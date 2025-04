El Cementerio Municipal de El Puerto, centro de las críticas por su estado de abandono

En los últimos días, las redes sociales se han inundado con multitud de críticas, así como de fotografías, sobre el estado de abandono del Cementerio Municipal de El Puerto , del cual depende la Concejalía de Servicios Sociales, Familia e Igualdad.

Por este motivo, LA VOZ se ha traslado hasta este emplazamiento para comprobar in situ la opinión que muchos usuarios han dado a conocer sobre el camposanto portuense.

Una de las mismas giraba en torno al crecimiento de la vegetación no solo en algunos de los nichos, tanto en el suelo como en la pared, sino también en las zonas aledañas a los mismos.

La principal causa de esta situación es que algunos de los patios donde ha crecido no se encuentran asfaltados, por lo tanto, a través de la tierra crece una vegetación salvaje que afea el entorno y lo hace, prácticamente, intransitable .

No solamente por ésta están molestos muchos de los usuarios que visitan el Cementerio Municipal, sino también por la que desprenden los árboles que están plantados allí y que, en la mayoría de las ocasiones, son cipreses .

Esta situación provoca que muchas de las lápidas sean prácticamente ilegibles debido a la cantidad acumulada, a pesar de que su limpieza y mantenimiento debe de realizarse por parte de los familiares de los difuntos que se encuentran en ese determinado nicho.

Sin embargo, la vegetación no es solo el centro de estas críticas, ya que hay otras como las que hacen referencia a hasta los tres contendores de escombros que se encuentran en el medio del último patio del camposanto portuense, los cuales están llenos de diferentes restos como coronas de flores secas y demás.

También, en otro de los patios, se utilizan los nichos que no están ocupados para guardar los ladrillos que se utilizan para sellar las diferentes sepulturas, así como otras tantas herramientas e incluso una hormigonera.

Próximas acciones que se van a acometer

LA VOZ se ha puesto en contacto con la edil responsable de esta Área, María del Carmen Lara , para conocer el por qué se está dando esta situación.

De esta manera, Lara ha afirmado que «el cementerio no me duele como concejala, me duele como portuense ». «Pido tranquilidad, estamos en ello y sabemos que no es suficiente», quiso añadir instantes después.

A pesar de ello, la edil responsable de Servicios Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de El Puerto ha querido puntualizar que «próximamente se van a licitar diferentes obras de mejora con un importe superior al que está presupuestado para el Cementerio Municipal, que es de 20.000 euros».

Así, María del Carmen Lara ha explicado que «se va a hormigonar todo el primer patio que se encuentra a la derecha, incluso se va a crear canalizaciones para que, con la lluvia, no se inunde esta zona».

Según siguió dando a conocer a LA VOZ, «también se va a realizar un columbario en el que va a poder descansar las cenizas de muchos vecinos de la localidad, el cual está presupuestado en alrededor de 30.000 euros».

Por último, también está proyectada la limpieza de los nichos de suelo que se encuentran llenos de basura y maleza, así como la c onstrucción de un nuevo conjunto de nichos de pared en el que actualmente descansan los párvulos.

Ante esta última mejora, Lara ha afirmado que «estoy sintiendo angustia , dado que entiendo el dolor de los familiares, pero esta parte del Cementerio Municipal se encuentra en mal estado y hay que arreglarla».

De esta manera, parece ser que próximamente el camposanto portuense, a pesar de la situación de dejadez que padece actualmente, podría comenzar a recuperar el aspecto de tantos años atrás.