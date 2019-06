Entrevista alcalde de El Puerto «Una oposición del 'no es no' no se entendería en El Puerto tal y como está la ciudad» El alcalde portuense, Germán Beardo, anuncia la revisión a la baja de impuestos y tasas municipales en el primer mes y garantiza que habrá temporada de toros y conciertos en la ciudad este verano

En su primer día como alcalde tras tomar posesión el pasado sábado en el Auditorio del Hotel Monasterio, Germán Beardo celebraba su 34 cumpleaños con su familia pidiendo un deseo al soplar las velas: salud. Asegura que ante estos cuatro años con un reto «apasionante», lo más importante es afrontarlos con salud porque «todo lo demás viene rodado».

Acompañado de un equipo de Gobierno diseñado al milímetro y un programa lleno de nuevas ideas, el nuevo alcalde de El Puerto garantiza que El Puerto volverá a ser un referente no solo nacional sino internacional tras años de parálisis e inactividad.

Un sueño cumplido, sentarse en el sillón de Alcaldía. ¿Qué se siente?

Responsabilidad e ilusión por partes iguales. La responsabilidad de dirigir una ciudad de 90.000 habitantes y de dar solución a los problemas de la gente, de transformar El Puerto y de darle el cambio de rumbo que necesita. E ilusión por las muestras de afecto, cariño y apoyo de los últimos días y del último año y medio.

¿Por donde va a empezar?

Lo primero que he hecho esta mañana es reunirme con la alta dirección del funcionariado público. Creo en la casa, en los funcionarios y en la función pública. Les he trasladado un documento del modelo de organización y de trabajo que queremos implantar para poner el Ayuntamiento a funcionar. En los próximos días vamos a abrir una ronda de contactos con todos los grupos políticos porque queremos que haya un gobierno no solo con PP y Ciudadanos sino un gobierno del máximo consenso posible.

Comienza el mandato con la polémica de las medallas. ¿Qué medidas va a tomar al respecto?

Esta misma mañana he solicitado al departamento de compras el análisis de la situación porque nosotros entendemos que no era de recibo y que era una ofensa a la Patrona tener manchada y ocultada su figura. Hemos pedido un informe para que nos aclare la situación y en el momento en el que tengamos esa contestación la haremos pública.

«Lo importante no es que haya concejales del PP ni de Cs sino ediles de El Puerto al servicio de la ciudad»

¿Cree que puede haber alguna intencionalidad en lo que ha pasado?

Espero que no. Creo y espero que haya sido un error de orfebrería y prefiero no pensar mal de nadie.

¿Cuales serán las principales medidas en sus 100 primeros días de gobierno?

La primera medida ya se ha tomado y ha sido poner en conocimiento del alto funcionariado el modelo organizativo y a partir de ahí vamos a atender a las necesidades estructurales del Ayuntamiento ante la parálisis actual. Primero, sentaremos estas bases y después pondremos en marcha nuestro programa.

«Mi confianza en Carmelo Navarro es plena y absoluta y seguro que será absuelto muy pronto»

¿El pacto con Ciudadanos está bien atado? ¿Como es su relación con Curro Martínez?

Por supuesto. Mi relación con Curro es muy buena. Nos conocemos desde hace muchos años y aunque eligió otra opción política, la relación es buena. Nos ha costado muy poco tiempo sentar las bases de un acuerdo programático con el objetivo de cambiar de rumbo y de tener la máxima homogeneidad en el trabajo. Lo importante no es que haya concejales del PP ni de Ciudadanos sino ediles de El Puerto al servicio de un gobierno para la ciudad y el ayuntamiento.

¿Cual será el papel de Vox en este mandato? ¿Confían en su respaldo a la hora de sacar adelante grandes proyectos?

Este acuerdo queremos extenderlo hacia el máximo consenso político posible. El Puerto, estando como está, no entendería ni de vetos ni de bloqueos políticos. Todo lo que sea sumar y proponer será siempre bien acogido por el gobierno. Está claro que la oposición del «no es no» no se entendería en esta ciudad, estando en la situación en la que está El Puerto. Nuestra voluntad es no solo llegar a un consenso con Vox sino con el resto de las fuerzas políticas.

«Estos años ha habido un fracaso político en el que algunos han tenido más responsabilidad que otros»

Los últimos cuatro años han sido convulsos en El Puerto. De los 25 concejales, practicamente la mitad salieron de la Corporación ¿Confía en que se instaurará la paz y viviremos cuatro años de tranquilidad y estabilidad en el gobierno?

Estoy convencido de que sí. Los cuatro últimos años han sido un fracaso político en el que algunos han tenido más responsabilidad que otros. El principal reto que me planteo es que el Ayuntamiento, por encima de los intereses partidistas, dé soluciones y gestione en favor de los intereses de El Puerto ya que nos hemos quedado atrás y hay que ponerla como una ciudad única y de referencia.

¿Cree que los asuntos relacionados con la justicia, como es el caso relacionado con Carmelo Navarro, podrán ensombrecer este mandato que acaba de comenzar?

Mi confianza en Carmelo Navarro es plena y absoluta. Es una de las personas más queridas en El Puerto y nadie puede poner en duda su honorabilidad y su honestidad. Ese caso tiene más de 15 años y no es un caso de corrupción política. Confío en que muy pronto saldrá absuelto.

