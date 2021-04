CHICLANA Vecinos de Chiclana alertan de la existencia de robos empleando el método de la falsa ONG Los estafadores, con la excusa de solicitar firmas, pedían a sus víctimas que les enseñaran el DNI para aprovechar ese momento de relajación y realizar la sustracción de la cartera

Un mes después de haberse denunciado el aumento de asaltos a parcelas y viviendas del diseminado con la excusa de recoger piñas, vecinos de Chiclana vuelven a dar la voz de alarma tras detectarse nuevos robos en la ciudad. En esta ocasión, los residentes advierten y piden excesivo recelo a los más confiados, ya que no se trata de un atraco por la fuerza o un allanamiento aprovechando la ausencia de moradores, sino de una manipulación basada en generar un momento de relajación.

Estafa de la falsa ONG

«Una chica joven y de cabellos rubios se acercó a mi padre pidiéndole su firma para colaborar a favor de una asociación sin ánimo de lucro. Mi padre firmó la petición. Seguidamente, la mujer le pidió que le enseñase el DNI para comprobar que su número real correspondía con el que había puesto. Mi padre, inocente, sacó la cartera y la mujer le quitó el dinero», relata una vecina de Chiclana.

En el primer momento, la víctima de la estafa no se percató de lo sucedido. Pese a que el señor reaccionó, ya era demasiado tarde. En el interior de la cartera se encontraban 150 euros que «había sacado hace un momento del banco». Aunque se intentó dar con la joven, de ella no quedó ni rastro.

Los hechos se produjeron a principios de abril en la zona de Carboneros, aunque también alertan de haber distinguido a «una pareja joven» realizando la misma estafa en el barrio de La Soledad. «Son unos malnacidos y espero que den con ellos», reivindican.

El modus operandi de los delincuentes no es, ni mucho menos, novedoso. Se trata de un método de robo que, con mayor riesgo para los más mayores, podría llegar a afectar a cualquier persona en el contexto actual de pandemia en el que la población general se muestra más sensible y solidaria para tratar de aportar su granito de arena en las distintas causas de las ONGs.

Aumentan los robos en el interior de los vehículos

Del mismo modo que en el caso de la estafa de la falsa ONG, residentes de distintas partes de Chiclana ponen el grito en el cielo tratando de advertir al resto de sus convecinos de la proliferación de hurtos en el interior de los vehículos.

Un método, mucho menos sofisticado que el de la estafa, consistente en hacer palanca en alguna de las puertas de los turismos hasta forzar la entrada. Desde los últimos meses, estas denuncias han aumentado considerablemente. «Me abrieron el coche y se llevaron todo el dinero que tenía. Fue en la zona de La Soledad, cerca de los aparcamientos de Servicios Sociales, y sobre las 15:30 de la tarde», relata una joven.

En la zona del Campito (Carretera de La Barrosa), varios residentes amanecieron con su coche forzado y sin algunas de sus pertenencias que dejaron en su interior. «A las 12 me abrieron el coche y se llevaron el bolso y una sudadera», testifica Victoria, una vecina.

«Me abrieron el coche por la zona de la Iglesia Mayor, solo tenía unas pocas monedas», afirma Ricardo. Sorprende la violencia y los altos riesgos de ser pillados con los que operan los ladrones, dadas las concurridas zonas donde actúan, muchas veces a plena luz del día y con posibilidad de ser identificados.

Los coches forzados suelen repetir el patrón de encontrarse estacionados en la calle y aprovechar la ausencia de sus dueños, muchos de éstos se dirigen al trabajo o a realizar gestiones que toman algún tiempo. No es el caso de todas las víctimas.

Residentes de la Urbanización del Retortillo, en pleno centro de Chiclana, denuncian haber sufrido este tipo de robos en sus vehículos aparcados dentro de la propia zona residencial privada.

«Ayer amaneció el coche de mi marido abierto. Afortunadamente no se llevaron nada porque mi marido no deja nada. Ya nos han abierto todos los coches», lamenta una vecina. Pese a denunciar la situación y a contar con cámaras de vigilancia, los residentes aún no han conseguido dar con los ladrones. Una situación que ha convertido el día a día del Retortillo en un «sin vivir».