Moreno: «No tengo varitas mágicas pero sin duda seguiremos abriendo centros de salud y hospitales»

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno , ha inaugurado este jueves el centro de salud Ángel Salvatierra en El Puerto de Santa María, uno de los grandes grandes y modernos de toda Andalucía y que, según ha declarado, podría convertirse en un centro de alta resolución de especialidades, es decir, en un pequeño hospital.

En el acto, que ha contado con una concentración de sanitarios a las puertas del nuevo centro, ha estado presente también el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre ; la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre ; la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes ; el alcalde de El Puerto, Germán Beardo ; y el cirujano que da nombre al centro, Ángel Salvatierra .

El alcalde portuense ha resaltado que «hoy estamos de enhorabuena porque, como ciudad, necesitábamos un centro de salud como éste y el Gobierno que lidera Juanma Moreno lo ha hecho posible. Como Ayuntamiento es un día para celebrar y hemos puesto todo nuestro empeño en contar con este centro tan demandado por los vecinos».

Este centro de salud, en el que se ha invertido un total de 4,3 millones de euros , entrará en funcionamiento de forma definitiva el próximo 22 de febrero. Cuenta con dos plantas y una superficie de 3.000 metros cuadrados . La plantilla inicial estará compuesta por seis profesionales de medicina de familia y otros seis de enfermería, además de auxiliares, celadores, trabajadores sociales...

Habrá consultas de médicos de familia, enfermería, odontología, cirugía menor, matrona, pediatría y para las pruebas complementarias.

El presidente de la Junta ha resaltado que, una vez entre en funcionamiento este centro, «se va a notar en el centro de atención primaria Pinillo Chico, que va a tener un importante alivio gracias a este centro. Es decir, menos carga asistencial y mejor servicio para los ciudadanos, que es lo que en definitiva pretendemos».

Moreno ha resaltado además que para Pinillo Chico hay un proyecto hasta el año 2023 con un presupuesto de 1,2 millones de euros para reorganizar ese espacio que quedará libre a partir del próximo martes 22. Así, se remodelará el servicio de urgencias y se mejorará el espacio asistencial y administrativo.

Ha recordado que El Puerto cuenta desde el mes de agosto del pasado año con el centro de atención primaria de Valdelagrana , «que también era otra reclamación de los vecinos de a zona y que dará cobertura demás a las personas que visitan esta ciudad cada año».

Apuesta por la sanidad pública

El presidente de la Junta ha insistido en que «nos tomamos la salud muy en serio porque tiene que ser así. No hay nada más importante que la salud y prueba de ello es que cuando tenemos algún problema de salud, todo lo demás pasa un segundo plano ».

Moreno ha hecho una defensa de la sanidad pública asegurando que « una sociedad solo puede ser de primera si cuenta con una sanidad pública de primera » añadiendo que «este gobierno pone todo el esfuerzo, interés y trabajo para intentar tener cada día una sanidad pública mejor».

Ha insistido en que « no tengo varitas mágicas, ya me gustaría, no tengo recursos ilimitados y es necesario marcarse unas prioridades en el gasto pero nadie honestamente puede decir que este Gobierno ha cerrado un centro de salud, un hospital o ha recortado en la snidad pública».

Para Moreno, «es una ofensa a la propia verdad y por ello pide serenidad y sensatez porque vamos a seguir apostando por la sanidad pública, abriendo más centros de salud y hospitales. Por supuesto que cometeremos errores pero hay más luces que sombras y datos que avalan que somos el Gobierno que más ha invertido en la sanidad pública, más de 2.000 millones de euros ».

«Hoy, objetivamente, hay más hospitales, más centros de salud, más médicos, más enfermeras y, en definitiva, más recursos. Que probablemente no sean suficientes, sí y es en lo que tenemos que trabajar todos», ha afirmado.

Un centro de salud en honor a un«gran defensor de la sanidad pública», Ángel Salvatierra Juanma Moreno ha tenido unas cariñosas palabras para Ángel Salvatierra , el médico cirujano que da nombre a este nuevo centro de salud de El Puerto. Ha mostrado su satisfacción porque un Hijo Predilecto de Andalucía, gran defensor de la sanidad pública, que él mismo bautizó como la «joya de la corona» , «le dé nombre a este centro de salud». El presidente de la Junta ha subrayado que «Ángel no solo ha demostrado a lo largo de su vida una enorme vocación sanitaria sino que ha sido pionero en cirujías que se han practicado en nuestra tierra siendo siempre un defensor de nuestro sistema público de salud. Por tanto, es merecedor de que este centro lleve su nombre». El propio Salvatierra ha expresa su «enorme gratitud y satisfacción recordando que este apellido va unido no solo a mí sino a mi padre y mis hermanos, por lo que es un momento muy especial en mi vida ».

