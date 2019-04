ONCE Un acertante de Barbate gana 240.000 euros en el Sueldazo de la ONCE Jacinto Heredia vendió el cupón premiado en la avenida de Andalucía, en el barrio de Blas Infante

La Voz Cádiz Actualizado: 01/04/2019 11:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un acertante de Barbate ha ganado este domingo uno de los Sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años que ofrecen los sorteos de la ONCE los fines de semana y que suman un premio de 240.000 euros. La suerte la ha dado Jacinto Heredia que vendió ayer el cupón premiado en la avenida de Andalucía, en el barrio de Blas Infante de la localidad gaditana.

Heredia, vendedor desde 2012 y afiliado a la ONCE, se mostró «bastante contento porque la zona donde ha tocado es la más marginada» del municipio. El vendedor, que no sabe a quién le ha podido tocar el Sueldazo, se muestra convencido ahora de dar el premio del Extra del Día de la Madre. «Siempre he querido dar un premio de los más grande»”, señaló.

El sorteo de este sábado estaba dedicado a los 200 años del Museo del Prado con una imagen de ‘Las tres Gracias’ de Rubens.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Y para el próximo viernes, día 5 de abril, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 29 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.