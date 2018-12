PROVINCIA Petardos y cohetes desde las nueve de la mañana a la madrugada: «¡Esto es insoportable!» Vecinos de Los Milagros en El Puerto, hartos del constante ruido, exigen a la Policía que actúe. Niños y jóvenes, incluso acompañados de sus padres, no dejan de molestarles con esta práctica durante todo el día

M. ALMAGRO

«Es continúo. No paran». Vecinos de Los Milagros en El Puerto no pueden más desde hace días porque en la barriada no hay «ni un momento para el descanso». Como ya ocurriera el año pasado, de nuevo en estas fechas próximas a la Navidad, es constante el ruido de petardos, e incluso de cohetes, durante todo el día. Desde bien temprano hasta la una o dos de la madrugada, aseguran, niños pequeños y jóvenes, incluso algún padre que les acompaña en el 'juego', se dedican insistentemente a esta práctica tan molesta «sin consideración alguna con los que queremos vivir tranquilos».

Las explosiones se escuchan en todo momento. Incluso en horario escolar, aunque son más repetidas a partir del mediodía y hasta bien entrada la noche. «A veces ni podemos escuchar la televisión». Además advierten del peligro que corren los pequeños al estar manejando estos artefactos sin que sus padres o responsables lo eviten. «Parece que les da igual que se hagan daño».

Además se quejan de que desde la Policía Local no se les haga caso. «Ayer llamé tres veces y por aquí no vino nadie», lamenta una de estas vecinas. «Me dijeron que sí, que lo sabían porque les habían llamado más veces, pero parece que no sirve de nada», denuncia. «Sabemos que al ser un barrio muy conflictivo prefieren dejarlo pasar y no meterse en la barriada para evitar problemas pero en Los Milagros y sus alrededores también vivimos personas cívicas y educadas que lo único que queremos es poder descansar y vivir en paz».