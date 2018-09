CHICLANA Una decena de solicitudes para las ayudas a la rehabilitación Un total de 19 bloques de viviendas y 235 vecinos presenta la documentación para esta segunda convocatoria, en la que se otorgarán 110.000 euros

L.V.

Un total de diez comunidades de propietarios se ha acogido a la segunda convocatoria del Programa de Rehabilitación Municipal de Comunidades, que pone en marcha la empresa municipal Emsisa y que cuenta con una partida presupuestaria de 110.000 euros. De esta forma, las comunidades de propietarios que se han acogido a esta segunda convocatoria se ubican en zonas tan dispares de Chiclana como Federico Godoy, Avenida de la Libertad, Plaza Mayor, Huerta El Retortillo, Las Goletas y Caja de Ahorros, aglutinando un total de 19 bloques de viviendas y 235 vecinos.

El anuncio lo realizó el alcalde con motivo de la visita que llevó a cabo junto a la consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez, a la barriada de Las Marismas, primera comunidad de propietarios que se ha beneficiado de estas ayudas en la primera convocatoria. En este sentido, hay que recordar que dicha comunidad ha ejecutado unos trabajos de rehabilitación de los diez bloques de viviendas de la barriada, que han supuesto una inversión que unos 100.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Chiclana, a través de la empresa municipal Emsisa, ha aportado un total de 36.218,64 euros con cargo al Programa de Rehabilitación Municipal de Comunidades, que se puso en marcha el pasado año 2017.

Así, indicar que fueron 79 las solicitudes cursadas por los propietarios de estas viviendas para la primera convocatoria de dicho programa, de las cuales 52 fueron aprobadas y 27 denegadas por diversos motivos como no estar empadronado en esa vivienda, ser propietario de otra vivienda, no aportar la documentación requerida o superar los ingresos mínimos. De esta forma, las ayudas para la actuaciones previstas de rehabilitación de las fachadas de los edificios oscilaron entre los 261 y los 1.110 euros por vivienda, en función del IPREM y el coeficiente de participación de la propiedad. Asimismo, aclarar que la comunidad de propietarios de Las Marismas se acogió a dos subvenciones, concretamente la relacionada con la ejecución de las obras, por la que recibió una ayuda de 33.218,64 euros, y por la redacción del información de evaluación de los edificios, por la que recibió 3.000 euros, lo que equivale a 300 euros por cada uno de los diez bloques de viviendas de la barriada.

«Esta barriada necesitaba una actuación importante de mantenimiento en el exterior de los bloques de viviendas, pero en este tipo de edificaciones siempre surge la problemática de que hay vecinos que no pueden afrontar los gastos y otros que sí», comentó el alcalde, quien añadió que por ello «vimos la posibilidad de que, a través de Emsisa, pudiéramos hacer un programa para ayudar a aquellas personas que no tienen capacidad económica para acometer este tipo de actuaciones. No se trata de dar un dinero para todos de forma indiferenciada, sino a aquellas familias que se encuentran con dificultades económicas»., ha explicado José