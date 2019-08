CONCERT MUSIC Iván Ferreiro: «De Piratas me queda la ilusión y el amor por las canciones» El artista gallego llega con 'Casa' a Concert Music Festival, este jueves 22 de agosto a las 22.30 horas

El indie rock español no puede entenderse sin Iván Ferreiro al frente de Los Piratas. Trece años han pasado desde que el artista comenzara un viaje en solitario en el que cosecharía grandes éxitos. Él mismo asegura en esta entrevista que «en mi carrera en solitario es donde me he sentido más realizado y he sido más feliz». Ahora aterriza en el escenario Lenovo de Concert Music Festival en un viaje a través de sus discos más íntimos. Este jueves, 22 de agosto a las 22.30 horas, el cantante gallego deleitará al público de Sancti Petri con su último trabajo 'Casa'.

¿Qué podemos esperar de Iván Ferreiro en Concert Music?

Espero que mi actuación se convierta en un momento emotivo y emocionante para el público de Sancti Petri. Vamos a seguir con la gira de 'Casa' y luego haré un repaso a mis discos. Echaré la vista atrás y también tocaré temas de Piratas. Habrá un poco de todo.

¿Ha preparado algo especial para esta ocasión?

Para mí todos los conciertos son especiales. Siempre. Nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Voy a ir con mi banda y tengo muchas ganas de tocar.

¿Llegará al festival con 'Cena Recalentada'?

Canciones como 'Promesas que no valen nada', 'Mi Coco'... realmente los años 80 han marcado una época, ¿cuál es su favorita y cuál ha terminado causándole algún rechazo por tanto éxito?

No tengo rechazo por ninguna, pero bueno, realmente creo que mi época favorita es la última, y lo que me está pasando últimamente. Tengo muy buenos recuerdos de la época de Piratas pero realmente en mi carrera en solitario es donde me he sentido más realizado y donde he sido más feliz.

¿Qué es lo que queda del líder de Los Piratas en el Iván Ferreiro actual?

Por aquel entonces era más joven, ahora supongo que soy una persona mayor, casi un adulto ya (risas). Supongo que también queda la ilusión, el amor por las canciones y el gusto por tocar. De igual forma, imagino que también he sufrido cambios, he madurado de alguna forma.

¿Cómo fue el proceso de creación de 'Cena Recalentada'?

Era un capricho que tenía desde hace mucho tiempo. Tuve la suerte de tener a Pablo Novoa en mi banda, era amigo mío de 'Golpes Bajos'. Hace unos años empezamos a prepararlo, de hecho, habíamos hecho un concierto homenaje. Como tenía todo el trabajo hecho, en cuanto a encajes de ritmos y programación, decidí que molaba grabarlo y que estaría bien hacerle una revisión a eso. Fue un proceso muy fácil porque ya lo teníamos preparado de antes. Hemos disfrutado muchísimo grabandolo y en los conciertos; así que ha sido un proceso divertido y emocionante.

A lo largo de su carrera le hemos visto versionar canciones con diversos artistas, si tuviera que hacerlo de alguien actual, ¿a quién le gustaría?

La verdad es que no lo sé. Creo que las canciones te llegan en ciertos momentos de la vida. La verdad que haría versiones a casi todos los artistas que me gustan, creo que siempre es divertido y que se aprende muchísimo acercándote a las canciones de los demás. Tal vez me gustaría versionar a Leiva, aunque me gustan tantas cosas que me podría hacer ilusión con cualquiera.

Comparte cartel con artistas como Gloria Gaynor, Raphael, IZAL, entre otros artistas, ¿cuáles son sus sensaciones?

Me encanta compartir cartel con tanta gente molona. Con Raphael tuve la suerte de cantar y de escribir para él, compartir escenario y pasar tiempo con él. IZAL también son amigos, así que es genial.