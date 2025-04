El Kanka: «No me interesa nada la fama»

-Este jueves, a las 22:30 horas, ofrecerá en el Concert Music Festival de Chiclana una de las paradas más esperadas de «Payaso. El rescate». ¿Qué tiene preparado?

-Un show que tiene que ver con lo que íbamos a hacer el año pasado y no pudimos al que le hemos dado una vueltecilla de tuerca. Es un concierto bastante diverso, no estamos presentado ningún disco, así que hay canciones de toda mi trayectoria desde el primer disco, incluso alguna que no está en ninguno. Hay un poquito de todo, es bastante ecléctico.

-Aunque es malagueño, sin lugar a dudas, la provincia de Cádiz siempre le ha tenido un cariño especial. ¿Qué siente al actuar en Chiclana?

-Siempre hace ilusión bajar al sur, pero con Cádiz, concretamente, aparte de que tengo muchísimos amigos, que es al final lo que te une a la tierra, me une el Carnaval. Soy un gran aficionado. He participado en algún pregón y tengo amigos como El Selu o Antonio Martínez Ares.

-El espectáculo está conformado por un nuevo repertorio y no faltarán las canciones que lo han hecho popular en estos casi tres lustros, ¿éste está concebido como un punto y seguido?

-Para mí este año es muy particular. Significa reunirme con todo el equipo otra vez, nosotros somos colegas. Está siendo como un reencuentro y, paralelamente a esto, nos metemos a grabar disco y estaremos casi un año sin tocar.

-Sus espectáculos están pensados para que el público forme parte de los mismos. En el contexto sanitario actual, ¿cómo lo hace?

-En realidad, no es tan diferente a lo de antes. Lo comprobé mucho el año pasado que estábamos muy desorientados y, aun así, incluso aunque estuviera yo solo con la guitarra la gente se metía. Uno puede vibrar con las letras, con las melodías… No es tan necesaria la tralla.

-Como cantautor suele interpretar sus composiciones junto a su guitarra, aunque en «Payaso. El rescate» también le acompaña su banda al completo. A pesar de ello, consigue crear ese ambiente tan íntimo…

-El discurso mío, que también tiene que ver con mi carácter, es muy cercano. Ese es el ambiente que me gusta propiciar. A lo largo de todos estos años, creo que han tirado y se han sostenido por esa cercanía y por esa naturalidad, por más que sean una, 6 o 17 personas en el escenario. Eso se ve en el discurso, en la forma de tratar al público y en la forma de colocarse en el escenario.

-Aunque ha ido publicando poco a poco nuevas canciones e incluso un EP, su último CD, «El arte de saltar», vio la luz en 2018. ¿Volverá a publicar otro pronto?

-El repertorio no lo tenemos cerrado porque en un principio lo íbamos a grabar en septiembre, pero lo vamos a dejar para principios del año que viene. Voy a esperarme un poquito porque no paro de componer. Me gustaría elegirlo bien. No voy a meter ninguna de las que he lanzado en formato digital, se van a quedar así. No sé muy bien la línea. No pienso en el disco como obra completa, para mí lo son las canciones.

-A pesar de que ya se ha hecho un hueco en el panorama musical actual, lo cierto es que sus inicios como artista independiente fueron difíciles. ¿Esto le ha permitido ser el dueño de su trabajo?

-Obvio. Yo he hecho absolutamente siempre lo que he querido. El disco lo hago yo con quien quiero, meto las canciones que quiero… Me imagino que es más difícil al principio si hay mucha gente opinando. A mí no me interesa nada la fama, lo que quería era vivir de la música dignamente.

-También, hace unos años publicaba una recopilación encuadernada de las letras de muchas canciones, algunas inéditas, acompañadas por su significado y por ilustraciones, «Si yo te cantara». ¿Habrá pronto una continuación?

-Es una cosa que se me pasa a veces por la cabeza. Pero soy un poco pudoroso. De hecho, me tuvieron que convencer para publicar éste. Siento que hay muchos compañeros ahora que se están tirando a escribir libros, sobre todo, de poesía… No sé si es como una moda y he huido siempre de esas cosas. No creo que sea mal letrista de canciones pero no sé si soy un poeta. Escribo poesía, pero lúdica. Tampoco está en mis proyectos inmediatos.

-Sin lugar a dudas, «Lo mal que estoy (y lo poco que me quejo)» ha sido un gran éxito y más desde que Amaia Romero la interpretara en «OT 2017». Muchos seguidores piden una colaboración…

-Me parece que es una niña que tiene muchísimo talento. He estado un par de veces con ella. Es un encanto. Es una persona muy especial. Se estuvo planteando que ella metiera alguna canción mía en su primer disco. Finalmente, ella quiso componer sus propias canciones, por lo que me pareció loable y admirable. No es una cosa que descarte, para nada, pero tampoco está en mi planteamiento. Me gusta pensar qué canción le pega a esa persona, entonces es cuando la llamo, no me gusta forzar las cosas.