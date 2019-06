El Puerto El nuevo gobierno del PP de El Puerto cobrará lo mismo que el anterior del PSOE El alcalde niega que se vayan a subir el sueldo un 11% y asegura que hay grupos que quieren "intoxicar"

L. V. El Puerto Actualizado: 28/06/2019 17:40h

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha querido zanja la polémica que ha surgido en torno a las retribuciones del nuevo Gobierno municipal para asegurar que no se van a subir el sueldo un 11% y que de hecho la propuesta que se va a lanzar al pleno es que se mantengan las mismas cantidades que tenía estipulada el anterior Gobierno del PSOE.

"Me hubiera gustado alcanzar un acuerdo para que todos los portavoces de la oposición pudieran participar activamente en la toma de decisiones de nuestra ciudad, pasando a tener un sueldo que cotizara a la Seguridad Social, y no como hasta ahora. Para compensarlo rebajabamos las compensaciones a los grupos políticos, teniendo en cuenta que el peor parado sería el PP, que es quien tiene más concejales. Por tanto no había ningún sobrecoste para los ciudadanos.

Era la propuesta que se quería llevar a pleno tras consensuar con el resto de grupos políticos de la ciudad. Pero, en este caso el regidor ha querido explicar que algunos "están en el 'no es no' y queriendo intoxicar".