Uno de sus retos es la puesta en marcha del Plan Especial del Casco Histórico. ¿Cómo lo va a gestionar?

Es el reto principal de la ciudad, recuperar el casco histórico. Danuxia Enciso, como próxima concejal de Planificación y Ordenación del Territorio, tiene entre sus principales tareas aprobar definitivamente el Pepriche y el marco normativo sobre el que actuar.

Uno de los proyectos heredados es el aparcamiento de Pozos Dulces ¿En qué situación se encuentra su financiación? ¿Maneja algún plazo de finalización?

Una de las primeras cosas que he hecho es pedir información sobre la situación exacta de Pozos Dulces ya que es lamentable que en cuatro años no haya finalizado una obra que debería de estar ya terminada. Una vez sepamos la situación financiera en la que está, tomaremos las decisiones oportunas para que cuanto antes la entrada de la ciudad no esté en el estado actual.

Ha dicho durante toda su campaña que va a situar a El Puerto en el lugar que se merece para conseguir que sea un referente. ¿Cómo lo va a hacer?

El Puerto tiene una marca que no se ha perdido pero estaba poniéndose en riesgo y nosotros creemos que tiene que ser un referente turístico nacional e internacional. Tenemos 22 km de costas en los que hay que provocar que se instalen nuevos hoteles que puedan dar cumplimento al interés vacacional en verano y, por otro lado, crear una ciudad atractiva en el plano cultural y patrimonial para que sea turística todo el año. En paralelo, también hay que dar facilidades para atraer proyectos de inversión y generación de riqueza, no solo de manos de los portuenses sino de empresas de fuera.

¿La Puntilla será una de las zonas en las que se instalen nuevos hoteles?

Durante este fin de semana he tenido la oportunidad de hablar con la presidenta de la Autoridad Portuaria y, al parecer, hay que subsanar una serie de discrepancias que existen en el convenio. No obstante, nuestro planteamiento es que, efectivamente, exista un hotel en primera línea de playa de La Puntilla.

El turismo es una de las principales apuestas del PP en este mandato aunque es una cartera que va a manejar Ciudadanos. ¿Hay sintonía entre ambos programas?

Absolutamente. El programa de PP y Cs es muy parecido y en estos últimos días hemos estado hablando con detalle de un programa conjunto para convertir en realidad el principal reto, que es recuperar el centro como base de un turismo para todo el año.

El Puerto es de los municipios donde los impuestos son más elevados. ¿Qué medidas fiscales pondrá en marcha?

En nuestro primer mes de gobierno, vamos a solicitar a Intervencion y al área económica una revisión a la baja de todos los impuestos y tasas municipales proponiendo a su vez una revisión del plan de ajuste para que la fiscalidad para las familias y emprendedores sea competitiva con el resto de los municipios de la provincia.

«El Puerto tiene que ser este verano la capital del turismo de la provincia»

Otro de sus proyectos estrella es el puente entre El Puerto y Valdelagrana. ¿Es una prioridad a corto plazo?

Es un compromiso del mandato pero para acometer el puente primer hay que hacer una actuación previa, que es la urbanización de la margen derecha del río y la activación de la margen izquierda. Con los fondos Edusi, se urbanizará la Bajamar y el siguiente paso será el puente, pero a lo largo de todo el mandato.

¿Volverá la zona naranja?

La zona naranja no volverá tal y como estaba planteada en su día pero sí que queremos regular el tráfico y las zonas de aparcamiento tanto de Valdelagrana como de Costa Oeste para evitar la concentración de gorrillas que lesionen la imagen de El Puerto como ciudad turística y pensando siempre en los vecinos.

Respecto a la plaza de toros, a día de hoy no hay cartel. ¿Llegamos tarde a la temporada?

Este verano va a haber conciertos y temporada taurina en El Puerto seguro. En estos días me reuniré con el empresario concesionario de la plaza de toros para conocer de primera mano los problemas por los que aún no se ha presentado la temporada. Lo que tenemos claro es que El Puerto debe ser la capital del verano en la provincia de Cádiz.

«Es la hora de El Puerto y de que se cumplan las demandas históricas que dependen de la Junta»

¿En qué situación se encuentra la estación de autobuses? Ahora que hay un gobierno del PP en la Junta de Andalucía. ¿Cree que puede haber un avance al respecto?

Es la hora de El Puerto. Después de muchos años en los que la Junta de Andalucía ha pasado por la carretera sin entrar en El Puerto, ahora le toca. Una de las primeras llamadas fue del presidente, Juanma Moreno, poniéndose al servicio no mío como alcalde sino de los portuenses para cumplir las demandas históricas que tiene esta ciudad: rehabilitación del casco histórico, la consideración de El Puerto como municipio turístico, la estación de autobuses o el traslado de los juzgados, entre otros.

¿Qué destacaría de estas primeras horas en el Ayuntamiento como alcalde?

He llegado con la confianza de que vengo con la mayor parte de la tarea hecha. Este gobierno no ha sido improvisado porque hemos venido trabajando durante 18 meses. Las personas han sido elegidas metódicamente para esta labor y el programa y las medidas las hemos analizado con funcionarios y personal cualificado que nos han ayudado para que la estrategia sea posible y efectiva.