El Puerto: Un esfuerzo titánico por los más desfavorecidos

Fue este pasado jueves cuando el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María anunció la entrega de 'packs' de comida caliente en la Guardería Municipal. Una necesidad absoluta para las personas más vulnerables como medida frente al coronavirus.

El servicio de recogida de estos alimentos se lleva a cabo de lunes a viernes, con horario de 12.45 a 13.45 horas, en la puerta de la Guardería Municipal que se encuentra situada en la Avenida de la Bajamar.

Desde el Consistorio portuense se encargaron de señalar que la comida «siempre será cocinada por el cocinero de la Guardería con ayuda de sus dos pinches». Asimismo, la entrega de la misma la llevan a cabo los voluntarios de Protección Civil con presencia de Policía para controlar a los propios usuarios.

«Este jueves pasaron 68 personas para recoger su 'pack' de comida caliente y este viernes la cifra ha sido similar, en torno a 70 personas », asegura en LA VOZ María del Carmen Lara, edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Y apunta: «Se trata de bolsas bastante completas en la que, según el día, pueden ir desde menudo hasta habichuelas pasando por filetes».

La ayuda imprescindible de las monjas del Espíritu Santo

En horario vespertino y durante los fines de semana, los suministros de alimentación seguirán estando a cargo de las Monjas del Espíritu Santo. «Por las tardes y los fines de semana son las hermanas del Espíritu Santo las que están ahí con sus bocadillos, tal y como siempre hacen. Es una medida de emergencia y no hay cómo agradecer todo lo que hacen por los más desfavorecidos», destaca María del Carmen Lara.

Por su parte, Cruz Roja es la encargada de hacer el reparto a domicilio de los productos no perecederos y los voluntarios de Protección Civil hacen la compra a mayores que no puedan salir de sus domicilios.

Otra novedad que establecen es la 'Ayuda Económica Especial' destinada a las 54 familias y 79 menores que son usuarios del Plan SYGA para que ningún niño se quede sin un plato caliente de calidad al no estar en funcionamiento los comedores escolares.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María agradecen a «Sol y Vida, Carrefour, GM Cash, Makro, Los Portales, El Gaucho, Asador de Pollos La Candela y Transportes Carambito por la humanidad y la solidaridad que demuestran con los portuenses». Asimismo, recuerdan se encuentran abiertos en la Oficina de Emergencia Social por si alguna otra empresa quiere colaborar.

María del Carmen Lara también afirma: «Entiendo y agradezco la buena voluntad de muchas personas que quieren ayudar a las personas más desfavorecidas. Esa actitud es encomiable. Sí les digo que les den comida no perecedera».

Por último, recuerdan que para cualquier duda de la ciudadanía la Oficina de Emergencia Social sigue abierta y se puede contactar a través del email oficinaemergenciasocial@elpuertodesantamaria.es y en el teléfono 618352206.

«Vamos paso a paso, pero sin pausa y tratando de agilizarlo todo. Creo que se está haciendo bien, aunque tenemos que seguir trabajando mucho para hacerlo aún mejor. He de decir que no paramos y seguimos buscando soluciones porque la situación es difícil. Llevo 13 años al frente de un comedor social y ni que decir tiene que jamás he vivido una situación de este calibre», puntualiza la edil de Bienestar Social.

Es en tiempos de crisis cuando más necesario es ayudar a los que más lo necesitan. En El Puerto siempre habrá quien esté al pie del cañón. Jamás habrá palabras para agradecer este esfuerzo titánico.