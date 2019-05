Las atracciones de la Feria de El Puerto para los amantes de la adrenalina

Es una de las más clásicas y la que parece que menos riesgo entraña. Sin embargo, muchos no se atreven a montarse en determinadas horas ante la cantidad de conductores y la búsqueda de estos por realizar grandes choques . De hecho, se puede ver en muchos las caras de arrepiento y la búsqueda de zonas de confort en una tracción que en hora punta no tiene.

Sea la feria que sea, es una de las que no falta. El barco vikingo tiene un sitio especial para los que les gusta la emociones fuertes. Sí, sus jaulas. en ellas se agolpan jóvenes que se agarran a sus barrotes para sentir tanto la altura como la velocidad .

Es quizás la que más emociones fuertes ofrece. Velocidad, altura y el gran salto del principio, hacen que muchos no lo resistan y finalmente lleguen incluso a desmayarse . Es algo que se puede comprobar en redes sociales ya que tiene instalada una cámara para que tengas un recuerdo perenne de tu paso por ella.

El miedo es esa sensación que no se quiere sentir pero que muchas veces no se evita. Es como cuando uno se tapa los ojos, pero deja hueco entre los dedos para ver lo que ocurre en una película de terror. Pues los monstruos más característicos de estas cintas están dentro de la casa del Terror, para aquellos que se divierten sintiendo miedo .

Los giros y las vueltas no faltan en esta atracción. - C. Cherbuy

Años atrás conocido como El Revolution, lo cierto es que ahora se puede encontrar con diferentes nombres, aunque no deja de ser lo mismo. Aquí de nuevo se cuenta con una atracción que se vive en grupo y son varios los que se pueden montar. Los giros y las vueltas son los que la hacen especial y muchos no soportan el estar bocabajo. todo ello combinado con la velocidad, que no puede faltar.