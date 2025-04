Un aforo en entredicho en la Plaza de Toros de El Puerto

Durante la tarde del domingo, 8 de agosto, El Puerto de Santa María cerró su Temporada Taurina de verano . Inaugurada el día 5 de dicho mes, en tan solo unas fechas la Plaza Real de Toros del municipio ha vivido tres corridas de toros y una novillada con picadores colgando, con muchísima antelación, el cartel de «no hay billetes» .

Lejos de convertirse en un evento que decepcionase al público, la polémica no estuvo en la arena del ruedo sino en las gradas. Al término del espectáculo taurino ofrecido por el mano a mano entre Manzanares y Aguado, las miradas se centraban en el sorprendente aforo de la plaza, aparentemente sin huecos y repleta de espectadores , a pesar de que la empresa responsable asegura haber cumplido con toda la normativa.

La empresa vendió el 50% de la entrada

Desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María aclaran que, en cualquier caso, la normativa y aforos correspondientes son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Por otro lado, recuerdan que el Consistorio «solo cede el espacio a través de un pliego».

Para esta temporada de verano, la empresa Circuitos Taurinos, de Carlos Zúñiga, fue la encargada de organizar los espectáculos taurinos en la localidad gracias al reciente pliego firmado a comienzos de verano.

Desde la compañía, a pesar de lo que se pueda considerar a juzgar por las imágenes, aseguran que durante todos los festejos en El Puerto « se han cumplido rigurosamente con todo . Las entradas que se han puesto a la venta han sido 5.300, que son el 50%, lo que marca el reglamento».

Del mismo modo, el Ayuntamiento recuerda que la gestión para el cumplimiento de los protocolos anti-Covid en los eventos taurinos se realiza mediante la tutela de los agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, quienes se encargan de velar por la seguridad ciudadana en estos espacios.

Precisamente, como muestra de la actividad, los agentes formularon 174 actas de denuncia durante los cuatro eventos taurinos celebrados en El Puerto , la mayoría de ellas a ciudadanos «por no llevar mascarillas».

La Policía Autonómica «ha trabajado codo con codo con la empresa para velar por la seguridad», defienden. Circuitos Taurinos elaboró un plan de contingencia y solicitó a la Junta la realización de los eventos. Desde la Administración aseguran que «en ningún caso» el aforo superó el 50% en cualquier zona de la plaza .

Para el PSOE de El Puerto, la celebración de esta temporada estival es una muestra de que «en 24 meses B eardo ha sido incapaz de poner en uso la plaza y este año, por segunda vez, adjudicó in extremis para organizar tan sólo 3 corridas de toros, cuando la temporada taurina Portuense tradicionalmente ha tenido no menos de 5 corridas», denuncia David De La Encina , secretario local del partido.

En cuanto al aforo, desde la formación « preguntaremos en la concejala, aunque confiamos en que la Autoridad Gubernativa representada por la Delegación del Gobierno de la Junta habrá hecho cumplir la normativa vigente. No queremos ser alarmistas en ese sentido pues nos consta que hay quien se ocupa de medir los aforos en la plaza».

Misma polémica que en 2020

No es la primera vez que se pone en tela de juicio los aforos en la Plaza de Toros de El Puerto. Durante la celebración de la temporada estival, la Junta investigó un p resunto delito de incumplimiento en prevención contra el Covid que obligó a la suspensión prematura de la misma.

Concretamente, el PSOE portuense solicitó la apertura de una comisión de investigación sobre la corrida de toros del 6 de agosto en la que se llegó a decir que contaban con «testimonios fehacientes» que indicaban que «se superó el 50% del aforo permitido, y en este sentido, las imágenes hablan por sí solas».

Asimismo, el portavoz del partido, Ángel María González afirmó que «en plena pandemia mundial por el coronavirus», los portuenses habían sido «la vergüenza nacional con la celebración de esta corrida en la que se no se han respetado las medidas necesarias para evitar contagios».

En aquella ocasión, el aforo permitido para los eventos taurinos era del 50%, exactamente el mismo que en este verano de 2021 en El Puerto con el matiz de que debía cumplirse una separación de 1,5 metros entre cada espectador, circunstancia que no se exige en estos momentos.

El 11 de agosto, el Consistorio justificaba la suspensión de la temporada de verano aludiendo a «motivos de seguridad» y ante el aumento en los últimos días de la incidencia del Covid-19 en Andalucía, sin mencionar una posible infracción en el aforo que podría haber supuesto una multa de hasta 600.000 euros.

Sobre este asunto, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo , señaló que existían «informaciones contradictorias» y prefería «esperar a ver toda la documentación al respecto antes de decidir posibles sanciones».

