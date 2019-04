CASO DE LA ENCINA Militantes del PSOE de El Puerto piden a De la Encina que dimita por comportamiento «bochornoso y lamentable» Un grupo de afiliados al Partido Socialista local desmienten el «apoyo unánime» del que hace gala el alcalde de El Puerto y lucha por 'reiniciar' la formación

El alcalde de El Puerto de Santa María David de la Encina continúa en el primer plano informativo pese a que parecía reforzado tras sus últimos movimientos. El socialista está pagando las consecuencias de ese correo que envió a su superior en Andalucía Emprende en el que pedía comprensión, seguir cobrando de la sociedad pese a dedicarse a la campaña electoral en El Puerto (2014), pues «no me podría plantear dedicarme a la política renunciando a mi sueldo como trabajador de la fundación que soy desde hace 17 años».

Todos los grupos de la oposición han pedido su dimisión y su socio de Gobierno, Izquierda Unida, rompía el pacto dejando el mando de la ciudad en sólo seis concejales (uno de ellos sin dedicación completa). Además, este mismo jueves ha podido saber gracias a ABC que Andalucía Emprende investiga si faltó al trabajo cuando fue candidato.

El 'penúltimo' revés le ha llegado desde su propia formación. Un grupo de militantes del PSOE local ha elaborado un texto «de consumo interno» y dirigido a la militancia en el que piden la dimisión de David de la Encina por su «comportamiento bochornoso y lamentable».

Bajo el lema '#ReiniciaPSOElPuerto', este conjunto de opositores muestra su profundo malestar por el uso manipulado que se hizo de la Asamblea local del pasado sábado 30 de marzo. La formación enviaba a los medios un comunicado en el que se aseguraba el respaldo unánime de los afiliados portuenses al candidato a la Alcaldía de El Puerto para las próximas elecciones municipales. Aseguran que falta a la verdad pues fueron varios quienes pidieron su dimisión, incluso otros que aceptaban su permanencia por la falta de tiempo político para encontrar un relevo de cara a los comicios.

Comunicado del grupo de militantes del PSOE de El Puerto

Este es el comunicado íntegro del grupo de militantes del PSOE de El Puerto de Santa María:

«Este escrito es de carácter interno y nace con la intención de transmitir el sentir de un grupo de militantes de la agrupación local de el PSOE de El Puerto de Santa María, dado que la nota de prensa no recogió la realidad de la Asamblea celebrada el pasado sábado 30 de marzo.

En esta asamblea se nos trasladó de manera interna las explicaciones que nuestro secretario general consideró oportunas, emitiéndose un comunicado de prensa que manifestaba un apoyo unánime en la misma. Ese comunicado no es fiel a la realidad ya que varios compañeros allí presentes exigieron la dimisión de todos sus cargos tanto institucionales como orgánicos y donde otros tantos reflejaron que el hecho merecía la dimisión, pero el tiempo político a dos meses de las elecciones no indicaba a ello.

Estas intervenciones dejaban claro que el apoyo no fue unánime, y además aglutinaban el sentir de un conjunto de militantes que no pudieron estar presentes en una Asamblea de carácter extraordinario un sábado en horario vespertino. Ante este atropello a la militancia, mediante la publicación de un comunicado no fiel a la realidad, una serie de afiliados está considerando la idea de abandonar la militancia en su agrupación, la de siempre, (para trasladarla directamente al Federal).

Este hecho, junto las graves informaciones aparecidas en los medios de comunicación que no han sido en ningún caso desmentidas por nuestro aún secretario general y alcalde, David de la Encina, sino que han sido confirmadas y matizadas por el protagonista a diversos medios de comunicación, entendemos desde la militancia más comprometida, que la discutible inexperiencia argumentada por David de la Encina acarrea un comportamiento bochornoso y lamentable que no son dignos de un representante público del Partido Socialista Obrero Español, que ponen en entredicho la labor de nuestro centenario partido y que, sin lugar a dudas, manchan el trabajo y el buen hacer de miles de socialistas que han aportado su trabajo a engrandecer esta formación política.

Este partido tiene que tener como objetivo primordial en su comportamiento la TRANSPARENCIA y la EJEMPLARIDAD, llevada a cabo en la denuncia que efectúo contra el alcalde de Orihuela, el cual había cobrado de un organismo público sin acudir a su puesto de trabajo, así como la puesta a disposición de la justicia en otros tantos casos investigados por la Unidad del Crimen Organizado de la Policía Nacional contra alcaldes socialistas de diferentes municipios sevillanos.

Afortunadamente nuestro secretario general y alcalde no cometió esa irregularidad, ya que su superior, Vanessa Bernad, recibió la comunicación con sorpresa y no autorizó lo que solicitaba David de la Encina, pero el Comité de Empresa ha dejado claro su intención de formular la denuncia correspondiente para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades, si las hubiere.

Para este grupo de militantes SOLAMENTE el hecho de haberlo solicitado es motivo suficiente para considerar que no debe representar al PSOE, no es una cuestión personal, pero sí de ética socialista y de forma de entender la política.

Para finalizar, insistimos en señalar que este documento solo tiene como objetivo dejar constancia al resto de compañeros del sentir de un número de militantes que no han sido tomados en consideración».