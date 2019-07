NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL El Pleno aprueba la organización del nuevo periodo corporativo La Corporación Municipal aborda, entre otras cuestiones, la periodicidad de los Plenos ordinarios y comisiones informativas y distintos órganos colegiados, así como las liberaciones y asignaciones a los concejales de Gobierno y oposición

El Pleno de la Corporación municipal ha aprobado, en sesión extraordinaria celebrada este martes, distintas propuestas de organización del nuevo periodo corporativo. De esta forma, tras darse cuenta de los nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno Local, los tenientes de alcalde, las delegaciones conferidas por la Alcaldía-Presidencia, el régimen de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local y la constitución de los grupos municipales, se ha procedido al debate y aprobación de la propuesta sobre la periodicidad de las sesiones ordinarias plenarias, que volverán a celebrarse los últimos jueves de cada mes, así como de la comisión informativa permanente, que se llevará a cabo el viernes previo al Pleno ordinario. En este sentido, indicar que el PSOE contará con cuatro concejales, el PP dos ediles, mientras que el resto contará con un concejal. Asimismo, se han aprobado los representantes municipales en órganos colegiados, la comisión especial de cuentas y de los consejos escolares.

Por otro lado, en relación al punto sobre cargos corporativos en régimen de dedicación exclusiva y parcial y asignación de cuantías por retribuciones e indemnizaciones, la propuesta ha sido aprobada con los votos favorables de los 13 concejales del Gobierno municipal y el voto en contra de los 12 ediles de la oposición. En este sentido, indicar que el alcalde y la segunda teniente de alcalde no percibirán retribución del Ayuntamiento de Chiclana ni estarán liberados, mientras que el resto de concejales del Gobierno municipal contarán con dedicación exclusiva, a excepción del edil Joaquín Guerrero, que estará al 75 por ciento. Así, el total del coste anual del Gobierno municipal será de 717.000 euros anuales, lo que supone una reducción de 106.000 euros respecto al Gobierno de PP-PVRE en el periodo corporativo 2011-2015.

En cuanto al punto del orden del día sobre la determinación de puestos de personal eventual, indicar que la propuesta ha salido adelante con el voto a favor del Gobierno municipal y en contra de 11 concejales de la oposición, así como la abstención por ausencia de un edil. En este sentido, la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, ha indicado que «el personal eventual del actual periodo corporativo supondrá un coste de 100.000 euros menos respecto al periodo 2011-2015». Asimismo, indicar que los auxiliares administrativos de los grupos municipales serán contratados por los propios grupos, para lo que se incrementará la partida presupuestaria para los mismos, pasando de los 81.000 euros del anterior periodo corporativo a los 253.000 euros del actual periodo.

Por último, en relación a la proposición de Alcaldía relativa a la modificación de las bases de ejecución del presupuesto municipal para 2019 y que implica las asignaciones a los concejales no liberados del Ayuntamiento, es decir, el alcalde, la segunda teniente de alcalde y los ediles de la oposición, la propuesta ha salido adelante con el voto favorable del Gobierno municipal y el voto en contra de la oposición, a excepción de la edil de Vox que se ha abstenido. En este sentido, hay que destacar que los concejales no liberados percibirán una asignación de 300 euros por Pleno Ordinario, 150 euros por comisión informativa, 150 euros por comisión especial de cuentas, 150 euros por junta de portavoces y 150 euros por Junta de Gobierno Local. No obstante, se ha aprobado una enmienda del Grupo Socialista, en la José María Román y Cándida Verdier, ediles no liberados del Gobierno municipal, renuncian a la aportación por asistir a la Junta de Gobierno Local.