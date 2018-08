CULTURA Eva Díaz Pérez: «La Literatura y el buen Periodismo rescatan la curiosidad de la gente» La escritora, periodista y profesora ha impartido una conferencia sobre Murillo y la novela histórica en el Aula de Cultura del Real Club de Golf Vista Hermosa

VERÓNICA SÁNCHEZ

El Puerto

Un taller de literatura en primera línea de playa. Eso es lo que han podido disfrutar de la mano de la periodista y escritora Eva Díaz Pérez, los asistentes al Aula de Cultura del Real Club de Golf Vista Hermosa.

Este martes, durante el encuentro patrocinado por Banco Santander, Cruzcampo y la Fundación Cajasol, la también profesora de Periodismo Cultural en el Centro Universitario EUSA ha abordado la figura del personaje histórico sobre el que versa su última novela, 'El color de los ángeles', el pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo.

Durante su conferencia, titulada 'Redescubriendo a Murillo, el artista total del Barroco', Eva Díaz Pérez ha hablado sobre el pintor, su obra y sobre cómo se enfrenta una escritora como ella a novelar a un personaje histórico, dándole voz sin traicionar la realidad biográfica. «Al escribir la novela mi intención era que el lector conociera bien la vida del artista», ha señalado. Asimismo, la periodista ha realizado un paseo por la Sevilla del siglo XVII y por la época barroca, entrando en el obrador de Murillo y repasando sus obras más importantes y su repercusión en la Historia del Arte. «Llegó a ser el pintor más valorado de España, después cayó en el olvido y años después su figura se ha recuperado con la conmemoración del cuarto centenario de su nacimiento, colocando al artista donde se merece», ha afirmado.

Una ventana al siglo XVII

«De Murillo nos ha llegado una imagen casi exclusivamente de pintor religioso», ha declarado la escritora a LA VOZ, «pero lo que yo intento transmitir a través de la novela es que es mucho más que eso, porque pintó escenas de costumbres, de los niños pícaros. Gracias a Murillo, a través de esa pintura, nos podemos asomar a una ventana a su época». Una época en la que en España «no estaba bien visto ese tipo de pintura de personas pobres pero que, sin embargo, triunfaba en el norte de Europa. A Murillo le pedían estas pinturas los mercaderes flamencos afincados en Sevilla». Porque este artista del siglo XVII pintó «lo humano y también lo divino», aunque «nos ha llegado la imagen religiosa porque es el tipo de pintura que se ha quedado aquí, la popular está en los museos de otros países».

Si hablamos de la situación cultural en España, Eva Díaz Pérez lamenta que «se funcione a través de centenarios». Le gustaría que la cultura «fuera algo más natural», pero, como periodista sabe que «hay que aprovechar cualquier tipo de efeméride para sacar las cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, el 'Año Murillo' está sirviendo para completar al personaje», asegura.

Y es que, dar información cultural «es un gran reto», sobre todo en los periódicos de información general, que llegan a un público menos especializado. «Hay que saber contar la cultura. El periodista tiene la importante función de hacer de puente», ha señalado la escritora. Porque «a una persona que, en principio, no sabe de Historia del Arte, tienes que atraerle y contarle las cosas de forma divulgativa». En consecuencia, el trabajo bien hecho da sus frutos. «A la gente le gusta un reportaje bien escrito, atrayendo con amenidad sin renunciar a la rigurosidad», ha declarado.

Injustos tópicos andaluces

«Este es un país que tiene un conflicto con su memoria. Hay mucha desidia con el pasado y cuando se rescata se hace de una forma superficial, mal, maniquea», ha declarado Eva Díaz. «Tenemos una historia maravillosa, con sus luces y sus sombras, como otros muchos países. Pero creo que es memorable, como por ejemplo el Siglo de Oro», ha afirmado, al tiempo que ha señalado que en sus obras siempre intenta reflejar «cómo el pasado se proyecta en el presente y lo importante que es asimilar la memoria».

La historia de España también cojea en la Educación. «En el mundo anglosajón la gente conoce la historia de forma natural, algo que no ocurre aquí», ha subrayado la escritora. «Además, en los últimos años la pérdida de importancia de las Humanidades es un error que pagaremos y estamos pagando», ha advertido. Lo ve en su día a día como profesora. «A la universidad llegan chavales que no saben nada de Historia. No es su culpa, el problema es del sistema educativo. En cuanto se la explicas, se enganchan», ha contado Eva a LA VOZ. «No dar Filosofía, Historia en condiciones, es una torpeza. Se está perdiendo la capacidad de reflexión, a los chicos les cuesta pensar, se distraen mucho y como profesora notas que hay una carencia importante», ha puesto de relieve. «Por eso creo que la Literatura y el buen periodismo pueden servir para rescatar la curiosidad de la gente», ha afirmado.

Periodista y profesora, pero, ante todo, escritora, Eva Díaz Pérez se encuentra más cómoda en este plano. «Es lo que más me apasiona. No obstante, te das cuenta de que, como profesora y como periodista, tienes que enganchar al alumno y al lector con historias», declara.

Ahora mismo se encuentra inmersa en la preparación de una nueva novela, «sobre otro gran personaje de la historia de nuestra cultura. Olvidado, fantástico y andaluz. Porque estamos mediatizados por muchos tópicos muy injustos. Si repasas la historia de la cultura el porcentaje de andaluces es más que significativo».