CONCERT MUSIC FESTIVAL Miss Caffeina revoluciona el final del verano Concert Music Festival cerró, la noche del viernes 30 de agosto, su ambicioso cartel con la actuación de la banda indie de pop-rock en el escenario Lenovo

Ana Cristina Ruiz @anaruigal Chiclana Actualizado: 31/08/2019 11:19h

Las apuestas estaban claras. El final del verano tenía que ser divertido, inolvidable y sobre todo, despedirlo con buenas canciones. Los encargados de poner el broche final al ambicioso cartel de la segunda edición de Concert Music Festival fueron Miss Caffeina, en la noche de este viernes, 30 de agosto. Liderada por Alberto Jiménez, los integrantes de esta banda española de indie pop-rock se hicieron dueños de una noche inolvidable para quienes no quisieron perderse el último de los conciertos que se disputaba en el escenario Lenovo.

Un buen ambiente, magia y emociones fueron las sensaciones que se vivieron en el Lounge Sancti Petri. Una vez más, la noche reunió los ingredientes esenciales para que la receta musical funcionase. En un escenario tan íntimo como el Lenovo, la banda supo conectar con su público al instante. No solo por las letras de sus canciones, también por el paisaje en el que se desarrolló el concierto.

La actuación de Miss Caffeina ha supuesto el cierre de dos meses musicales muy intensos. Por los dos escenarios de Concert Music Festival han desfilado artistas de primer nivel y los DJ's del momento. Luis Fonsi, IZAL, Aitana, Manuel Carrasco, Raphael, Pablo López, Bertín Osborne, Morat, C. Tangana, Les Castizos y Carlos Jean, entre otros artistas y DJ's destacados, han sido los protagonistas de estos dos meses que quedaran para el recuerdo de muchos.

Aún así, Concert Music Festival no quiere decir adiós tan pronto y por ello, pondrá el broche de oro a su segunda edición con la celebración de una II Cena Solidaria en favor de la organización no gubernamental Cruz Roja. La velada tendrá lugar este domingo, 1 de septiembre, y con ella, quedará clausurada esta segunda edición. Catering Lebrija será la empresa encargada de servir la cena, en una cita en la que habrá muchas sorpresas, incluida la actuación del prestigioso violinista Paco Montalvo. Por último, se ha creado una mesa invisible para todas aquellas personas que desean colaborar con la causa, pero no puedan asistir a la cena, que podrán realizar su donativo solidario a través de transferencia bancaria al siguiente Nº de cuenta: ES48 2100 1608 6002 0006 2681