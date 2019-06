ELECCIOENS 2019 Román abre la puerta a un pacto con IU y Ganemos Entre las tres formaciones suman mayoría y el regidor ha manifestado su intención de tener un Gobierno estable para sacar adelante los proyectos de la ciudad

Queda poco para el 15 de junio, momento en el que se constituirán las nuevas corporaciones, y los partidos han intensificado los contactos en busca de pactos que aseguren el tan ansiado sillón de Alcaldía.

Precisamente en una comparecencia en la que se le preguntó por el desarrollo de este acto, el alcalde en funciones, el socialista José María Román, dejó entrever el posible acuerdo entre su formación, Izquierda Unida y Ganemos para sumar los 13 concejales que dan mayoría y poder gobernar de manera estable la ciudad.

«Lo primero que hay que decir con claridad es que no hay otra alternativa. Las cosas raras que en épocas pasadas se dieron en Chiclana afortunadamente eso no va a volver a ocurrir en esta ocasión por el bien de la ciudad, esos experimentos alternativos no van a ocurrir, que no quiere decir que algunos no lo hayan intentado. A partir de ahí puede haber un gobierno en minoría del PSOE, pero yo ya dije antes de las elecciones y de saber los resultados que mi interés era formar un gobierno incorporando a otras fuerzas municipales y estoy en ese interés».

De esta manera el regidor puso sobre la mesa que si existe la posibilidad de que haya un gobierno «que pueda estar integrado por otras fuerzas municipales, así será. Yo creo que es muy probable», haciendo referencia a la unión de las tres fuerza para la composición de un gobierno estable para los próximos cuatros años.

Román expuso que se ha sentado con todos los partidos «salvo con Vox. Ha sido en un contexto un poco de régimen interior para explicarles a los nuevos grupos, especialmente a Ciudadanos al ser una fuerza nueva en la ciudad, un poco como es la dinámica de dicho Pleno y las sensaciones son buenas y correctas». De esta manera, mostró su tranquilidad ante el pleno de investidura. «Se va se va a desarrollar sin ninguna sorpresa. Hemos mantenido también una reunión con Podemos de intercambio de pareceres y dicen que ellos no están por la labor de entrar en el gobierno, ni tampoco yo he hecho un ofrecimiento para que entren en él».

Será en los próximos días en los que finalmente se confirme o no esta posibilidad que están negociando todas las formaciones y que se presenta como la opción más viable para obtener mayoría en la Corporación.