TOROS El Ayuntamiento critica la retirada de la novillada de jóvenes talento de la provincia Contaba con la ganadería de los Hermanos Lavi Ortega, la única ganadería brava existente en la ciudad

El concejal de Real Plaza de Toros, Álvaro González, ha criticado a la empresa Reyma por no llevar a cabo la novillada sin picadores prevista en el pliego de condiciones y anunciada en los carteles para este sábado 7 de septiembre.

González señala que la empresa “incluyó fuera de abono en la presentación de los carteles una novillada sin picadores para la promoción de los futuros toreros de la provincia, novillada que contaba con la presencia de la ganadería de los Hermanos Lavi Ortega, la única ganadería brava existente en la ciudad” y lamenta que “el pasado martes 3 se supo oficiosamente que la novillada no se iba a celebrar”.

El concejal, que recuerda cómo en su día se dejó de lado a la Escuela La Gallosina para el festejo referido, lo que llevó a la solidaridad de las otras escuelas de la provincia, que anunciaron que no enviarían novilleros, indica cómo “cuando las personas interesadas solicitaban las entradas en taquilla para asistir al festejo que nos ocupa se les comunicaba que las mismas no se encontraban a la venta”.

Álvaro González asevera que la concesionaria Reyma comunicó el lunes a los Hermanos Lavi Ortega que la novillada “no se iba a realizar” y afirma “lamentar profundamente la decisión de la empresa, que en lugar de la novillada programa una actividad musical”. “La defensa de la fiesta de los toros empieza por la expresión artística de las jóvenes promesas, de modo que si no se cuenta con los novilleros y con la gente joven le estamos restando a la fiesta y, sobre todo, al futuro, pues hablamos de la cantera de este espectáculo”, denuncia el edil, quien reseña que a la no celebración de la anunciada novillada sin picadores, prevista en el pliego de condiciones, se une el hecho de que tampoco se va a celebrar la novillada con picadores que, en este caso no anunciada en los carteles, también se contempla en dicho pliego.

El concejal concluye señalando que se encuentra a la espera “de las declaraciones que realice la empresa concesionaria Reyma” para comprobar “de qué modo justifica la no celebración de la novillada prevista en su día para el 7 de septiembre”