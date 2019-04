TRAS LA PUBLICACIÓN DEL MAIL De la Encina anuncia querellas contra quién filtró su «dichoso» correo El alcalde de El Puerto ha confirmado que emprenderá acciones legales contra quien haya filtrado el correo que en 2014 envió a la Fundación Emprende para pedir flexibilidad horaria

El alcalde de El Puerto, David de la Encina, ha confirmado este jueves en rueda de prensa que emprenderá acciones legales contra quien haya filtrado el mail remitido en 2014 donde realizaba una solicitud a su jefa en la Fundación Emprende para seguir en nómina sin ir al trabajo ya que debía dedicar varios meses a proyectar su campaña electoral.

El anuncio ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento portuense coincidiendo con la presentación su nuevo gobierno tras la renuncia de los ediles de IU. De la Encina ha remarcado que está terminando de rematar, junto con su abogado, las acciones que va a emprender y que estarán encaminadas a restituir su honor: «La cuestión del dichoso correo filtrado va a ser llevada al Juzgado. Tengo una reunión con el abogado para pulir la primera de las posibles tres acciones legales que emprenderé»

El portuense ha querido advertir de que «en política no todo vale» porque «al igual que el político debe ser honrado y también parecerlo», también el que use «malas artes y utilice eso que llaman las cloacas de las instituciones» debe de dar la cara. Además, ha recordado que el Código Penal prevé penas de uno a cuatro años de cárcel por revelación de datos confidenciales no autorizados.