Germán Beardo: «El Gobierno debe dar autonomía local para gestionar el superávit municipal»

El alcalde de El Puerto, Germán Beard o, atiende en una entrevista a La Voz de Cádiz de donde repasa la gestión del verano , la actitud de la oposición municipal , aborda las previsiones que se tienen de cara a los próximos meses y la f iscalización del control interno en la Casa Consistorial .

¿Cómo se prepara El Puerto para enfrentarse al otoño?

Igual que hicimos en marzo, con antelación hemos estado preparando los servicios municipales para tener todo preparado de cara a un otoño que se presume complicado cuanto a las consecuencias sociosanitarias y económicas de la pandemia , pero con la tranquilidad que dan la eficacia de los servicios municipales de limpieza y ejecutando y planificando un plan de contingencia que vuelva a dar confianza, seguridad y prevención a todos los portuenses.

¿Qué ambiente hay después del verano entre los ciudadanos?

Creo que hemos tenido un gran verano . Los sectores turísticos de la ciudad, los comerciantes y los hosteleros, han valorado muy positivamente el verano de El Puerto. Sin pandemia habría sido uno de los veranos de la época dorada de la ciudad , hemos vuelto a tener una oferta de ocio gastronómico y cultural a la altura de lo que debe ser en una de las capitales del verano de Andalucía . A nivel estadísticas estamos satisfechos, porque a pesar que pasemos de 90 mil a 160 mil habitantes en julio y agosto, la incidencia de los contagios ha sido menor a la media provincial , mucho menor a las poblaciones de nuestro entorno en la provincia y muy por debajo de otras ciudades costeras de Andalucía como Marbella, Estepona o Fuengirola, que son receptoras de gran turismo y que han estado muy por encima de nuestros datos de contagio. Es evidente que todos tenemos miedo , pero la actuación responsable de la mayoría de los ciudadanos y la convicción de que el país no se puede parar porque las consecuencias serían terribles, han posibilitado que El Puerto vuelva a situarse como referencia en Andalucía .

El único mal sabor de boca que me deja este verano es la visualización de una oposición que ha sido muy agresiva con El Puerto , fundamentalmente porque ha intentado dañar la imagen de la ciudad, intentando buscar polémica donde solo había buenas noticias. Que abriéramos la margen izquierda del río con un espacio de ocio por primera vez era una buena noticia. Lo de las atracciones de Valdelagrana era una cortina de humo de la oposición buscando una polémica donde no la había. Había una iniciativa privada que se instalaba en un suelo, el Ayuntamiento, en los tiempos que tiene la administración, resolvió con el desalojo de la ocupación.

De todas maneras, a pesar de la pandemia, ¿considera que la ciudad sigue avanzando?

Pues lo cierto es que sí, seguimos con buenas noticias como la aprobación provisional del Peprichye . Esa buena noticia ha sido un factor decisivo para que hasta 12 proyectos de rehabilitación en el centro estén en proyecto de tramitación a nivel de apartamentos turísticos, búsqueda de espacios comerciales para instalación de nuevas empresas. Ahora se está recabando la ratificación de los informes sectoriales. En cuanto estén todos recogidos se llevará a Pleno la aprobación definitiva y esperemos que sea antes de acabar el año.

También en estos días se avanzaba en el aparcamiento subterráneo de la Autoridad Portuaria . La creación de un aparcamiento en los terrenos de la Bajamar es la consecuencia directa del gran proyecto de cambio y regeneración de la margen derecha del Guadalete , de la creación del paseo fluvial con esa adjudicación en las próximas semanas, dentro de los plazos que maneja la Autoridad Portuaria. Vamos a poder llevar al Pleno del Ayuntamiento la concesión definitiva de la superficie para poder aplicar ahí los 3,5 millones de euros de la Edusi del paseo fluvial que cambiará definitivamente la fachada de la margen derecha del río, la imagen de El Puerto, donde la gente pueda pasear con zonas de esparcimiento, carriles bici, propiciando que sea una ciudad integrada y amable.

Y los presupuestos, ¿cómo van?

Tenemos un borrador y una nueva delegada de Hacienda, Blanca Merino, cuyo principal objetivo es consensuar con la mayor parte de los grupos políticos posibles. Me encantaría, por el contexto en el que estamos de emergencia social y sanitaria, que cuanto antes tengamos los apoyos necesarios para aprobar un presupuesto que aglutine la mayoría de los intereses generales que tiene la ciudad. Nos gustaría que de la ronda de contacto que empiece Merino los podamos tener cuanto antes, pero depende también de la buena voluntad de todos los grupos políticos .

