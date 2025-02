José María Pacheco Guardiola: «España es un país que lo tiene todo, pero se encuentra atascado»

El ciclo de conferencias de verano, organizadas por el Real Club de Golf Vista Hermosa del El Puerto de Santa María, presentaba a José María Pacheco Guardiola , presidente del Grupo Konecta y de la Fundación Alalá . El emprendedor ofreció su visión sobre la economía en una ponencia titulada ‘ La Empresa como Motor ’. Como viene siendo habitual, el Aula de Cultura de El Buzo –espacio donde se desarrolla este ciclo de conferencias– completó su aforo máximo, limitado como medida anti Covid-19, mucho antes del inicio de la exposición. Celia Ollero, perteneciente a la junta directiva del club portuense, fue la encargada de introducir la figura de José María Pacheco Guardiola: «Sevillano de pura cepa, casado y padre tres hijos. Se ha dicho de José María que no le gusta ni que le sometan ni que le arrinconen. Empresarialmente hablando, José María se adelantó a su época por su carácter emprendedor y visión. En el plano personal, es reconocido como un hombre tremendamente bueno, discreto y cariñoso. Tras una trayectoria de éxito en el sector bancario se embarca en una aventura empresarial. En menos de dos décadas, Konecta se ha situado entre las diez principales compañías del sector en el ranking mundial, una muestra de su perseverancia, constancia y sacrificio. Nadie mejor que este empresario para presentar esta conferencia ‘La Empresa como Motor’, como motor de nuestra sociedad. Cariñoso, con grandes reflejos y que sabe qué comunicar a su audiencia».

Preocupación por el futuro de la juventud

«La juventud es la mayor preocupación que tengo sobre el plano económico, junto al coronavirus. Tenemos un gran problema con la educación y con el futuro de los jóvenes. Aunque son datos que irán cambiando con el paso del tiempo y los propios empresarios no sabemos a qué atenernos, podemos decir que de esta crisis no nos sacaran los Gobiernos, sino que saldremos gracias a los empresarios, a la sociedad civil y a nuestros hijos», de esta manera comenzaba su intervención José María Pacheco Guardiola. Para el empresario sevillano, la fragilidad ante la pandemia «nos hace darnos cuenta de que no podemos dominar el mundo, esta clase de cosas nos hacen despertar y comprender que existen factores externos que nos dominan a nosotros».

Inicios complicados

José María Pacheco Guardiola quiso exponer su ejemplo como emprendedor, aunque comenzó desarrollando una reflexión sobre la capacidad del empresario por generar riqueza, «el empresario utiliza el dinero como un medio para construir cosas, nadie se mete a ser empresario para ser multimillonario. Entra en el negocio por la pasión al sector que le rodea». Quien fuera director general de Hispamer (Banco Central Hispano) realizó un repaso sobre su trayectoria: «yo estudié ciencias económicas en Sevilla, fueron unos comienzos difíciles. Me podría haber preparado mejor, siempre aprovecho para decirles a los jóvenes que aprovechen su juventud para formarse. La educación y la formación es lo que verdaderamente nos da libertad». Pacheco Guardiola prosiguió con su discurso revelando un episodio personal, «cuando decidí invertir en Konecta, tuve que hipotecar mi propia casa. Era una compañía pequeña, con un capital de 300.000 euros. Este año, veremos con la pandemia, pero teníamos como objetivo alcanzar los mil millones de euros de facturación».

Dificultades actuales

En su opinión, la dureza de los sindicatos dificulta los acuerdos con los empresarios: «los sindicatos se han radicalizado como consecuencia de la influencia política». Para Pacheco Guardiola, la política actual afecta a los empresarios, pero espera que en un futuro «las cosas cambien». No obstante, el empresario destaca que «España es un país muy bueno para vivir, que lo tiene todo, pero que se encuentra atascado, la mayoría de los españoles no quieren la situación política que estamos viviendo». «Mi objetivo es que, con la tormenta que tenemos, el barco llegue a buen puerto, hay veces que tenemos que ceder, pero es ceder para vencer, eso tiene que hacer un empresario», explica. «Estos momentos de crisis no son momento de enfrentamiento», cuenta Pacheco Guardiola.

«Si me preguntáis ¿hacia dónde vamos? He de decir que el Gobierno ha recibido 140 mil millones de euros. Tenemos que invertir en energías renovables y en el cuidado del medioambiente. Aunque tengamos dinero, si las inversiones no tienen impacto, ¿para qué sirven? Vivimos una crisis diferente al de 2008, antes teníamos una crisis financiera, ahora hay dinero, pero vivimos una crisis de caída consumo», finalizaba el presidente del Grupo Konecta y de la Fundación Alalá. Una vez terminada la conferencia de José María Pacheco Guardiola, los asistentes pudieron iniciar un turno de ruegos y preguntas con el ponente, mediante el cual el público del club portuense resolvió sus inquietudes gracias a las aplaudidas intervenciones de Pacheco Guardiola.

José María Pacheco Guardiola en el Aula de Cultura Nacho Frade