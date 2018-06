INTEGRACIÓN Un circuito para concienciar de las personas con discapacidad visual El alcalde y la consejera territorial de la organización presiden el acto principal de la Semana de la ONCE

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la consejera territorial de la ONCE, Milagros Rodríguez, hasn asistido al acto conmemorativo de la Semana de la ONCE, que se ha celebrado en la plaza de Las Bodegas. Un acto, que también ha contado con la presencia de las delegadas municipales de Salud y Mujer, Mª Ángeles Martínez y Pepa Vela respectivamente, y el director de la ONCE en Chiclana, José Manuel Barroso.

En este sentido, bajo el lema ‘Tú y yo tenemos mucho que ver’, a lo largo de la presente semana se están desarrollando distintos actos en la provincia de Cádiz, destacando la actividad que se ha desarrollado hoy en Chiclana, en la que se ha expuesto diferente material de acceso a la información para personas con discapacidad visual, sistema Braille y material del Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Técnica (CIDAT).

Asimismo, la ciudadanía ha tenido la oportunidad de conocer el día a día de las personas con discapacidad visual, ya que se ha llevado a cabo un circuito de movilidad con bastón y antifaz a lo largo de la plaza de Las Bodegas, mientras que en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal pueden disponer de una guía en Braille, que fue presentada recientemente.

“Quisiera agradecer a la ONCE su predisposición con Chiclana, que es magnífica, no solo por la organización de este acto, sino por las distintas actividades que se han desarrollado en estos años de trabajo conjunto”, ha expresado el alcalde, quien ha recordado la publicación de distintos cupones sobre Chiclana, la playa de La Barrosa, el VII Centenario de la ciudad, así como el reconocimiento a la ciudad por la eliminación de barreras arquitectónicas e infraestructuras adaptadas para personas con movilidad reducida.