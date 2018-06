EL PUERTO Beardo ofrece a De la Encina un pacto para el presupuesto en El Puerto El portavoz del PP se muestra preocupado por la situación económica de la ciudad y por la falta de presupuestos para 2018

El Puerto Actualizado: 11/06/2018 13:45h

El Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Puerto, Germán Beardo, se ha mostrado preocupado por la situación económica de la ciudad y por la falta de presupuestos para 2018 cuando ya ha transcurrido prácticamente la mitad del año.

«Es una situación muy anómala, no se han aprobado presupuestos en 2017 y a estas alturas del año no sabemos ni siquiera si hay proyecto. La falta de presupuestos no sólo muestra la incapacidad del gobierno PSOE-IU, sino que tiene importancia porque afecta al normal funcionamiento del Ayuntamiento y sobre todo porque priva a El Puerto de nuevos proyectos y soluciones que comerciantes, vecinos, asociaciones y empresarios necesitan urgentemente».

Continúa Beardo: «Hace pocos días el grupo de Levantemos también denunciaba esta situación. El escamoteo que se está haciendo del borrador -si es que lo hay- y el hecho de que el delegado de economía, Antonio Fernández, se esté reuniendo con colectivos haciendo promesas, sin explicar de dónde van a salir, en una estrategia que parece más de marear la perdiz y ganar tiempo que de voluntad de sacar adelante un presupuesto útil para la ciudad».

Beardo cree que esta situación se puede superar con voluntad política: «De la Encina debe elegir qué modelo de ciudad quiere, si el del tripartito PSOE-IU-Levantemos o con el PP. Si quiere que sea una ciudad que funcione puede contar con los populares; sólo tiene que poner día y hora para sentarse con nosotros y pactar unos presupuestos que permitan poner en marcha proyectos de interés para la ciudad y un funcionamiento normal del Ayuntamiento. Eso permitiría sacar de la parálisis a El Puerto e incorporar soluciones que la ciudad necesita y los portuenses nos merecemos hasta las Elecciones Municipales del próximo año».