Aforos en las plazas de toros de Andalucía

Las nuevas medidas de seguridad para espectáculos taurinos en Andalucía eliminan, en la mayoría de los casos, la norma de separación entre asistentes de 1,5 metros, pero no ignora otras iniciativas para asegurar la protección. El BOJA extraordinario del 7 de mayo de 2021 ( Capítulo V, Artículo 21 ), establece la normativa en vigor para los festejos.

Según el nuevo reglamento autonómico, lo principal e imprescindible para que las plazas de toros y otros establecimientos públicos asimilados puedan desarrollar su actividad es que estas «cuenten con localidades preasignadas y numeradas» garantizando que «en todo momento las personas que asistan al espectáculo permanecerán sentadas y provistas de su correspondiente mascarilla de protección». Por otro lado, las medidas y su margen restrictivo varían en función de la incidencia de coronavirus en la localidad donde se celebre el evento.

En el nivel de alerta sanitaria 1 no se podrá superar un máximo del 60% de aforo autorizado . Asimismo, no se recomienda la celebración de festejos taurinos populares. En las actividades realizadas en estos recintos se permite «la agrupación de espectadores hasta un máximo de 6 personas ». Además, entre grupos de personas que adquieran las localidades conjuntamente existirá, al menos, una localidad de la que no se hará uso tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados del grupo.

En el nivel de alerta sanitaria 2 no se puede superar el límite del 50% del aforo permitido. Igualmente, tampoco se recomiendan los festejos taurinos populares. En las actividades realizadas en estos recintos se podrá facilitar la agrupación de espectadores hasta un máximo de 6 personas. Entre grupos de personas que adquieran las localidades conjuntamente existirá al menos una localidad de la que no se hará uso, tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados del grupo.

En el nivel de alerta sanitaria 3 , no se puede superar el límite del 40% del aforo permitido. En este caso, no podrán celebrarse festejos taurinos populares. Las localidades asignadas «deben guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros respecto a las personas que ocupen asientos contiguos en la misma fila del tendido o butaca y no podrán ocuparse las localidades inmediatamente anterior ni posterior de cada fila de tendido o butacas». Por último, en el nivel de alerta sanitaria 4 «no podrá haber espectadores en la plaza ni se podrán celebrar festejos taurinos populares».

En estos momentos, El Puerto de Santa María (y el conjunto de municipios adscritos al distrito sanitario Bahía de Cádiz) tiene asignado el nivel de alerta sanitaria 2 , con una tasa de más de 1.011,2 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por ello en el término municipal se pueden celebrar espectáculos taurinos con un 50% de aforo.

Diferencias con el fútbol

La normativa concreta de los espectáculos taurinos se diferencia con la recuperación paulatina del público a otros eventos, como el fútbol profesional. La propia Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz hace hincapié en los motivos.

«El fútbol es distinto del resto de eventos en Andalucía porque el Gobierno de España y La Liga han estimado su propio aforo teniendo en cuenta la situación epidemiológica». A ello se le añade que «las plazas de toros no son iguales que los campos de fútbol». En esto inciden explicando que « los estadios de fútbol profesional cuentan con sillas y un espacio entre sillas , los asientos no están pegados como sí sucede en los toros».

En cualquier caso, siempre atendiendo a la evolución de la pandemia, tanto la normativa que hace referencia a los toros como al resto de eventos siempre se encuentra «en permanente estudio y vigilancia» .

El Cádiz CF tuvo que disputar su Trofeo Carranza con solo un 25% del aforo. En la actualidad, el club y el resto de los equipos profesionales andaluces aguardan la decisión definitiva de la Junta que establecerá, o no, el límite permitido hasta en un 40% para las primeras fechas de la temporada, tal como ha sugerido el Ministerio de Sanidad.

Desde el Cádiz CF prefieren quedarse al margen del debate y no alimentar ningún tipo de polémica ya que «nunca hemos hecho matizaciones ni declaraciones respecto al tema de aforos porque entendemos que cuando se aplican medidas con carácter sanitario éstas deben estar por encima de cualquier interés». A su vez, el equipo «respeta la diversidad de opiniones sobre el tema y las diferencias entre medidas con otros espectáculos o eventos». Asimismo, desean que «la situación mejore lo antes posible para que aumente el aforo en el estadio».

El 5 de septiembre se realizará una nueva revisión de la normativa de aforos en el fútbol profesional, pudiéndose dar una hipotética circunstancia de que el aforo permitido en el futbol sea superior al de los toros en Andalucía. «Es una cuestión demagógica, el debate existe porque hablamos de toros y no de conciertos», cierran desde la Delegación.