximas elecciones: «Creo que en 2023 ya habré cumplido»

Juan Manuel Bermúdez (1970) renovó como alcalde de Conil de la Frontera hace dos semanas. Un puesto que, exceptuando unos minutos de incertidumbre, ha sido suyo desde 2012 de forma continuada. Durante el Pleno de investidura, Carmen Sánchez (PSOE) recibió los votos de PP y AxSí, lo que le permitía sumar los apoyos suficientes para gobernar. Sin embargo, renunció al cargo y todo volvió a la normalidad: Izquierda Unida seguirá en el poder, como lleva ocurriendo desde 1995.

El regidor, un maestro con plaza en la escuela pública convertido a «servidor público», ya trabaja por alguna de sus prioridades como la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Bermúdez interpreta la política como un trabajo de «24 horas al día». Al cerrar este mandato, cuando cumplirá 11 años como primer edil, se prevé el fin de una etapa con una vuelta al colegio a lo Antonio Maillo. «En política hay que dar pasos», reconoce.

Hace dos semanas revalidó el cargo como alcalde de Conil. ¿Cómo afronta este nuevo mandato?

Con ganas de poner en marcha multitud de proyectos. Muchos de ellos se gestaron en la legislatura anterior, donde hemos sentado las bases. Toca trabajar con subvenciones importantes que hemos recibido: el futuro Museo del Mar en las almadrabas, la financiación de destinos turísticos inteligentes, fondos europeos de la estrategia de desarrollo urbano sostenible... Además, tenemos por delante cuestiones importantes para nuestro pueblo como la futura depuradora y la ampliación de suelo industrial para la cooperativa. Tanto empresa pública como el Ayuntamiento están saneados; hemos hecho los deberes y tenemos capacidad para poner en marcha proyectos.

Accedió a la Alcaldía gracias a la renuncia del PSOE. ¿Cómo valoró el paso al frente de la candidata socialista?

Yo no diría «gracias a». No hubiera sido razonable un pacto de otras fuerzas con una diferencia entre la primera (IU) y segunda (PSOE) de 2.000 votos. Esas fuerzas políticas que venían detrás tendrían que haberse unido todas para desbancar a la fuerza más votada. Se ha hecho lo que el pueblo nos ha encomendado. La voluntad era que gobernase Izquierda Unida aunque no tuviese la mayoría y se ha hecho lo más razonable desde el punto de vista ético y político. Valoro positivamente el gesto, pero es que no puede ser otra cosa. Le pusieron una alcaldía en bandeja, pero ¿a costa de qué?

Teniendo en cuenta que la oposición regaló los votos al PSOE, ¿teme encontrar dificultades a la hora de recibir apoyos en estos años?

Está claro que gobernar en minoría no es lo mismo que en mayoría, pero el pueblo nos ha encomendado que hablemos. Hablaremos con todas las fuerzas políticas teniendo muy claro que con quien más afinidad política tenemos es con el partido socialista.

¿Cuáles son la prioriodades del nuevo equipo de Gobierno?

Tenemos servicios públicos que no están gestionados de manera directa como la ayuda a domicilio. Queremos que sean definitivamente públicos a través de la empresa pública o del Ayuntamiento. También la construcción de viviendas de VPO: hemos comenzado una promoción de viviendas en régimen de venta y queremos poner más promociones en régimen de alquiler. Por otra parte, hay que solucionar el problema de las viviendas irregulares en el campo.

¿Cuántas viviendas de VPO pretenden construir?

Tenemos tres proyecciones con los proyectos, el suelo y sólo nos falta la financiación. Serían 32 en régimen de alquiler y 18 en régimen de venta. Es una prioridad ponerlas en marcha cuanto antes por los problemas de vivienda en Conil, donde el precio de los alquileres se agrava al ser un municipio turístico.

En este tipo de localidades es importante buscar un equilibrio entre el desarrollo turístico y las políticas sociales. ¿Cómo se construye un modelo de ciudad que tenga en cuenta ambos aspectos?

Pretendemos que el desarrollo económico recaiga sobre la mayoría de la población. No pensamos en espacios apartados donde el turista esté y venga a pasar unos días a Conil, sino que el turista conviva con la ciudadanía. Ese es nuestro modelo de ciudad y hacia ese seguimos avanzando. Así el gasto se queda en el pueblo:el visitante come en restaurantes, compra en las tiendas y el turista convive. Si hubiésemos hecho grandes urbanizaciones donde se va allí a trabajar y poco más no revertiría el turismo sobre toda la población.

Planteó durante la campaña la mejora del paseo marítimo y la ribera del río. ¿Para cuándo?

Son proyectos para medio o largo plazo. Nuestro paseo marítimo se empezó a diseñar en los 90 y ha cumplido una función, pero hay que darle un cambio. La conexión con nuestra playa debe cambiar y que no solo sea un paseo de hormigón, sino que haya espacios más habitables, cómodos y dotados de servicios como parques públicos, cafeterías o espacios deportivos donde sea agradable caminar o ir en bici. Buscamos lo mismo en la Ribera del Río cuando quitemos la depuradora actual del sitio donde está.

–¿Qué cambios pretendéis hacer en el PGOU?

Ya está iniciada la modificación del espacio de la nueva depuradora y la ampliación de espacios para la cooperativa agrícola. También queremos poner en marcha determinados sitios dentro del pueblo que no se han desarrollado: La Piñita, la zona del antiguo cine y del mercado de abastos antiguo o la ronda norte.

Cuando acabe esta legislatura acumulará 11 años como alcalde. ¿Se ve con fuerzas para seguir liderando el proyecto de cara a un futuro?

Tengo fuerza, me encuentro con ganas y por eso me he presentado. Pero dentro de cuatro años hay que ir pensando en gente que venga detrás. En el futuro nunca se sabe, pero creo que entonces ya habré cumplido con la política y el servicio para lo público.