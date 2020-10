Coronavirus San Fernando Brote de coronavirus en una residencia de ancianos de San Fernando La Junta informa de que once usuarios del centro San José han dado positivo de Covid-19

La Residencia de Ancianos de San José, en San Fernando, ha suspendido las visitas debido a la incidencia del coronavirus en sus instalaciones. Tras tomar esta decisión ayer jueves, hoy viernes se ha confirmado que hay un brote en el centro sociosanitario de La Isla.

Once personas, todos ellos usuarias, han dado positivo, por lo que se activa el protocolo antiCovid. La residencia quedará aislada (sólo se permitirá la entrada a los empleados y no se contemplan salidas salvo para casos urgentes). Continuará la realización de test a los contactos estrechos. La reacción es vital para que el virus no haga estragos entre estos enfermos vulnerables.

De momento los once residentes que han dado positivo son asintomáticos y no se plantea medicalizar la residencia, como se hizo con la de El Puerto de Santa María.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Personas Mayores, está en contacto permanente con el centro asistencial, para conocer la evolución de la situación. Además, se va a poner en marcha un protocolo específico de desinfección de entorno y exteriores de la Residencia San José, así como de recogida de basura con las especificidades que establece la normativa.

Es el tercer brote en una residencia de mayores en esta segunda ola de la pandemia, después de la crítica situación en Puerto Luz Resort de Valdelagrana (con 18 fallecimientos) y el Centro de Acogida de San José, donde hubo más de una decena de contagiados pero no se han lamentado muertes.