VIVIENDA Emsisa adjudica las primeras viviendas dentro del programa ‘Ciconia’ Cuatro propietarios ceden las primeras viviendas para que la empresa municipal las conceda para el alquiler social

La consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez, ha anunciado la cesión de las primeras cuatro viviendas de alquiler social del programa ‘Ciconia’. “Se trata de una iniciativa por la que Emsisa alquila viviendas a propietarios para alquilarlas, a su vez, a personas demandantes de viviendas”, ha recordado la edil, explicando que “la pasada semana firmamos la cesión de las primeras cuatro viviendas a la empresa municipal y ayer lunes se cedieron estas viviendas a las personas que correspondían”. “Éstas han sido las primeras cesiones, pero sabemos que llegarán más, puesto que gracias a este programa, lo propietarios cuentan con las garantías necesarias para saber que se cumplirá con el alquiler y que su vivienda será cuidada”, ha destacado Carmen Jiménez.

“Con esta iniciativa empezamos a dar respuesta a la demanda de vivienda existente en la localidad. De esta forma, el equipo de Gobierno, con el alcalde José María Román a la cabeza, continúa en la labor de facilitar el acceso a la vivienda, porque son muchas personas las que demandan una”, ha explicado la delegada municipal del área, que también ha especificado que este programa también da solución a los propietarios de inmuebles que no se atreven a alquilar por miedo al impago.

Hay que recordar que en Chiclana, la crisis económica ha propiciado que numerosos inmuebles hayan quedado en poder de las entidades financieras tras procedimientos de ejecución hipotecaria, y actualmente, no logran darles salida en el mercado de compraventa. Asimismo, son muchos los promotores privados que han visto como levantaban edificios de viviendas que luego no lograban vender. Todo esto ha supuesto un aumento considerable en el stock de viviendas vacías del municipio, que en muchas ocasiones han sido ocupadas irregularmente por familias que no podían hacer frente a un alquiler de mercado.

Carmen Jiménez ha incidido en que el objetivo de este programa es captar viviendas deshabitadas, pertenecientes a particulares, para incrementar el parque público de viviendas en alquiler, mediante la cesión de uso de las mismas a Emsisa.