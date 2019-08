AULA DE CULTURA DE VISTAHERMOSA Esperanza Aguirre: «Sería muy bueno que volviéramos al bipartidismo» La exlíder del PP madrileño apostó por una reunificación de los partidos de centro-derecha bajo unas mismas siglas

David Ávila El Puerto Actualizado: 14/08/2019 22:26h

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación y Cultura, ha visitado este miércoles el Aula de Cultura del Real Club de Vistahermosa. A través de una ponencia titulada 'España en la encrucijada', la que fuese presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid entre el 2004 y el 2016 ha hecho un recorrido por la actualidad política nacional ante el numeroso público que se ha dado cita en las instalaciones de El Buzo. Y es que incluso media hora antes del comienzo de la conferencia ya estaban todos las sillas ocupadas y gente expectante de pie.

José Manuel Domecq, presidente del club portuense, abrió la intervención haciendo un repaso por la biografía y la trayectoria política de Aguirre a quién definió como una mujer de «firmes convicciones» y un «ejemplo para la España plural, avanzada, próspera y tolerante que queremos».

Alejada de la vida política desde el año 2017, la exministra comenzó su conferencia haciendo una descripción de la vida política española durante los últimos cuatro años: «Sin entender lo que nos ha pasado en estos vertiginosos años es imposible afrontar el futuro».

La corrupción y la indefinición ideológica

Esperanza Aguirre se retrotrajo al 2015 para abordar el fin del bipartidismo y la irrupción de nuevas formaciones políticas. La exlíder del PP madrileño se mostró crítica con su propio partido, y apuntó a los casos de corrupción y a «la indefinición ideológica por los años de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular» como las causas de la pérdida de votos.

«Era difícil saber cuál era la postura del PP ante la multitud de cuestiones que estaban y que están en el debate político», sentenció. «La cuestión catalana no ha sido la única en la que el PP decidió eludir el debate político. Violencia de género, aborto, LGTBI... ese entramado ideológico quedó sin respuesta por parte del Partido Popular».

Hay que refundar un gran partido de centro-derecha: Ciudadanos populares o Populares ciudadanos, me da lo mismo»

Aguirre se mostró especialmente crítica con Unidas Podemos: «Nació con una vocación antisistema que está fuera de toda duda. Buscan el socialismo del Siglo XXI que no es más que una modalidad del Chavismo. Su discurso es una descalificación constante hacia la Transición y los consensos constitucionales».

En esa línea, aseveró que la fragmentación de la izquierda y la derecha española es muy diferente: «La derecha está divida en tres partidos, pero los tres están inequívocamente con la Constitución».

La expresidenta de la Comunidad de Madrid fue rotunda al hablar sobre el nacionalismo catalán: «El desafío independentista es el problema más grave que tenemos los españoles. La intervención del Rey en octubre de 2017 hizo reaccionar a los partidos y provocó la unión, quizás un poco precaria, para aplicar el artículo 155».

Esperanza Aguirre se atrevió durante su alocución a esbozar algunas posibles soluciones a la encrucijada política en la que se encuentra España. En relación a la desconfianza y desazón de la ciudadanía hacía la política, la exministra aseguró que «los partidos deberían cuidar mucho más los sistemas de selección de candidatos que tienen».

También fue contundente con respecto al sistema electoral español: «Propongo una reforma de la ley electoral. Con la actual ley los electores no tienen ni idea a quién votan. Impondría el sistema electoral francés a doble vuelta con circunscripciones uninominales. Así se paliaría esa distancia creciente que hoy separa a los electores de los elegidos»

Apuesta por la reagrupación del centro-derecha

Uno de los temas en el que más hincapié ha hecho ha sido la necesidad de reagrupar el centro-derecha: «La derecha dividida, aunque consiga tantos votos como la izquierda, con este sistema electoral tiene todas las de perder».

Como solución, Aguirre apostó por una reagrupación de los diferentes partidos en torno a una propuesta única: «Habría que buscar fórmulas para la que tendría que ser la refundación de un gran partido de centro-derecha. Las diferencias que tenemos PP, Ciudadanos y VOX son mucho menos importantes de aquellas que nos unen».

La exlíder popular incluso se ha atrevido a poner un nombre a esa posible unión de partidos: «Ciudadanos populares o Populares ciudadanos, me da igual. Pablo Casado es sin duda el mejor líder para reagrupar el centro-derecha».

«A mí no me escandalizaría nada que Pablo Casado se abstuviera; si va a haber un gobierno con Podemos prefiero ir a elecciones»

La que fuera ministra durante el primer gobierno de José María Aznar también ha reflejado su postura sobre una posible abstención del PP para que gobierne Pedro Sánchez: «A mí no me escandalizaría nada que Pablo Casado se abstuviera para que no entrara Podemos en el gobierno».

Ante la posibilidad de que haya posible repetición electoral el próximo otoño, Aguirre ha sido clara: «Si va a ser un gobierno con Podemos prefiero que vayamos a las urnas. Los líderes de los tres partidos de derechas no serán tan inconscientes de volver a ir separados a unas elecciones. Lo que me horrorizaría es que Podemos entrara en el gobierno».

En relación sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputarla en el 'caso Púnica', la exministra ha sido tajante: «Vuelvo a decir lo que he dicho desde el primer día. Estoy a disposición de la Justicia para ayudar en todo lo que sea posible. Si me quieren investigar me parece estupendamente porque no van a encontrar nada».