La remodelación del equipo de Gobierno, ¿a qué se ha debido?

Después de un año de gestión donde ha habido muchísima iniciativa por parte del Ayuntamiento, era bueno plantear también soluciones con reajustes en las competencias de los concejales. El más significativo para mejorar la coordinación del Gobierno es la reactivación del área de Presidencia, de la que se encarga Javier Bello . Además se ha situado a una empresaria que conoce bien las necesidades de las pymes, proveedores y autónomos en Economía y Hacienda, porque, con la crisis que se nos viene encima, quien mejor que alguien que haya dirigido empresas para poner su conocimiento y experiencia al servicio de estos colectivos. David Calleja se queda con comercio porque necesitamos un impulso a la actividad comercial de la zona centro, especialmente, sobre todo tras comprobar cómo han mejorado nuestras fiestas en este año. Y Millán Alegre que asume Patrimonio como concejal experto.

¿Está El Puerto preparado para hacer frente a esa crisis económica?

Es fácilmente predecible que cuando la economía está sufriendo el parón desde marzo y nos enfrentamos con una caída del 18% del PIB a un escenario muy difícil en cuanto al empleo y al sostenimiento de las familias, por lo que creo que el Gobierno de la nación debe dar un paso atrás en la propuesta de incautación de los ahorros de los ayuntamientos . Decía en marzo que el superávit municipal no se lo quería dar a los bancos, sino que quería invertirlo en revitalización de la economía, en ayuda a las familias y medidas de protección y seguridad y no en anticipar la amortización de la deuda a los bancos, pero tampoco se lo quiero dar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias para pagar sus facturas. La autonomía local descansa en la voluntad de que los portuenses nos han elegido a nosotros para gestionar sus ingresos, no que Iglesias y Sánchez gestionen sus ahorros, s i nos dejan a nosotros gestionar los 20 millones de euros del superávit y nos facilitan con leyes menos burocráticas , con menos trabas administrativas y mayor flexibilidad en la ejecución del gasto, será más fácil.

¿Habría que rebelarse entonces?

Es histórico el nulo consenso en la FEMP para estas medidas, incluso la que denominan la ‘Ley Montoro’ tuvo unanimidad en la Federación, que después en el Congreso provocó debate y posicionamientos distintos. Pero es la primera vez que en el ámbito de representación de los ayuntamientos el Partido Socialista se ha quedado solo en esta propuesta. No te lo dice el alcalde del PP en El Puerto o José María González en Cádiz. Son todos los partidos con representación de alcalde quienes han dicho no a esta convalidación de este Real Decreto porque supone un ataque a la economía local nunca antes visto.

Los alcaldes nos enfrentamos todos los días a todos los problemas de los ciudadanos. Quien pisa la moqueta en Madrid no es consciente de que l a persona que lo pasa mal en un pueblo no va a la puerta de la delegación de la Junta o a la subdelegación del Gobierno, se viene al Ayuntamiento y le pide al alcalde que le solucione sus problemas. Los que pisan la moqueta en Madrid tienen que ser conscientes de que deben dotar a los ayuntamientos de la respuesta económica a esta crisis, no sólo a la vertiente sanitaria, porque si no, vamos a ir a un problema de credibilidad y quiebra social en las instituciones. Si no nos dan los recursos a los que estamos en primera línea, la gente se va a cansar de las instituciones, se va a cansar de que su Ayuntamiento no le dé la respuesta.

¿Qué ha ocurrido con las nóminas de la plantilla?

El Ayuntamiento de El Puerto, y supongo que muchos otros consistorios, tiene un problema de degradación de los servicios públicos por falta de recursos fundamentalmente humanos en la administración, después de ocho años de planes de ajuste, de recortes en personal, de amortización de plazas en todos los servicios generales del Ayuntamiento, unido a la excesiva burocracia y criterios de fiscalización propios del siglo XX y no del XXI. Cualquier administración pública va hacia una fiscalización previa limitada de agilización del gasto y de la inversión , nosotros tenemos pasos burocráticos para pagar nóminas que aburrirían al más pintado.

Hay un problema del criterio de fiscalización y control interno que lleva este Ayuntamiento que tiene como consecuencia los retrasos. Tenemos dinero para hacer frente a cualquier inversión y a los gastos corriente s, pero es un problema de plazos que este Ayuntamiento se autoimpone en la fiscalización del control interno.

